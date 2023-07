Rasismus v české vládě: Hlavně se neumazat od kulturně a hodnotově neblízkých

19. 7. 2023 / Boris Cvek

Pan ministr Jurečka řekl, že kdybychom dokázali vyhovět poptávce zaměstnavatelů tím, že bychom našli 200 tisíc vhodných zaměstnanců v cizině, přineslo by to rozpočtu 40 miliard korun ročně. Byznys po tom zoufale volá už mnoho let, ono nejde jenom o rozpočet, ale o celkový rozvoj ekonomiky, protože zvýšená produkce přinese více peněz do země jako takové.

Není to tak dávno, co pánové z vedení Svazu průmyslu a dopravy zmiňovali výmluvné příklady. Radek Špicar mluvil o tom, jak je Německo oproti nám pružné v zaměstnávání Indů, Jan Rafaj zase zmínil, že při návštěvě Tchaj-wanu musel čelit stížnostem, že jsme pro tamní pracovníky jako nedobytná pevnost.





Takže pan ministr konečně prolamuje ledy, aby došlo ke spolupráci se zaměstnavateli na tomto tématu ku prospěchu české ekonomiky a společnosti… říkal jsem si. Ale chyba lávky! Je tam taková douška: prý potřebujeme lidi z hodnotově a kulturně blízkých zemí, což jsou bývalé země sovětského tábora a – teď se držte – Filipíny a Vietnam.





Špicar a Rafaj, o Němcích nemluvě, protože ti přece jsou ve srovnání s námi ve všem břídilové, nevědí, která bije! Kdepak Indie nebo Tchaj-wan! My přece v Česku musíme mít kulturně a hodnotově blízké lidi. V 21. století.





Jednak nikdo neví, co tahle fašistická fráze má konkrétně znamenat, jednak kdyby náhodou nějaký nácek měl pocit, že třeba nejste dosti blízcí, tedy kulturně a hodnotově, tak ve slovech pana ministra má dobré povzbuzení rozbít vám hubu, protože do Česka prostě nepatříte. Tahle země je jen pro hodnotově a kulturně blízké! Komu blízké? Ateistické většině? Je tato země vůbec pro tu podivnou katolickou menšinu? Je pro židy? Je pro občany západních zemí, které se opovažují mít gay marriage?





Každý si to může přebrat po svém. Mezitím Německo (už před desítkami let přijalo miliony Turků a je to jedna z nejvíce bohatých a vyspělých společností na světě) nabírá lidi a naši zaměstnavatelé jen ostrouhají. Kdo by taky sem z těch Indů a Tchajwanců chtěl vůbec jít, když představitel vlády vykládá takové nesmysly a nálepkuje etnika a národy podle principu kolektivní viny za jejich pro nás údajně nepřijatelnou kulturu a hodnoty? Opravdu jsme ve 21. století? Opravdu se díváme na své vzory na západě, třeba do Německa, Británie, USA, Kanady? Opravdu chceme demokracii a prosperitu?





Slova pana ministra: „Pokud by se podařilo zaplnit chybějících dvě stě tisíc pracovních míst, přineslo by to navíc do rozpočtu dodatečných čtyřicet miliard korun, řekl. Vláda podle něj potřebuje přivést do Česka kvalifikované zahraniční pracovníky, kteří volná místa zaplní.





„Potřebujeme efektivně, bezpečně a rychleji získávat lidi ze zemí, které jsou nám kulturně a hodnotově blízké,“ řekl Jurečka. Kromě tradiční spolupráce s postsovětskými státy zmínil Vietnam a Filipíny.“

Zdroj: Nedostatečná dopravní infrastruktura brzdí Česko v rozvoji, shodl se výbor. Na dálnice a železnice mají jít stovky miliard — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)







