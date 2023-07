Západ se chová vůči Ukrajině jako debilové

13. 7. 2023

USA a Velká Británie po Zelenského stížnosti NATO vyzvaly Kyjev "k větší vděčnosti"



Tyto výroky byly proneseny poté, co si ukrajinský prezident stěžoval, že jeho země nedostala pevný časový plán pro vstup do aliance NATO



Britský ministr obrany a americký poradce pro národní bezpečnost navrhli, aby Ukrajina projevila větší vděčnost za pomoc, které se jí dostalo od Západu, v reakci na stížnosti Volodymyra Zelenského, že jeho zemi nebyl stanoven pevný časový plán nebo podmínky pro vstup do NATO.



Jejich nepsané poznámky - na dvou různých akcích na okraj druhého dne summitu NATO v litevském hlavním městě Vilniusu - zřejmě přiměly ukrajinského vůdce ke středeční změně taktiky, když později řekl, že je "vděčný všem představitelům zemí NATO" za jejich podporu a pomoc.



Ben Wallace, britský ministr obrany, na otázku ohledně Zelenského frustrace z toho, že mu nebyla předložena formální pozvánka ke vstupu do NATO, odpověděl, že "ať se nám to líbí nebo ne, lidé chtějí vidět trochu vděčnosti", a doporučil Ukrajině, že by jí mohlo pomoci, kdyby zaujala jiný přístup.



Wallace, který své poznámky prezentoval jako užitečnou radu, uvedl, že Ukrajina má ve zvyku chovat se ke spojencům, včetně Spojeného království, jako by byli skladem Amazonu se seznamy požadavků na zbraně - a ne vždy se snaží získat na svou stranu skeptičtější politiky v americkém Kongresu i jinde.





"Někdy přesvědčujete země, aby se vzdaly svých vlastních zásob [munice]," řekl Wallace. "Někdy musíte přesvědčit zákonodárce v USA. Musíte přesvědčit pochybující politiky v jiných zemích, že se to vyplatí."



Wallace řekl, že to nebylo poprvé, co o tom s Kyjevem mluvil. "Řekl jsem jim, že když jsem loni jel 11 hodin a pak jsem dostal seznam, že nejsem jako Amazon," řekl a poznamenal, že Ukrajina má ve zvyku, jakmile získá jeden typ zbraně, okamžitě začít lobbovat za další.









Podobná vyjádření Američana i Brita naznačovala určitou míru koordinace a znamenala netypickou reakci na opakované žádosti Ukrajiny o vojenskou a diplomatickou pomoc na summitu, který měl posílit západní podporu Kyjevu, ale nenabídl mu okamžitou cestu ke členství v NATO, což by prý mohlo vést k přímé válce s Ruskem.



V úterý si Zelenskyj na sociálních sítích stěžoval, že je "absurdní", že Kyjevu bylo řečeno, že bude v alianci vítán, ale nebylo mu sděleno datum ani přesné podmínky. Ve středu, kdy se osobně zúčastnil zasedání NATO, se však ukrajinský vůdce snažil odlehčit tón.



"Výsledek summitu lídrů ve Vilniusu je pro Ukrajinu velmi potřebným a významným úspěchem. Jsem vděčný všem vedoucím představitelům všech zemí NATO za velmi praktickou a bezprecedentní podporu," řekl Zelenskyj, který stál po boku Bidena, Rishiho Sunaka a dalších vedoucích představitelů zemí G7.



Když byl později Zelenskyj dotázán na Wallaceovy komentáře, ukrajinský prezident řekl: "Myslel jsem si, že jsme vždy byli Velké Británii velmi vděční," a požádal svého ministra obrany Oleksije Reznikova, který byl v publiku, aby svému britskému protějšku urychleně zavolal a znovu mu poděkoval za podporu.



Skupina G7 právě představila společné prohlášení, v němž se všechny přední ekonomiky shodly na "zajištění udržitelných sil schopných bránit Ukrajinu nyní a odrazovat ruskou agresi v budoucnu", jakož i na zachování ekonomické podpory a pomoci s obnovou.









Zelenskyj však řekl, že je sice "pochopitelné, že Ukrajina nemůže vstoupit do NATO, když je ve válce", ale bylo by ideální, kdyby Kyjev dostal pozvánku ke vstupu do aliance někdy v budoucnu. Pozvání by podle něj bylo signálem, že NATO to se členstvím myslí vážně.



Armáda 31 zemí NATO funguje na principu, že útok na jednu zemi je považován za útok na všechny, a přestože Ukrajina považuje členství za svou nejlepší naději na dlouhodobou bezpečnost, musí se vypořádat s tím, že mnoho členů NATO Kyjevu nedovolí vstoupit, dokud válka pokračuje.



Později se Sunak snažil od Wallaceových poznámek distancovat. Britský premiér uvedl, že Zelenskyj, s nímž se setkal dříve během dne, "opakovaně vyjádřil vděčnost mně i britskému lidu a vlastně i dalším spojencům", a jako příklad vyzdvihl jeho projev ve Westminsteru letos v únoru.



Zdroje blízké Wallaceovi uvedly, že se zamýšlel nad potřebou Ukrajiny oslovit tu část veřejného mínění a parlamentů v mezinárodním společenství, kterou je třeba povzbudit.



Tyto komentáře dominovaly závěrečnému dni dvoudenního summitu, který byl zakončen Bidenovým projevem na Vilniuské univerzitě, který sledovalo několik tisíc lidí. Přislíbil, že bude dlouhodobě podporovat boj Ukrajiny za svobodu, a argumentoval: "Naše jednota neochabne, to vám slibuji."



Biden přirovnal podporu Západu Ukrajině k historickému boji Litvy za vymanění se ze sovětské nadvlády a řekl, že ta podpora odráží hluboce zakořeněné hodnoty. "Obrana svobody není dílem jednoho dne nebo jednoho roku. Je to poslání našeho života - všech dob," řekl.



Rusko mezitím uvedlo, že dodatečná vojenská pomoc Ukrajině by mohla vyvolat rozsáhlejší válku. Dmitrij Medveděv, náměstek tajemníka mocné ruské bezpečnostní rady a protizápadní jestřáb, prohlásil, že zvýšená vojenská pomoc Ukrajině ze strany NATO přibližuje třetí světovou válku.



Mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov uvedl, že závazek skupiny G7 "učiní Evropu mnohem nebezpečnější" na několik let dopředu.



"Poskytnutím bezpečnostních záruk Ukrajině podkopávají bezpečnost Ruské federace," řekl.









Podrobnosti v angličtině ZDE

