Princ Bachacha, princ Chachacha a princ Juchuchu

10. 7. 2023 / Petr Haraším

Aneb neklesejme na duchu

Státní agenda propaganda: Bachacha a signál

Princ Bachacha frčí smutnou zemí plnou plných veselých lidí, kteří se tváří, jak se jim dobře pod jeho vládou daří, když sršící humorné signály vládce stírají z očí kal a z tváří žal.

Mávají zběsile v mlžné přesile jemu vládci, přičemž volají slávu na všechny strany mizejících mincí: „sláva fialovému princi“. Třepají dál ztepile mávátkem za smělým princátkem, jenž stejně, jako rudý přízrak kdysi, slíbil i dnes nám slib věrnosti lepších zítřků, však místo naděje dodal typické neoliberální pomeje.





Místo slíbeného a po krkolomné anabázi i naprosto zaslouženého blahobytu západu, padáme dál v narudlé záři lampiónů rozžatých na počest vlády politické změny do chudobince východních Auror. Hladovým a mnohým s prázdným měšcem zbyl jen mručivý zpěv do kroku písně pokroku k vulgárnímu růstu českých cen, bohužel už ubytován na špinavé ulici bezejmenných politických jmen.





Princ Bachacha, nijak nepohnut strastí občanů z nastolené chudoby, stále cválá na šílené herce české verze neoliberalismu. Mlátí s pěnou u huby onu nebohou herku bičíkem a trestá ostruhy, aby ještě s jazykem na vestě pár mil dala.





Po pravoboku se belhá zdechlý kůň knížete Kalouska a na levoboku se krčí hýkavý osel manželství dle pravidla lidových mudrců z polí a kůlen selských polen.





Všichni SPOLU lkají a brečí, že jim dílo slavného státníka z vlády politické záprtkové smaženice kazí tuhle ruský car a tuhle zas slovenský bača. První hulvát mu neúprosně a nejvíc zdražil elektřinu u českých vlasteneckých výrobců energie pod značkou „levně vyrobím, draze prodám, hodně vydělám“. S druhým Chachacha si Bachacha zatančil na sklonku 2020 deficitního rozhazovačného dupáka, za nadšeného aplausu všech odpůrců dluhů pro vnuky a zároveň tvůrců konsolidačních balíčků ovázaných stuhou ostnatého drátu.





Státní agenda práce: Bachacha hledá





Bachacha náhle oslněn ze stálého poklesu ekonomiky v době vlády pravicových principálů se rozhodl, že je nutno do země přivést tuny zahraničních, vzdělaných i méně, pracovníků. Ty, které zde má, nechce, chce jiné, lepší. Jal se tedy uprázdněné funkce náboráře a s úsměvem ekonomické trouby nabízí lep tvrdé dřiny minimální mzdy u vzdělaného pásu moderní české montovny s ubranou hodnotou, což sotva stačí na drsný nájem. Na zbytek nákladů v českém kapitalismu, nechť jim pošle rodina z chudého domova. Zájemci, ať se laskavě hlásí na známé adrese: princ Bachacha, Pravý břeh, Brno-Blažkov.





Státní agenda bázně: Bachacha a strach





V půli měsíce byl Bachacha ještě velmi nejistý stran historicky nejšílenějšího deficitu rozpočtu rozpočtově odpovědné vlády, sliboval šetřící doly, drahé hory i černý les na každého, kdo by kritikou pohanil vládní děs. Nicméně společně se Stanjurou a Skopečkem zíráním do temných hlubin ekonomické recese dokázali vytáhnout deficit alespoň na druhou nejhorší příčku v dějinách České republiky.





Poplácání po vládních ramenou je namístě, fakt to vypadalo, že bude muset do opavského exilu ministr státního dluhu. A to ho tam mají opravdu rádi a s láskou vzpomínají na jeho turecké hospodářství s veřejnými prostředky.





Na oslavu červnové výhry nad celoročním deficitem spustili vládní trouby na sociálních kanálech ryk divných zvířátek, že už je vše uděláno že je vše hotovo.





Trollení vládních politiků a placených vládních trollů nechalo v dáli za sebou i slavné petrohradské trolí doupě kuchtíka Prigožina. Ovšem až další měsíce trnutí ukáží, zda Bachacha nebude muset vyrazit do dalekých končin hledat v hluboké díře dalšího balíčkového skřítka.





Ekonomické pachole Kalousek s Drábkem minule nešťastného Spořílka natáhli na šetřící skřipec tak moc, až z toho byla smrtící dvojitá recese, pád prince Juchuchu a nástup prince Chachacha.





Letos ještě uvidíme a oceníme, jestli vyhraje na body Zajíčkův neocenitelný kmotří strop, nebo zda si výhru v ekonomické kravině století odnese idiotsky zmrvený windfall ministra financí či dividenda, kterou na podporu poklesu ekonomiky vymlátil ČEZ ze všech občanů i firem.





Státní agenda lhaní: Bachacha a lež?





Princ Bachacha pod tlakem událostí, fakt a pravdy chtěl, ač vůbec nechtěl, nýbrž musel, poněvadž jinak by byl jen hýkavý osel doznat, že před volbami záměrně bezelstně lhal smrdutým hlasem jako jeho předchůdce a nástupce princ Chachacha. Nicméně svému národu, svým občanům, ano těm nám všem, již ono velké lhaní vysvětlil s tím, že o žádné lhaní přeci nešlo, jen byla jiná doba než ta svízel po jeho nástupu na uprděný trůn.





Bachacha sám sebe svázal do kozelce a škaredě pláče, že to oni, že konsolidační balíček, že budeme litovat a plakat všichni i on, ale že nás jedině on dovedně převede přes rozbouřené moře jako jeho kolega Mojžíš vyvolený lid.





Nebudeme už žít na dluh, hřímá Bachacha z hory, ač dluh za jeho vlády roste rychleji než setnuté hlavy soudružky lité saně. Další rozsáhlý škrtící balíček už nebude, ledaže by byl, ale máme přeci ve lhaní nového mistra, před kterým i Lavrov našlapuje potichu. Krom toho Bachacha nařídil, aby další Chachacha musel utrácet horentní sumy za létající zbraně na saně, protože tím posílí domácí ruční kovářskou výrobu oštěpů a okovaných cepů.





Státní agenda soudní: Bachacha a Juchuchu





Bachacha následovník Chachacha se vyjádřil k pádů kdysi čistého prince Juchuchu. Nic se neprokázalo, nic se nestalo a nic se v českém závislém soudnictví neodsoudilo. Vládce věří ve vyšší instanci, která dá konečně průchod opět té správné spravedlnosti dle vzoru náš soudruh, nevinný soudruh, nevinná strana, naše strana.





Vše tehdy bylo čisté, čistější než křišťálové, čehož důkazem je volba Bachacha a porážka Chachacha. Odpovědní voliči zbavili vinné olbřímí břímě minulé viny a opět je pravá doba na bičík, kabelku a manželku, tedy vládnout stejně, jak vládli kdysi nedávno a na hov…no.





Státní agenda malá domů: Bachacha a revoluční výbor





Princ Bachacha vědom si toho, že jej užuž střídá princ Chachacha, chce a musí na dalších 10 až 15 let zásobit rodnou stranu pravou mlékem ze žaludku krávy a řepkovým strdím. Velké, ohromné a finančně děravé projekty už za chvíli rychle pílí k cíli. Bachacha a jeho straničtí kumpáni plně a mazaně a mocně ovládli všemocný nad ministerský výbor, který se dobře postará o velké strategické investice s oligarchickým plněním.





Staří známí i mladí čekatelé lapkové a kmotři už si brousí zaječí zuby i dlouhé kuby. Je jedno, kam budeme investovat a je jedno s jakým výsledkem, hlavně, že bude na malé domů velkých vil a nezdaněných kont. Revoluční výbor pod vedením prince Bachacha dá království opět do formy a do pozoru. Naplánovali si už novou továrnu na cipy či parní gigatraktory.





Státní agenda viny a trestu: Bachacha ví





Princ Bachacha vytáhl své konzervativní ostré kopí i na domácí jezerní piráty. Ti se zlobili, že jsou poslední, kterým ještě i dnes jde o právo a spravedlnost. Bachacha se nedal a nedal ani svého temného pána a naivním sladkobolným pirátům jasně věc objasnil. Takže ministr spravedlnosti nemůže ohrožovat ohrožený právní stát a neohroženou spravedlnost, čemuž se princ Bachacha fakt jako směje „chachacha“, protože nic takového u nás vůbec nemáme a dlouho jsme neměli a mít dlouho nebudeme.





Navíc ministr bytů, domů a činžáků udělal vše, aby nemohl být z vlády práva a spravedlnosti vyhozen s ostudou a trestním znamením. Absolutní pravda, neb ministr spravedlnosti Česka drží pevně prince Bachacha za, ehm za drahé kameny a kroutí s nimi dle libosti. Uvidíme, kolik česká spravedlnost a drahé kameny vydrží, až španělská justice obuje boty a palečnice chudobnému stranickému náměstkovi jednoho mizerného bytového kuplíře družiny pravicových kmotrů a východních mafiánů na věčné časy. A nikdy jinak!





A prosím dejte bachacha na další chachacha!





Haraším Petr Orlau

Směšným pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

