Patová situace ve Španělsku se protahuje, socialistická strana Pedra Sáncheze ztrácí klíčové křeslo

31. 7. 2023

čas čtení 4 minuty

Foto: Pedro Sanchéz



Volební hlasy ze zámoří znamenají, že levicový a pravicový blok jsou nyní nerozhodně v boji o moc





Španělská socialistická strana utrpěla neúspěch ve svém úsilí o vytvoření nové levicové koaliční vlády po volbách tento měsíc,sčítání hlasů ze zámoří totiž přisoudilo klíčové křeslo opozičním konzervativcům.



Výsledek znamená, že levicový a pravicový blok jsou nyní ve zcela nerozhodné situaci, zatímco poslanci se připravují na hlasování v kongresu, které rozhodne o tom, kdo bude vládnout.



Naděje levice na udržení moci nyní ještě pevněji spočívají na Junts, středopravé katalánské straně podporující nezávislost, kterou vede Carles Puigdemont, bývalý katalánský regionální prezident, který uprchl ze Španělska, aby se vyhnul zatčení kvůli své roli v neúspěšné jednostranné snaze o nezávislost před téměř šesti lety. Foto: Pedro SanchézŠpanělská socialistická strana utrpěla neúspěch ve svém úsilí o vytvoření nové levicové koaliční vlády po volbách tento měsíc,sčítání hlasů ze zámoří totiž přisoudilo klíčové křeslo opozičním konzervativcům.Výsledek znamená, že levicový a pravicový blok jsou nyní ve zcela nerozhodné situaci, zatímco poslanci se připravují na hlasování v kongresu, které rozhodne o tom, kdo bude vládnout.Naděje levice na udržení moci nyní ještě pevněji spočívají na Junts, středopravé katalánské straně podporující nezávislost, kterou vede Carles Puigdemont, bývalý katalánský regionální prezident, který uprchl ze Španělska, aby se vyhnul zatčení kvůli své roli v neúspěšné jednostranné snaze o nezávislost před téměř šesti lety.



Ačkoli pravicová Lidová strana (PP) v předčasných volbách zvítězila, zaostala za očekáváním a jen těsně porazila Španělskou socialistickou dělnickou stranu (PSOE), kterou vede úřadující premiér Pedro Sánchez.



Tváří v tvář dalšímu nerozhodnému parlamentu se PSOE zdála být hlavní stranou, která by s největší pravděpodobností byla schopna dát dohromady počet poslanců, aby vyhrála hlasování o investituře. Hlasy ze zámoří, které byly v sobotu sečteny a započítány do celkového výsledku, však znamenají, že pravice a levice mají nyní v 350členném kongresu každá po 171 křeslech.



Pokud se malá strana Kanárská koalice vzdá své deklarované neochoty podpořit jakoukoli vládu lidovců, jejíž součástí by byla krajně pravicová strana Vox, počet křesel pravicového bloku by se mohl zvýšit na 172.



Oba bloky nyní zkoumají své možnosti. Kongres se chystá sejít 17. srpna. Král Felipe VI. poté přijme lídry stran, aby určil, který kandidát by mohl získat podporu poslanců a stát se příštím premiérem.



Tento kandidát se zúčastní debaty o uvedení do úřadu, po níž bude následovat hlasování, k němuž je zapotřebí absolutní většina 176 z 350 křesel v dolní komoře španělského parlamentu. Pokud kandidát nezíská 176 křesel - což je pravděpodobné - bude se o 48 hodin později konat druhé hlasování, v němž bude stačit prostá většina - více hlasů pro než proti.



Pokud se tak nestane, mají poslanci dva měsíce na jmenování premiéra. Po uplynutí těchto dvou měsíců bude parlament rozpuštěn a na konec roku budou vypsány nové volby.



Nová aritmetika znamená, že to,ž e by se strana Junts zdržela hlasování, již nebude stačit k tomu, aby se PSOE a její partneři v nové alianci Sumar dostali k moci prostřednictvím prosté většiny hlasů ve druhém kole. Místo toho bude Sánchez potřebovat alespoň jednoho poslance strany Junts, který by hlasoval pro jeho koaliční vládu.



Strana Junts dala jasně najevo, že její podpora bude mít svou cenu. Již vyzvala k amnestii pro osoby, které stále čelí obvinění v souvislosti se separatistickým , jako je Puigdemont, a k závaznému referendu o nezávislosti Katalánska.



PSOE dala jasně najevo, že ani jedna z těchto možností nepřipadá v úvahu a že případná jednání budou vedena v souladu s ústavou. Puigdemont zřejmě vyčkává a prohlásil, že nedosažení dohody s jeho stranou by mohlo vést k dalším volbám na konci roku.



Lidovecká strana PP, která opakovaně napadla Sáncheze za to, že se podle ní cynicky spoléhá na baskické a katalánské strany podporující nezávislost, nyní uvedla, že je ochotna jednat se stranou Junts "v rámci ústavy". Je však nepravděpodobné, že by potenciální koaliční partneři PP z ultrapravicové strany Vox byli takovým jednáním nakloněni.





Tato krajně pravicová strana, jejíž vzestup byl do značné míry podnícen krizí katalánské nezávislosti, uvedla, že v případě vstupu do vlády zaujme k regionální nezávislosti tvrdý postoj, a dodala, že "nepochybuje" o tom, že s PP a stranou Vox u moci napětí v Katalánsku opět vzroste.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0