Vladimír Putin nepojede na summit v Jihoafrické republice, aby ho tam nezatkli

20. 7. 2023

Cyril Ramaphosa čelil požadavkům, aby byl ruský prezident zadržen na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu, pokud se zúčastní summitu skupiny BRICS



Vladimir Putin se příští měsíc nezúčastní summitu skupiny BRICS v Jihoafrické republice kvůli obavám, že by mohl být zadržen na základě zatykače mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny na Ukrajině.



Jihoafrická prezidentská kancelář oznámila, že ruský prezident se summitu nezúčastní po "řadě konzultací" s Kremlem.



Jihoafrická republika je signatářem Mezinárodního trestního soudu, a pokud by ruský vůdce na summit přijel, očekávalo by se, že pomůže při jeho zatčení.



Prezident Cyril Ramaphosa uvedl, že účast na zatčení Putina by znamenala riziko války s Ruskem.



Jeho vyjádření přišlo poté, co Demokratická aliance, největší opoziční strana, zažalovala vládu a požadovala, aby byl Putin v případě příjezdu do země zatčen.



"Rusko dalo jasně najevo, že zatčení jeho úřadujícího prezidenta by bylo vyhlášením války," reagoval Ramaphosa podle soudních dokumentů. "Bylo by v rozporu s naší ústavou riskovat, že se zapojíme do války s Ruskem."



Kreml popřel, že by Pretorii výslovně sdělil, že pokus o zatčení Putina v Jihoafrické republice by se rovnal vyhlášení války. Nevyloučil to však.



"Nikdo nikoho o ničem neinformoval," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "V tomto světě je každému naprosto jasné, co znamená pokus o zásah proti ruskému vůdci."



"Proto zde není třeba nikomu nic vysvětlovat."



V březnu vydal Mezinárodní trestní soud na Putina zatykač za dohled nad únosy ukrajinských dětí při invazi na Ukrajinu. Putin i ruská zmocněnkyně pro práva dětí Maria Alexejevna Lvová-Belová nesou odpovědnost za "nezákonnou deportaci" tisíců ukrajinských dětí, uvedl soud se sídlem v Haagu. átu.



Rusko rozhodnutí ICC odsoudilo a uvedlo, že se na Rusko nevztahuje, protože Moskva není signatářem této smlouvy. Putin však od oznámení zatykače ICC nevycestoval do zahraničí, s výjimkou okupovaných území Ukrajiny.



Putin se zúčastní summitu BRICS prostřednictvím videokonference, uvedl Kreml. Ruskou delegaci do Jihoafrické republiky povede ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.





Summit se má konat ve dnech 24.-26. srpna. Setkají se na něm zástupci Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky. Jedná se o první osobní summit skupiny BRICS od covidu.









Podrobnosti v angličtině ZDE

