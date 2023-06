Ruská agrese na Ukrajině: Počet obětí útoku v Kramatorsku stoupl na osm

28. 6. 2023

čas čtení 9 minut



Tři děti mezi mrtvými při ruském útoku, který zasáhl pizzerii na východě Ukrajiny; šéf NATO řekl, že aliance je připravena čelit jakékoli hrozbě "ze strany Minsku nebo Moskvy



- Počet obětí ruského raketového útoku na nákupní centrum a oblíbenou restaurační čtvrť ve východoukrajinském městě Kramatorsk se podle státních záchranných služeb zvýšil na osm, včetně tří dětí. V místě se nachází restaurace Ria, která je oblíbená mezi místními obyvateli a zahraničními zpravodaji pokrývajícími probíhající válku.

We’re having lunch, got hit by a russian misile in Kramatorsk. #russiaisaterrorisstate #RussiaIsATerroristState #RussiaIsATerroristState #RussiaIsANaziState pic.twitter.com/5UIBEy5Ij3 — Lila Trokhymets🐆🐾🇺🇦 (@LilaTrokhymets) June 27, 2023 V místě se nachází restaurace Ria, která je oblíbená mezi místními obyvateli a zahraničními zpravodaji pokrývajícími probíhající válku.

- Ukrajinský ministr obrany tvrdí, že ukrajinské síly dosáhly "určitých úspěchů", které nebyly zveřejněny, a že většina rezervních jednotek musí být teprve nasazena.



Oleksij Reznikov řekl listu Financial Times, že znovudobytí malých vesnic od ruské okupace v posledních týdnech "není hlavní událostí" v plánovaném útoku Kyjeva.



Až k ofenzívě dojde, všichni to uvidíte... Všichni uvidí všechno.



Reznikov zřejmě reaguje na komentáře médií o pomalém postupu ofenzívy proti silně zakopaným ruským pozicím.



Hlavní ukrajinské vojenské rezervy, včetně většiny brigád nedávno vycvičených na Západě a vybavených moderními tanky a obrněnými vozidly NATO, zatím nebyly v operaci použity, uvedl Reznikov.

Oleksij Reznikov řekl listu, že znovudobytí malých vesnic od ruské okupace v posledních týdnech "není hlavní událostí" v plánovaném útoku Kyjeva.Až k ofenzívě dojde, všichni to uvidíte... Všichni uvidí všechno.Reznikov zřejmě reaguje na komentáře médií o pomalém postupu ofenzívy proti silně zakopaným ruským pozicím.Hlavní ukrajinské vojenské rezervy, včetně většiny brigád nedávno vycvičených na Západě a vybavených moderními tanky a obrněnými vozidly NATO, zatím nebyly v operaci použity, uvedl Reznikov.



- Generál Sergej Surovikin, zástupce velitele ruských vojenských operací na Ukrajině, měl předem informace o tom, že šéf žoldnéřů Jevgenij Prigožin plánuje vzpouru proti představitelům obrany Moskvy, uvedl v úterý deník New York Times.



Deník citoval americké představitele, kteří byli informováni o amerických zpravodajských informacích týkajících se této záležitosti, a uvedl, že se tito představitelé "snaží zjistit, zda generál Sergej Surovikin, bývalý vrchní ruský velitel na Ukrajině, pomáhal minulý víkend plánovat Prigožinovy akce".



Prigožin v úterý odletěl do exilu v Bělorusku na základě dohody, která o víkendu ukončila krátkou vzpouru jeho bojovníků z Wagnerovy armády, zatímco prezident Vladimir Putin pochválil své ozbrojené síly za odvrácení občanské války.



Na počátku povstání byl Surovikin mezi prvními generály, kteří zveřejnili video, na němž je zachycen se samopalem v ruce a žádá Wagnerovy jednotky, aby se stáhly. Je také velitelem ruských vzdušně-kosmických sil, které během incidentu přišly o několik letadel a zahynulo 13 pilotů.



Deník New York Times uvedl, že podle amerických představitelů existují také náznaky, že Prigožina mohli podpořit i další ruští generálové.



Surovikin, kterému ruská média přezdívají "generál Armagedon", byl v říjnu pověřen celkovým řízením operací na Ukrajině. V lednu však ruský ministr obrany Sergej Šojgu jmenoval náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova, aby na kampaň dohlížel, přičemž Surovikin zůstal jeho zástupcem.



- Spojené státy si nově vzaly na mušku ruskou skupinu Wagner a uvalily sankce na firmy, které obviňují z účasti na nezákonných obchodech se zlatem za účelem financování žoldnéřských sil.



V úterním prohlášení americké ministerstvo financí uvedlo, že uvalilo sankce na čtyři firmy ve Spojených arabských emirátech, Středoafrické republice a Rusku, které obvinilo z napojení na skupinu Wagner a jejího vůdce Jevgenije Prigožina.



Tyto firmy se podílely na nezákonných obchodech se zlatem, z nichž byly financovány milice za účelem udržení a rozšíření jejich ozbrojených sil, a to i na Ukrajině a v některých zemích v Africe, uvedlo ministerstvo financí.



- Čínský vyslanec při Evropské unii naznačil, že Peking by mohl podpořit snahu Ukrajiny získat zpět své územní hranice z roku 1991.



Fu Cong byl 16. června v Bruselu na evropsko-čínském obchodním summitu 2023, kde poskytl rozhovor televizi Al-Džazíra a dalším zpravodajským organizacím. Na otázku, zda Čína podporuje válečné cíle Ukrajiny v konfliktu, včetně znovuzískání regionů, které v současné době okupuje Rusko, včetně Krymského poloostrova, odpověděl: "Nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být.



Respektujeme územní celistvost všech zemí. Když tedy Čína navazovala vztahy s bývalým Sovětským svazem, na tom jsme se dohodli. Ale jak jsem řekl, jde o historické otázky, které musí Rusko a Ukrajina vyjednat a vyřešit, a za tím si stojíme.L



Fu již dříve v dubnovém rozhovoru pro I uvedl, že Čína nepodporuje ruské pokusy o anexi ukrajinského území, a zdůraznil, že postoj Pekingu je takový, aby se konflikt vyřešil jednáním.



Od invaze v roce 2022 Čína Rusko v souvislosti s konfliktem výslovně nekritizuje a deklaruje partnerství "bez hranic". Komentáře vysokých představitelů ke konfliktu jsou vzácné.



- Tchaj-wan v úterý zpozoroval dvě ruské válečné lodě u svého východního pobřeží a vyslal vlastní letadla a lodě, aby je sledovaly, uvedlo ostrovní ministerstvo obrany.



V úterním prohlášení ministerstvo uvedlo, že obě fregaty pluly severním směrem u východního pobřeží Tchaj-wanu a poté "opustily naši zónu reakce" jihovýchodním směrem u přístavního města Suao, kde se nachází významná tchajwanská námořní základna.



Tchajwanská armáda vyslala letadla a lodě, aby hlídaly, a aktivovala pobřežní raketové systémy, dodala bez dalších podrobností.



Ruská tisková agentura Interfax v úterý informovala, že oddíl lodí ruské Tichomořské flotily vplul do jižních částí Filipínského moře, aby zde "plnil úkoly v rámci dálkového námořního průjezdu".



Tchaj-wan se připojil ke Spojeným státům a jejich spojencům a přijal rozsáhlé sankce proti Rusku po jeho invazi na Ukrajinu.



Demokraticky vládnoucí Tchaj-wan, který Čína považuje za své území, v posledních třech letech pravidelně hlásí, že v okolí ostrova operují čínské námořní lodě a letadla letectva, Peking se snaží prosadit své územní nároky.



- Šéf NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že aliance je připravena bránit se proti jakékoli hrozbě ze strany "Moskvy nebo Minsku" a v posledních dnech zvýšila svou vojenskou přítomnost na svém východním křídle poté, co Bělorusko přijalo vůdce povstalců Wagnera Jevgenije Prigožina.



"Je příliš brzy na to, abychom mohli vynášet konečné soudy o důsledcích toho, že se Prigožin přesunul do Běloruska, a s největší pravděpodobností se také část jeho sil bude nacházet v Bělorusku," řekl Stoltenberg novinářům.



"Co je naprosto jasné, je to, že jsme Moskvě a Minsku vyslali jasný signál, že NATO je tu proto, aby chránilo každého spojence a každý centimetr území NATO," řekl po setkání osmi vedoucích představitelů NATO v Haagu.



- Spojenci NATO Litva a Polsko vyjádřili obavy o bezpečnost před přemístěním vůdce žoldnéřů Wagnera Jevgenije Prigožina do Běloruska. Přesun Wagnerových vojáků do Běloruska je pro Polsko negativním signálem, uvedl v úterý jeho prezident Andrzej Duda, který v Nizozemsku zamířil na jednání s dalšími vedoucími představiteli NATO.



- Očekává se, že Wagnerovy jednotky v Rusku zahájí proces odzbrojení poté, co Moskva oznámila plány na odevzdání zbraní, vozidel a vybavení této skupiny. Podle dohody uzavřené mezi vůdcem žoldnéřů a ruským prezidentem Vladimirem Putinem budou jednotlivé složky rozpuštěny, začleněny do ruské armády nebo zamíří do exilu v Bělorusku spolu s Prigožinem.



- Žoldnéřskou skupinu Wagner plně financoval ruský stát, který na ni v období od května 2022 do května 2023 vynaložil 86 miliard rublů (1 miliardu dolarů), uvedl ruský prezident Vladimir Putin. Kromě toho Prigožin, který v sobotu vedl krátkou vzpouru skupiny, vydělal ve stejném období téměř stejnou částku ze svého podnikání v oblasti stravování a cateringu, uvedl Putin na setkání s bezpečnostními složkami.





- Putin v úterý řekl příslušníkům ruských bezpečnostních služeb, že "v podstatě zabránili občanské válce", když během Prigožinovy sobotní ozbrojené vzpoury jednali "jasně a důsledně". "Lidé a armáda nebyli na straně vzbouřenců," řekl Putin při projevu před Kremlem před šéfy hlavních ruských bezpečnostních služeb včetně ministra obrany Sergeje Šojgua, kterého se Prigožin snažil svou vzpourou sesadit.





- Ruské síly prováděly rozsáhlé a systematické mučení civilistů zadržených v souvislosti s útokem na Ukrajinu a více než 70 z nich bez soudu popravily, uvedl v úterý úřad OSN pro lidská práva. Světový orgán vyslechl stovky obětí a svědků pro zprávu, která podrobně popisuje.









Zdroj v angličtině ZDE

1