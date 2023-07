Británie. Protože prohrává, premiér Sunak se uchyluje k šíleným akcím. Nyní chce zrušit široce rozšířenou třicítku v britských městech

31. 7. 2023

Sunakova konzervativní vláda v Británii chce zakázat komunálním úřadům zavádět omezení rychlosti na 30 km/hod (20 mil v hodině) v rámci nového rozhodnutí vládnoucích konzervativců začít aktivně rušit ekologickou politiku. Je to postoj, který odsoudily bezpečnostní a dopravní organizace jako krátkozraký a konfliktů.



Konzervativní premiér Rishi Sunak nyní ostře kritizuje to, co označil za "anti-motoristickou" politiku, by mohl být rozšířen o hledání způsobů, jak zabránit místním úřadům přijímat další opatření, jako je zákaz vjezdu pro všechna vozidla kromě autobusů, který se v Británii běžně používá v mnoha oblastech již desítky let.



Bezpečnostní přínosy omezení rychlosti automobilů na 20 mil za hodinu vedly k jejich používání v mnoha městských ulicích, přičemž labouristická velšská vláda loni oznámila, že se toto omezení stane standardním limitem pro zastavěné oblasti.





Charitativní organizace RoadPeace, která pomáhá pozůstalým nebo vážně zraněným při dopravních nehodách, uvedla, že bude naléhat na ministry, aby tento limit nadále podporovali. Nick Simmons, výkonný ředitel této organizace, řekl: "Naši členové jsou až příliš dobře obeznámeni s ničivým vlivem rychlosti při dopravních nehodách a byli by velmi zklamáni, kdyby se silnice staly prokazatelně méně bezpečnými."



Takový krok by znamenal další nedávný odklon současné konzervativní britské vlády od priorit v oblasti životního prostředí.





V nedělním tweetu, na němž je Sunak vyobrazen za volantem starého Roveru Margaret Thatcherové, Sunak kritizoval "protiautomobilovou politiku"-





Louise Haighová, stínová labouristická ministryně dopravy, prohlásila, že je "čirým pokrytectvím", když toryovská vláda odsuzuje politiku, kterou britská Konzervativní strana zavedla, a odsoudila vměšování do rozhodování na místní úrovni.



"Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v okolí škol a v obytných ulicích často požadují samy místní komunity," řekla. "Proto jsou tato rozhodnutí na místních úřadech a musí být provedena po řádných konzultacích a s ohledem na obavy komunit."



Vzhledem k tomu, že konzervativci v průzkumech veřejného mínění trvale zaostávají za labouristy o více než 20 procentních bodů, úřad britského premiéra naznačil, že Sunak zaujme osobnější a agresivnější postoj v předvolební kampani.



Sunak se rovněž ohrazuje proti labouristické politice zákazu jakýchkoli nových projektů v oblasti těžby plynu a ropy v Severním moři. V pondělí má navštívit Aberdeenshire, aby oznámil financování nového projektu na zachycování oxidu uhličitého ve Skotsku.





V rozhovoru pro Sunday Telegraph Sunak označil labouristy za stranu "proti řidičům" a sebe naopak prezentoval jako někoho, kdo stojí na straně voličů, "a podporuje je v tom, aby mohli používat svá auta ke všem věcem, na kterých jim záleží".Takový přístup přináší politická rizika, přičemž výzkumy a průzkumy veřejného mínění naznačují, že sítě dlouhodobé dopravy, které podporují pěší a cyklistickou dopravu tím, že filtrují místní ulice tak, aby do nich sice směla vjíždět motorová vozidla, ale ne jako do průjezdných ulic, jsou obecně účinné a oblíbené.Pokud by ministři chtěli zakázat dopravní ekologické změny prováděné komunálními úřady, narazili by na právní a logistické překážky. Komunální úřady smějí budovat dlouhodobé dopravní sítě na základě svých vlastních pravomocí, které jim byly uděleny podle zákona o regulaci silničního provozu z roku 1984, což znamená, že jejich absolutní zablokování by s největší pravděpodobností vyžadovalo novou legislativu - což je vysoká laťka pro do značné míry specializovanou záležitost, která se přímo zajímá jen velmi malý počet voličů.Podrobnosti v angličtině ZDE