Ruská agrese na Ukrajině: Ruský dron zasáhl vysokoškolskou kolej v Charkově

Šéf policie v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny Volodymyr Tymoško uvedl, že došlo ke dvěma nočním úderům - jeden na vysokou školu a druhý na centrum města.

"Jeden z dronů zničil dvě patra kolejí," napsal Těrechov v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. "Vypukl požár, na místě zasahují záchranné složky."

Russian media report another drone attack on Moscow and Moscow region. Reportedly, a drone hit the same building as several days earlier, and the floor it hit hosts Russian ministry of economic development. pic.twitter.com/5X3fJFz9IO