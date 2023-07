"Z mého pohledu první fáze ukrajinské ofenzívy selhala"

4. 7. 2023

čas čtení 1 minuta

V první fázi protiofenzívy se ukrajinská armáda snažila postupovat jako "z učebnice americké armády", říká rakouský vojenský expert Markus Reisner. Ale Rusové byli příliš dobře připraveni. Nyní ukrajinské ozbrojené síly zkusily novou taktiku – a s úspěchem. V první fázi protiofenzívy se ukrajinská armáda snažila postupovat jako "z učebnice americké armády", říká rakouský vojenský expert Markus Reisner. Ale Rusové byli příliš dobře připraveni. Nyní ukrajinské ozbrojené síly zkusily novou taktiku – a s úspěchem.

Podle rakouského plukovníka a vojenského experta Markuse Reisnera změnily ukrajinské ozbrojené síly v protiofenzívě taktiku. "Z mého pohledu první fáze ukrajinské ofenzívy selhala," řekl Reisner, velitel gardy rakouských ozbrojených sil, v rozhovoru pro n-tv. Armáda se snažila "tlačit vpřed jako učebnice americké armády", ale pak si uvědomila, že Rusové jsou na průlom příliš dobře připraveni.

Po operační přestávce se armáda nyní konsolidovala a změnila taktiku a bojovou techniku. "A to je dobrá zpráva, to je to, co teď udělali," řekl Reisner. "Snaží se útočit malými útočnými skupinami. Je to velmi, velmi pomalá taktika, ale funguje."

Plukovník přirovnal současnou situaci k zápasu amerického fotbalu. "Obě strany jsou ve startovní pozici, pak hráči obou týmů běží proti sobě a buď uděláte průlom, nebo jste zaháknuti rameno na rameno a snažíte se být silnější než ten druhý," vysvětlil Reisner. "Otázkou je, kdo má výdrž?"

V rozhovoru Reisner zopakoval, že ukrajinská armáda pro průlom potřebuje funkční letectvo nebo "vysoký počet přesných zbraňových systémů", jako jsou ATACMS, rakety s doletem asi 300 kilometrů. "Ukrajina by tak mohla zvýšit tlak na ruskou logistiku a velení," řekl Reisner. "To by bylo jako snažit se vytrhnout koberec zpod nohou fotbalisty před vámi."

Zdroj v němčině: ZDE

-1