Vedro na Blízkém východě už není k přežití

Překvapením nejsou ani výpadky dodávek vody. V některých oblastech dodávají vlády vodu v cisternách (nejen kvůli žízni, ale pragmaticky i kvůli odvrácení protestů), na to ale schází kapacity. Některé vlády to zvládají lépe, jiné to nezvládají vůbec a na sociálních sítích se šíří obrázky suchých řek, prázdných cisteren a mrtvých polí.

Na teploty se vážou výpadky proudu a mnoho regionů funguje bez elektřiny po většinu dne (nejde o nabíjení mobilů, ale o klimatizace). V Libanonu zuří obrovské požáry (za pár dní mi o tom snad vyjde článek, kde se dozvíte mimo jiné i to, že Libanon nemá jiné hasiče, než ty dobrovolné, co si všecky svoje aktivity platí sami).

Jakkoliv nezvykle nám to může znít, nebylo málo lidí, kteří chválili ISIS za zlepšení své životní situace, aniž by se podíleli na jeho zločinech.

Takže, co tato krize, která bude pár let trvat, udělá s nestabilními státy a režimy? Často se v tomto kontextu bavíme o už tak dost nestabilním Íránu, ale ten zdaleka není jediný. Díky horku a suchu se velmi snadno můžou vrátil revoluce, války a padat vlády. Což samozřejmě přímo i nepřímo ovlivní i nás. Proto by nás to mělo zajímat.