Diktátor Putin nevytvořil silný stát

12. 7. 2023

Vladimir Putin zdědil slabý stát a měl šanci vybudovat silný. Jenže místo toho, aby použil svou moc k tvoření, se především zaměřil na budování systému osobní moci. V důsledku toho se ukázal být efektivním diktátorem, ale nikoliv efektivním budovatelem státu, říká Ilja Matvejev. Vladimir Putin zdědil slabý stát a měl šanci vybudovat silný. Jenže místo toho, aby použil svou moc k tvoření, se především zaměřil na budování systému osobní moci. V důsledku toho se ukázal být efektivním diktátorem, ale nikoliv efektivním budovatelem státu,

Hlavním výsledkem Prigožinova povstání je to, že nyní každý může vidět, že král, který tvrdil, jak silný stát vybudoval, je fakticky neoblečený. A nemá instituce, které takový stát v každé zemi potřebuje. V důsledku toho Putin vyjednává s Prigožinem – "a pak je možné všechno".

Tento džin nemůže být vrácen zpět do láhve. Vzniklo tak obzvláště nebezpečné přechodné období - právě proto, že elity kolem Putina jsou rozděleny na ty, kteří chtějí pokračovat ve válce, a ty, kteří ji chtějí ukončit a znovu se integrovat se Západem.

Pokud něco se stane Putinovi nebo se jedna z těchto stran postaví proti druhé, konflikt bude vážný, protože to nebude jen o rozdělení Putinova dědictví, ale rozdělení tohoto dědictví během vendety, vzhledem k tomu, že každá ze sil má nyní svou vlastní armádu. To posouvá Rusko na cestu k nekontrolovanému scénáři.

Putinova hypercentralizace neodstranila pouze potlačované otázky autonomie pro regiony a republiky. Jakmile dojde k omezení centralizace, otázky se znovu objeví – a Moskva se bude muset pokusit najít modus vivendi s každým.

S Tatarstánem možná lze navázat partnerské vztahy, ale co o kritických případech, jako je Čečensko? Tam konflikty pravděpodobně budou ostré a prověří schopnost Moskvy nejen vládnout zemi, ale i zvládnout přechod do postputinovského období.

Velkým problémem je, že role populace, občané Ruska, byla vždy omezena. V roce 1990 se běžní lidé zabývali přežitím a nemohli položit základy pevného demokratického státu. V nejblíže následujícím desetiletí odešli do soukromého života – a znova nebyli ochotni investovat do vytvoření demokratického státu.

Putin nabídl dohodu, která nějakou dobu fungovala: Obyvatelstvo dostane to, co potřebovalo, a nevadilo, že soustředil páky moci a majetku ve vlastních rukou. Ale nakonec lidem zůstaly jen nulový hospodářský růst, zapojení do nesmyslné války a ozbrojené vzpoura v zemi.

Tento scénář se bude opakovat znovu a znovu, dokud lidé nepřevezmou kontrolu nad svým politickým osudem do vlastních rukou.

Zdroj v ruštině: ZDE

