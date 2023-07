Británie: Sever Zeměkoule hoří, ale britští konzervativci chtějí rušit ekologické programy

24. 7. 2023

Konzervativní pravičáci po těsném vítězství v doplňovacích volbách v Uxbridge tlačí na premiéra Rishiho Sunaka, aby zrušil ekologické programy, a tak se odlišil pro volby od opozičních labouristů



Rishi Sunak naznačil, že vláda by mohla odložit nebo dokonce opustit ekologickou politiku, která představuje přímé náklady pro spotřebitele, protože je pod tlakem konzervativní pravice, aby se v ekologii pro příští volby výrazně konzervativci odlišili od labouristů.

Sunak prohlásil, že snaha o dosažení nulových emisí v Británii by neměla lidem "zbytečně přidělávat další starosti a zvyšovat náklady v jejich životech".









Ve volebním okrsku Uxbridge a South Ruislip minulý týden přehodnotil svůj zelený program.čtvrtek konzervativci překvapivě zvítězili minimální většinou asi 400 hlasů, protože tam prý bylo nepopulární rozhodnutí londýnského primátora Sadiqa Khana zavést tam zónu neznečisťujících vozidel (v\e skutečnosti Khan jen plnil zákon schválený konzervativci!). Pro chudší lidi to prý bude finanční zátěž, protože se nebudou schopni zbavit svých starých znečišťujících automobiů a koupit si nové.





Při návštěvě West Midlands, kam dorazil vrtulníkem, přestože cesta vlakem by mu trvala pouhých 90 minut, byl Sunak dotázán, zda se postaví proti toryům, kteří chtějí zrušit ekologickou politiku poté, co Jacob Rees-Mogg řekl, že "zbavení se nepopulární a drahé zelené politiky" vytváří pro konzervativce politickou příležitost.





Odborníci poukazují na to, že nynější nečinnost v oblasti ekologie bude v budoucnu stát obrovské peníze, daleko více, než kolik je třeba investovat teď.



Downing Street údajně zvažuje, zda odložit zákaz prodeje benzinových a naftových automobilů po roce 2030. Sunak řekl, že přístup musí být "přiměřený a pragmatický".







Podrobnosti v angličtině ZDE

Ekologické organizace by však mohly u soudu napadnout jakékoli rozhodnutí o zmírnění ekologických politik v Británii, neboť vláda má zákonnou povinnost podrobně stanovit, jak do roku 2050 splní svůj cíl nulových emisí, a to s jasnými rozpočty na emise oxidu uhličitého pro různá odvětví.Stratégové toryů věří, že by mohli zopakovat své vítězstv z Uxbridgeí i v dalších volebnich okrsích po celé zemi tím, že jasně dají najevo, že na rozdíl od labouristů nebudou prosazovat ekologickou politiku. Paradoxně i labouristé Keira Starmera nyní zvažují ústup od ekologické politiky.