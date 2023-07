Dušek, Castaneda, Ruiz, nebo koho třeba?

31. 7. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 5 minut





Dušek s duší

Rakovina není vědomá sebevražda. Ministra Válka rozčílil herec Dušekhttps://t.co/i2dHsiXHFe — novinkycz (@novinkycz) July 19, 2023





Měl pan Dušek hovořit, jak hovořil, nebo měl mlčet, jak umíme mlčet, divoce koulet očima a pěkně dobře si rozmyslet, co nahlas říkat, aby snad nevzbudil pohoršení v kruzích veřejnosti?

Nebýt novodobých sociálních tamtamů, tak by původní rozhovor ušel zájmu mas. Jistě, ti, kteří o panu Duškovi ví a znají jeho zájem o různá společenství a kultury po celém širém čirém světě, nijak překvapeni nejsou. Spíše naopak. To, co pan Dušek vypráví a povídá v daném rozhovoru, je známo z jeho knih a vystoupení. Rovněž si lze poslechnout divadelní představení, která inklinují k moudrosti toltéků a k učení Čtyř i více dohod spisovatele Ruize. Čtenáři knih touto tématikou nijak nejsou pohoršeni, neb otázka zhoubných zákeřných nemocí je v řadě obdobných knih podrobně, leč zcela kvantově nevědecky sdílena s celým duchovním vesmírem. Linie velký stres oslabená imunita rovno možnost zhoubná nehezká nemoc je nabídnuta jako určitá teorie a rozhodně ji nikdo nikomu nenutí.