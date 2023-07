Američtí herci a scénáristé stávkují - systém využívá umělé inteligence k likvidaci jejich živobytí

14. 7. 2023

Stávka amerických herců 2023:

Fran Drescherová pronesla plamenný projev proti hollywoodským studiím v době stávky herců.



Hvězda seriálu Chůva k pohledání, která se stala předsedkyní odborů Sag-Aftra, sklízí chválu za svůj emocionální projev. Američtí herci se připojili ke scénáristům oři stávce, která má zastavit většinu americké filmové a televizní produkce





Fran Drescherová v plamenném projevu po neúspěšných rozhovorech mezi hereckými odbory a studii, které neodvrátily stávku, napadla hollywoodská studia a označila je za "nechutná". Tvrdí, že herci "přicházejí o peníze zleva i zprava, když studia dávají stovky milionů dolarů svým generálním ředitelům".









V projevu, který se ve čtvrtek virálně rozšířil - zejména mezi mnoha lidmi, kteří nevěděli, že hvězda seriálu Chůva k pohledání stojí v čele Sag-Aftry, největší hollywoodské odborové organizace -, Drescherová uvedla, že herci jsou "marginalizováni, znevažováni a zneuctíváni" obchodním modelem, který byl drasticky změněn streamováním a umělou inteligencí.

"To, co se děje tady, je důležité, protože to, co se děje nám, se děje napříč všemi pracovními obory, když zaměstnavatelé udělají z Wall Streetu a z chamtivosti svou prioritu a zapomenou na podstatné pracovníky, kteří zajišťují chod stroje," řekla."My jsme tady oběti. Jsme obětí velmi chamtivého subjektu. Jsem šokována tím, jak se k nám chovají lidé, se kterými jsme podnikali."Upřímně řečeno, nemohu tomu uvěřit, jak jsme si v mnoha věcech vzdáleni. Jak se odvolávají na chudobu, že prodělávají nalevo i napravo, když dávají stovky milionů dolarů svým generálním ředitelům. Je to nechutné. Ať se stydí. Stojí na špatné straně dějin."Ve čtvrtek bylo oznámeno, že 160 000 členů Sag-Aftry - od velkých hvězd až po herce ve vedlejších rolích - se připojí ke stávce Cechu amerických scenáristů, což znamená největší uzavření Hollywoodu od roku 1960, kdy oba odbory naposledy stávkovaly společně.Odbory bojují za lepší podmínky s Aliancí filmových a televizních producentů, což je subjekt, který zastupuje velká studia a streamery, včetně společností Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony a Warner Bros Discovery.Drescherová, která se stala předsedkyní odborů v roce 2021, dlouhodobě vyjadřuje obavy z chamtivosti korporací, na své fotografie dává titulky s hesly jako "STOP KAPITALISTICKÉ CHAMTIVOSTI TEĎ" a na Twitteru píše mj: "Kapitalismus se stal jiným slovem pro vládnoucí elitu!". V roce 2017 přinesl časopis New York Magazine titulek: "Vaší novou oblíbenou antikapitalistickou ikonou je Fran Drescherová".Drescherová se také v rozhovoru pro Vulture v témže roce označila za "antikapitalistku", když řekla: "Jsem antikapitalistka: "Nejsem proti vydělávání peněz, nechápejte mě špatně. Nemyslím si, že vydělávání peněz je samo o sobě špatná věc. Ale musí být kalibrováno ve spektru toho, co je skutečnou hodnotou."Lidem říkám: 'Možná budete první na demonstraci proti globálnímu oteplování, ale víte mezitím, co máte ve svém investičním portfoliu? Je třeba, abychom tyto firmy vůbec nepodporovali."Členům Sag-Aftry bylo nařízeno zastavit jakoukoli práci spojenou s filmovou výrobou, včetně festivalů a propagace své práce na sociálních sítích. Londýnská premiéra filmu Christophera Nolana Oppenheimer byla posunuta o hodinu dopředu, aby se předešlo začátku stávky, a herci odešli během filmu, jak bylo oficiálně oznámeno.Bette Midlerová na Twitteru kritizovala technologické společnosti ve vlákně, v němž vyjmenovávala mnoho odvětví, která byla poškozena, a poté se zaměřila na Hollywood. "Herci mají právo stávkovat, stejně jako scénáristé," napsala. "Pokud chcete znehodnotit a zničit nějaké odvětví, není to už udržitelný obchodní model."Cynthia Nixonová na Twitteru napsala, že je "hrdá na to, že stojí hrdě po bodu" s WGA a že studia, která "příliš dlouho těží z naší práce". Dodala: "Vyhrajeme to!"