Vysvětlete nám, prosím, pane Dušku, jak je to s tou rakovinou

19. 7. 2023 / Boris Cvek

Pan herec Jaroslav Dušek se vyjádřil, že na rakovinu umírají ti, kdo nemají rádi život, kdo chtějí zemřít. Vyjádřil se k tomu dokonce i minstr zdravotnictví, samozřejmě negativně, ale nepokusil se veřejnosti ukázat, jak absurdní je to, co pan Dušek tvrdí. Abychom docenili, jak je tento názor zcela mimo realitu, položme panu Duškovi pár otázek. Nejprve bych ale chtěl říci, že dost možná chápu, proč pan Dušek věří takovým nesmyslům, totiž vzhledem k tomu, že mu na rakovinu zemřela prý celá rodina.

Rakovina není vědomá sebevražda. Ministra Válka rozčílil herec Dušekhttps://t.co/i2dHsiXHFe — novinkycz (@novinkycz) July 19, 2023

Můžete nám, pane Dušku, vysvětlit, jak je možné, že v 18. století v Anglii umírali na rakovinu šourku mladí chlapci, kteří nazí čistili komíny, a když tato práce byla zakázána, tato nemoc téměř zmizela? Mělo čistění komínů nějaký vliv na jejich touhu zemřít?

Můžete nám, pane Dušku, vysvětlit, jak je možné, že ještě před pár desítkami metastazující rakovina varlat byla pro většinu nemocných jistá smrt, zatímco dnes tomu tak není? Změnila se touha těch lidí umírat? Ta změna v prognóze nastala po náhodném objevu léku, kterému se říká cisplatina. Objeven byl na konci 60. let, jeho schopnost zázračně léčit právě rakovinu varlat byla pozorována až mnohem později. Tento lék nepovzbuzuje vůli k životu, naopak je to brutální jed, po jehož aplikaci se lidem chce žít méně než před ní. Přesto zachraňuje životy a dokáže zcela vyléčit i metastazující rakovinu varlat. Je dost možné, že až najdeme nové léky, skutečné léky, nebude většina lidí, kteří dnes na rakovinu umírají, umírat. Musíme mít ale ty léky, ne žvásty o tom, jak záleží na touze žít.

Můžete nám, pane Dušku, vysvětlit, jak je možné, že když vstříknu do myší, které nemají imunitu, rakovinné buňky, tak ta rakovina v nich roste, až je zabije? A co krutý osud zvířat, jimž se říká tasmánští čerti, které málem vyhubila rakovina, která se mezi nimi přenáší jejich zvláštním způsobem života?

Můžete nám, pane Dušku, vysvětlit, jak je možné, že očkování dětí před začátkem sexuálního života chrání efektivně proti rakovině děložního čípku a análního otvoru?

A konečně: můžete nám, pane Dušku, vysvětlit dobře známý a potvrzený fakt, že rakovinu způsobuje ionizační záření (Hirošima, Černobyl), tabákový kouř – a že některé typy rakoviny jsou jednoznačně dědičné? Představte si, že herečka Angelina Jolie si nechala z dobrých důvodů vzít prsní žlázy, aby se chránila před smrtelnou rakovinou. Má totiž geny, které tuto rakovinu v její velmi brutální formě způsobují.

Každému, kdo se chce poučit o tom, co skutečně je rakovina, doporučuji vynikající knihu The Emperor of All Maladies, o které jsem napsal pár slov pro Vesmír zde:







Pokora ve vzpouře: drama lékařského objevu - Časopis Vesmír (vesmir.cz)







