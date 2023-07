Svět hoří, britský premiér Sunak chce udělit stovky nových licencí pro dobývání ropy a zemního plynu

Grant Shapps, britský konzervativní ministr pro energetickou bezpečnost a pro nulové emise:



Dnes říkáme ne aktivistům z @JustStop_Oil a jejich politickému křídlu Labouristické straně. Budeme pokračovat v těžbě nové ropy a plynu, protože je to v nejlepším zájmu britského lidu, naší ekonomiky a národní bezpečnosti.



Today we are saying no to @JustStop_Oil and their political wing the Labour Party



We will power ahead with new oil and gas because it’s in the best interests of the British people, of our economy and of our national security pic.twitter.com/KO8zujUkdM