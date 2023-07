Zhoršující se vedro: Tisíce lidí byly nuceny opustit své domovy na španělském ostrově La Palma

16. 7. 2023

čas čtení 2 minuty



Více než 4 000 lidí bylo evakuováno z nemovitostí na kanárském ostrově La Palma poté, co severozápadní část ostrova zachvátil lesní požár, zatímco Evropu nadále sužují extrémní teploty v rámci vlny veder Cerberus.





Regionální vláda v neděli vyhlásila na sousedních ostrovech včetně Tenerife a Granaria oficiální pohotovost kvůli riziku lesních požárů. Na Palmě již bylo zničeno 4 500 hektarů půdy a desítka domů.







"Oheň postupoval velmi rychle," řekl Fernando Clavijo, předseda regionální vlády Kanárských ostrovů.





Z rychlého šíření požáru obvinil "vítr, klimatické podmínky a také vlnu veder, kterou prožíváme".

Extrémní teploty v Evropě následují po rekordních globálních teplotách v červnu a na začátku července. Podle zprávy služby Copernicus Climate Change Service byl červen 2023 o něco málo více než 0,5C nad průměrem let 1991-2020, přičemž došlo k nebývalým teplotám moře a rekordně nízkému množství antarktického mořského ledu.

Podle meteorologické služby se v Maroku o víkendu očekávají nadprůměrné teploty, v některých provinciích až 47 °C, což je typičtější pro srpen než pro červenec, a vyvolává to obavy z nedostatku vody.







Podrobnosti v angličtině ZDE

1

322

Jižní Evropu čeká další týden vysokých teplot v rámci druhé vlny smrtících veder, která se nazývá Charon podle řeckého mytologického lodníka, jenž převáží duše do podsvětí.Ve více než 15 italských městech včetně Říma, Boloně a Florencie byla vyhlášena pohotovost, přičemž se očekává, že v úterý teploty v Římě vystoupí na 43 °C a na Sardinii až na 47 °C.V Řecku byla mezi 11:30 a 17:30 dočasně uzavřena Akropole, aby byli turisté chráněni před nebezpečnými teplotami, rizikem dehydratace a úpalu.Evropská kosmická agentura uvedla, že nejvyšší zaznamenaná teplota v evropské historii - 48,8 °C ve Floridii na Sicílii 11. srpna 2021 - by mohla být tento týden překonána.Uvedla, že teplota zemského povrchu - tedy to, jak horká je země na dotek - dosáhla minulý týden na východních svazích Sicílie více než 50C, v Římě a Neapoli 45C a v Madridu a Seville 46C a 47C.Minulé pondělí Světová meteorologická organizace uvedla, že v prvních červencových dnech planeta zažila několik nejteplejších dnů v historii.