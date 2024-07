Jak zabránit tomu, aby Amerika a svět upadly do fašismu

10. 7. 2024

Jedenáct návrhů pro příštích 118 dní





Platí tohle i pro Českou republiku, tvrdě ohroženou Babišem?



Přátelé,

Někteří z nás mají rodiny a žijí v komunitách, které s námi souhlasí ohledně hlubokého nebezpečí dalšího Trumpova prezidentství. Někteří z vás však mají blízké příbuzné - rodiče, dítě, sourozence, dokonce i manžela či manželku -, kteří Trumpa podporují. Cítíte se zděšeni tím, co se jim stalo, píše bývalý americký ministr práce Robert Reich. Někteří z nás mají rodiny a žijí v komunitách, které s námi souhlasí ohledně hlubokého nebezpečí dalšího Trumpova prezidentství. Někteří z vás však mají blízké příbuzné - rodiče, dítě, sourozence, dokonce i manžela či manželku -, kteří Trumpa podporují. Cítíte se zděšeni tím, co se jim stalo,

Jiní z vás žijí ve městě, kde je mnoho Trumpových příznivců, nebo v červeném státě, nebo ve čtvrti, kde vidíte spoustu Trumpových cedulí na trávníku a samolepek na nárazníku. Cítíte se izolovaní a máte strach.



Někteří z vás jsou zmateni tím, zda je Biden nejsilnějším kandidátem, který by se mohl Trumpovi postavit, a máte obavy, jak se Biden a demokraté rozhodnou.



Nemohu to zlehčovat. Je to znepokojivé a děsivé. Už jsme si vytrpěli čtyři roky Trumpa a další funkční období by mohlo Ameriku a svět překlopit do plného fašismu. Trump se stal ještě nevázanějším a pomstychtivějším a ještě lépe ví, jak prosadit strašlivé věci.



Zde je 11 návrhů, co můžete udělat během 118 dní před dnem voleb:



Snažte se, aby otázky, jako je to, zda by měl Biden odstoupit, nebo míra jeho odpovědnosti za Gazu, nestály v cestě vašemu odhodlání nepustit Trumpa zpět do Bílého domu. Bez ohledu na naše rozdíly v těchto otázkách blednou ve srovnání s hrozbou, kterou představuje Trump.

Ze stejného důvodu se prosím nerozhodujte nechat vrchol kandidátní listiny prázdný nebo volit třetí stranu či nevolit vůbec. To vše Trumpovi usnadňuje vítězství. Místo toho se ujistěte, že vy a všichni, které znáte a kterým důvěřujete, jste zaregistrováni k volbám a volíte Joea Bidena nebo kohokoli jiného, kdo je demokratickým kandidátem na prezidenta.

Nenechte se politikou rozčílit natolik, abyste se na ni vykašlali, přestali číst zprávy nebo se vzdali aktivismu. V sázce je příliš mnoho. I když si nemůžete udělat mnoho času ze svého běžného života, musíte pomáhat organizovat, mobilizovat a dodávat energii ostatním.

Zaměřte svůj čas a energii na přesvědčování lidí, kteří mají ještě otevřenou mysl, aby se postavili proti Trumpovi. Mobilizujte ty, kteří normálně nechodí k volbám, aby šli volit. Organizujte ve své komunitě úsilí o získání voličů. Zapojte mladé lidi.

Proti lžím postavte pravdu. Když uslyšíte někoho opakovat Trumpovu republikánskou lež, opravte ho.

Netolerujte bigotnost a nenávist. Upozorněte na to. Postavte se jí. Odsuzujte ji. Požadujte, aby ji odsoudili i ostatní.

Neuchylujte se k násilí, nadávkám, šikaně ani k dalším taktikám, které mohou používat Trumpovi stoupenci.

Mějte soucit s tvrdými Trumpovými stoupenci, ale buďte pevní ve svém odporu. Chápejte, proč se někdo může rozhodnout podporovat Trumpa, ale neplýtvejte časem a energií na to, abyste ho obrátili na jinou víru.

Neplýtvejte časem a energií na soucítění s lidmi, kteří s vámi již souhlasí, ani na kritiku demokratů za to, že nedokážou efektivněji komunikovat. Nic z toho vám nepřinese nic jiného než podrážděný žaludek.

Demonstrujte, ale nezaměňujte demonstrace s politickou akcí. Možná vás potěší, když budete stát na rohu v Berkeley s cedulí vyzývající řidiče, aby "troubili, pokud nenávidíte fašismus", která vyvolá spoustu troubení, ale politicky je to stejně účinné jako teplá sprcha.

A konečně, nenechte se žádnými senzacechtivými zprávami dne odvést od cíle: chránit americkou demokracii během jedné z největších zatěžkávacích zkoušek, jakou musela podstoupit, podněcovanou jedním z nejhorších demagogů v americké historii.



Nemohu přeceňovat, jak zásadní bude výsledek příštích 118 dní pro vše, co vy i já chceme pro Ameriku a svět.



Mějte se dobře a buďte silní.







