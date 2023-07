Britské ministerstvo obrany, stejně jako Američané, posílalo tajné emaily omylem spojenci Ruska

28. 7. 2023

Úředníci poslali "malý počet" e-mailů určených Pentagonu do Mali





Britské ministerstvo obrany zahájilo vyšetřování poté, co úředníci kvůli překlepu nevědomky odeslali e-maily obsahující utajované informace blízkému spojenci Ruska.



"Malý počet" e-mailů určených Pentagonu byl odeslán do Mali kvůli náhodnému vynechání písmene "i" v e-mailové adrese.



Stejná chyba v USA byla odhalena na začátku tohoto měsíce, kdy byly miliony vojenských e-mailů odeslány do Mali.



Stejná chyba v USA byla odhalena na začátku tohoto měsíce, kdy byly miliony vojenských e-mailů odeslány do Mali.



Tvrdilo se, že rozsah britského pochybení, o němž jako první informoval deník The Times, je malý.



Mluvčí ministerstva obrany uvedl: "Zahájili jsme vyšetřování poté, co byl malý počet e-mailů omylem přeposlán na nesprávnou e-mailovou doménu.



"Jsme přesvědčeni, že neobsahovaly žádné informace, které by mohly ohrozit provozní bezpečnost nebo technické údaje.



"Všechny citlivé informace jsou sdíleny v systémech navržených tak, aby se minimalizovalo riziko chybného přesměrování.



"MO neustále přezkoumává své procesy a v současné době provádí program práce na zlepšení správy informací, prevence ztráty dat a kontroly citlivých informací."



Mali je mezi šesti africkými zeměmi, kterým ruský prezident Vladimir Putin po krachu černomořské dohody s Ukrajinou slíbil bezplatné dodávky obilí.





V Mali byli také nasazeni Wagnerovi žoldnéři, aby po boku armády bojovali proti džihádistům.







