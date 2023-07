Protesty ve Francii: téměř 500 zatčených při nepokojích v Marseille a Lyonu

1. 7. 2023

Čtvrtou noc demonstrací bylo nasazeno 45 000 policistů, avšak úřady tvrdí, že situace je klidnější



Během čtvrté noci nepokojů vyvolaných zastřelením teenagera policií bylo ve Francii zatčeno více než 470 lidí, ale úřady tvrdí, že situace je klidnější než předchozí noc. Během čtvrté noci nepokojů vyvolaných zastřelením teenagera policií bylo ve Francii zatčeno více než 470 lidí, ale úřady tvrdí, že situace je klidnější než předchozí noc.



V reakci na výtržnosti a rabování po celé zemi bylo v pátek večer nasazeno 45 tisíc policistů včetně speciálních jednotek. Zprávy uváděly, že v Paříži byly podmínky o něco klidnější než v předchozích nocích, zatímco situace v dalších velkých městech, jako je Marseille a Lyon, byla chaotičtější, budovy a vozidla byly zapáleny a obchody vyrabovány.



V pátek odpoledne byly vyrabovány obchody v několika nákupních centrech na předměstích Paříže a také obchod Apple v centru Štrasburku.



"Zvítězí republika, ne výtržníci," řekl francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin, když se v sobotu brzy ráno setkal s policií. "Jsme na 471 zatčených na území státu," řekl, ale konstatoval "mnohem nižší intenzitu nepokojů než během včerejšího dne a dokonce i předvčerejška".



Předchozí noc bylo zatčeno více než 900 osob.



Darmanin odsoudil "nepřijatelné násilí v Lyonu a Marseille", kde byly zakázány veřejné demonstrace a zastavena veřejná doprava.



V Marseille bylo podle ministerstva vnitra zatčeno více než 80 osob a poté, co starosta Benoit Payan vyzval národní vládu k okamžitému vyslání dalších jednotek, byly vyslány "významné posily".



"Scény rabování a násilí jsou nepřijatelné," napsal Payan v pátek pozdě večer na Twitteru poté, co se policie střetla s protestujícími.



Místní média informovala, že cílem rabování se stala prodejna Aldi, zatímco úřady uvedly, že vyšetřují příčinu zjevného výbuchu ve městě, který podle nich nezpůsobil žádné oběti.



V obchodě se zbraněmi bylo uloupeno několik pušek, ale nebyla odcizena žádná munice. Jedna osoba byla zatčena s puškou, která pravděpodobně pocházela z obchodu, uvedla policie.



V Lyonu a na okolních předměstích výtržníci zapalovali auta a mířili na policii zábavní pyrotechnikou. Policie nasadila obrněné transportéry a vrtulník, aby nepokoje ve třetím největším francouzském městě potlačila.



Místní média informovala o klidnější noci v Paříži, kde "masivní nasazení pořádkových sil zabránilo sebemenšímu náznaku konfrontace nebo narušení pořádku", uvedl deník Le Monde.



Navzdory tomu bylo v hlavním městě stále 120 zatčených, přičemž se objevily zprávy o pálení odpadků a násilných potyčkách ve čtvrti Les Halles.



Nepokoje se rozhořely po celé zemi poté, co byl v úterý při dopravní zastávce na pařížském předměstí policií zastřelen sedmnáctiletý Nahel M, původem z Alžírska a Maroka. Jeho smrt, zachycená na videozáznamu, znovu oživila dlouhodobé stížnosti na policejní násilí a rasismus.



Osmatřicetiletý policista, který se na střelbě podílel a který uvedl, že vystřelil, protože se obával, že by ho a jeho kolegu nebo někoho jiného mohlo srazit auto, byl obviněn ze zabití a umístěn do předběžné vazby.



Nahel má být podle starosty Nanterre, pařížského předměstí, kde žil a kde byl zabit, v sobotu slavnostně pohřben. Právníci rodiny požádali novináře, aby se k pohřbu nepřibližovali, a uvedli, že pro Nahelovy příbuzné je to "den zamyšlení".



Starosta Patrick Jarry řekl: "V myslích mnoha obyvatel panuje pocit nespravedlnosti, ať už jde o prospěch ve škole, získání práce, přístup ke kultuře, bydlení a další životní otázky... Myslím, že se nacházíme v okamžiku, kdy je třeba čelit naléhavosti [situace]."



V projevu v Mantes-la-Jolie Darmanin zdůraznil nízký věk mnoha účastníků demonstrací.



"Nezaměňuji těch pár stovek, pár tisíc delikventů, často bohužel velmi mladých, s naprostou většinou našich krajanů, kteří žijí v dělnických čtvrtích, chtějí pracovat a vzdělávat své děti," řekl.



Francouzská fotbalová reprezentace v pátek večer vyzvala k ukončení násilí.



"Doba násilí musí ustoupit době smutku, dialogu a obnovy," uvedl tým v prohlášení, které na sociálních sítích zveřejnil jeho kapitán Kylian Mbappé.



Tým uvedl, že je "šokován brutální smrtí mladého Nahela", ale požádal, aby násilí ustoupilo "jiným pokojným a konstruktivním způsobům vyjádření".





Francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek brzy ráno opustil summit Evropské unie v Bruselu, aby se zúčastnil krizového jednání. Vyzval rodiče, aby nepouštěli děti ven, a obvinil společnosti provozující sociální média, že hrají "značnou roli" a že násilí je organizováno online. Požádal platformy, jako jsou Snapchat a TikTok, aby odstranily citlivý obsah.





Podle analytiků se vláda zoufale snaží vyhnout opakování situace z roku 2005, kdy byl výjimečný stav vyhlášen poté, co smrt dvou chlapců afrického původu při policejní honičce vyvolala tři týdny trvající nepokoje.







Macron je pod sílícím tlakem pravicových stran, aby vyhlásil výjimečný stav, který by úřadům poskytl další pravomoci k zákazu demonstrací a omezení volného pohybu.Na otázku, zda by vláda mohla vyhlásit výjimečný stav, Darmanin v pátek večer odpověděl: "Nevylučujeme žádnou hypotézu a uvidíme po dnešní noci, co prezident republiky zvolí."V sobotu Darmanin řekl, že je opatrný ohledně takového nařízení, které "bylo vyhlášeno jen čtyřikrát za 60 let".