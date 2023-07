Ruská agrese na Ukrajině: Putin prohlásil, že útok na krymský most byl "teroristickým činem", a uvedl, že Rusko připravuje reakci

18. 7. 2023

čas čtení 8 minut



Ruský prezident označil útok za "krutý a nesmyslný"





Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí prohlásil, že jeho ministerstvo obrany připravuje návrhy reakce na noční útok, který poškodil silniční most spojující Krym s jižním Ruskem a z něhož obvinil Ukrajinu.



Na závěr televizního setkání s celostátními a regionálními představiteli, jehož cílem bylo zhodnotit důsledky útoku, Putin označil útok za krutý a nesmyslný čin, neboť most podle něj nebyl již několik měsíců používán k zásobování ruských sil bojujících na Ukrajině, uvedla agentura Reuters.



Ukrajina se k odpovědnosti oficiálně nepřihlásila, ale místní média uvedla, že její bezpečnostní služby nasadily námořní drony.

-Fronta na přívoz z Rusy okupovaného Krymu:

Russian media report this is a line to the ferry crossing from temporarily occupied Crimea to Russia. pic.twitter.com/sW1TIB3mVX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 17, 2023



- Antony Blinken, americký ministr zahraničí, prohlásil, že rozhodnutí Ruska odstoupit od iniciativy Černomorské obilí je "bezohledné", a vyzval k co nejrychlejšímu obnovení rok starého paktu, píše agentura Reuters.





- Při "mimořádné události" na Kurském mostě spojujícím poloostrov s ruským Krasnodarským krajem byli podle ruských úřadů zabiti dva lidé, matka a otec, a jejich dcera byla zraněna. Rusko viní ze zjevného útoku Ukrajinu.





- Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že útok provedl Kyjev. Neposkytla žádné důkazy a Ukrajina její výpověď nepotvrdila ani nevyvrátila.







UN Secretary-General Antonio Guterres signaled that Russia's withdrawal from the Black Sea grain deal means a related pact between the UN and Moscow to help facilitate Russia's grain and fertilizer exports was also terminated https://t.co/3y6QvouoBp pic.twitter.com/oPIlq7dYVc — Reuters (@Reuters) July 17, 2023

- Ruští představitelé v pondělí vyzvali rekreanty, kteří uvízli na Krymu, aby jeli domů přes okupovanou Ukrajinu poté, co výbuchy poškodily Kerčský most.





- Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém tweetu odsoudila "cynický krok" Ruska, které ukončilo iniciativu pro černomořské obilí.



- Italský kardinál Matteo Zuppi, pověřený papežem Františkem, aby pomohl nastolit mír na Ukrajině, se v návaznosti na svá jednání v Kyjevě a Moskvě setkal ve Washingtonu s americkými představiteli, uvedl Vatikán.



- Šéfka americké humanitární pomoci Samantha Powerová v pondělí během návštěvy Ukrajiny oznámila humanitární pomoc ve výši více než 500 milionů dolarů a vyjádřila "vážné znepokojení" nad rozhodnutím Ruska pozastavit svou účast v paktu, který umožnil obchod s obilím v Černém moři.



- Francouzská mlékárenská skupina Danone přezkoumává své právní možnosti poté, co ruský stát převzal kontrolu nad její dceřinou společností v zemi, uvedl v pondělí pro agenturu Reuters zdroj blízký této záležitosti.





- Bělorusko uvedlo, že sestřelilo ukrajinský dron na hranici mezi oběma zeměmi, několik dní poté, co Minsk potvrdil přílet ruských stíhaček Wagner na své území.



- EU v pondělí hostí vedoucí představitele zemí Latinské Ameriky a Karibiku, kteří doufají, že se jim podaří uklidnit vztahy napjaté hlubokými rozpory v otázce obchodu a ruské invaze na Ukrajinu.



- Švédská vláda v pondělí oznámila, že přislíbila pomoc ve výši 6 miliard korun na obnovu Ukrajiny a usnadnění reforem, které mají připravit půdu pro členství v EU.



- Německo apelovalo na Rusko, aby umožnilo prodloužení dohody s Ukrajinou o dodávkách obilí z černomořského regionu, uvedl v pondělí mluvčí vlády v Berlíně.



- David Miliband, prezident a generální ředitel Mezinárodního záchranného výboru a bývalý britský ministr zahraničí, odsoudil odstoupení Ruska od černomořské obilné iniciativy a uvedl, že "vypršení platnosti dohody hrozí, že bude "držet v šachu celosvětovou potravinovou bezpečnost".



Přibližně 80 % obilí ve východní Africe se dováží z Ruska a Ukrajiny. Více než 50 milionů lidí ve východní Africe čelí hladu na krizové úrovni (IPC 3+) a ceny potravin se letos zvýšily o téměř 40 %. Jakékoli narušení celosvětových dodávek potravin v době zvýšené potřeby by mohlo mít zničující důsledky.



Nejzranitelnější obyvatelé světa budou čelit nejtvrdším důsledkůmzrušení dohody. Bez dohody o dodávkách obilí je o to naléhavější, aby byly plně financovány plány humanitární pomoci OSN pro země ohrožené hladomorem a aby bylo koordinováno celosvětové úsilí o prevenci hladomoru prostřednictvím obnovené pracovní skupiny OSN na vysoké úrovni pro prevenci hladomoru.



- Ruský vicepremiér Marat Chusnullin v pondělí uvedl, že silniční most spojující jižní Rusko s Krymem bude po nočním útoku, který způsobil vážné škody, zcela opraven do 1. listopadu.



Při televizním setkání s prezidentem Vladimirem Putinem Chusnullin uvedl, že pylony nebyly poškozeny, ale jeden úsek silnice byl zcela zničen a bude muset být znovu postaven, píše agentura Reuters.



Uvedl, že silniční provoz bude v jednom směru obnoven do 15. září a v obou směrech do 1. listopadu. Souběžný železniční most nebyl při útoku poškozen.





Zdroj v angličtině ZDE



