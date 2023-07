HRW: Dobrá zpráva: Putinův svět se zmenšuje

21. 7. 2023

čas čtení 2 minuty



Když Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal v březnu zatykač na Vladimira Putina, napsal jsem, že "už nebude moci cestovat jako dříve", píše Andrew Stroehlein ve svém každodenním přehledu.



Dnes mohu s potěšením konstatovat, že se tato předpověď ukazuje jako pravdivá.



Jihoafrická republika oznámila, že Putin se nepřipojí k ostatním světovým politikům na srpnovém summitu BRICS v Johannesburgu, setkání na nejvyšší úrovni, které sdružuje Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jihoafrickou republiku. Obavy ohledně povinnosti Jihoafrické republiky jako signatáře Mezinárodního trestního soudu pomoci při zatčení uprchlíka vyvolaly "řadu konzultací", vysvětlili diplomaté.



Putin v podstatě chtěl, aby ho jihoafrická vláda nechala vyhnout se spravedlnosti, a jihoafrická vláda pod tlakem opozice pro jistotu upřednostnila vládu práva před globální politikou.



Je jen správné a slušné, aby Jihoafrická republika brala své závazky vážně, vzhledem k závažnosti zločinů, o které se jedná.



První zatykače v rámci probíhajícího vyšetřování ICC na Ukrajině - jak na Putina, tak na ruskou zmocněnkyni pro práva dětí Marii Lvovou-Belovou - se týkaly masových únosů dětí z Ruskem okupovaných částí Ukrajiny. Násilný přesun obyvatelstva z okupovaného území je válečným zločinem.



Omezení Putinova cestování samozřejmě nepřinese okamžitou úlevu Ukrajincům trpícím pod zvěrstvy, která Rusko páchá. Rakety Moskvy nadále den za dnem útočí na obytné domy po celé zemi.



Ale přesto je nadějné vidět, že to, že je Putin mezinárodně stíhaným zločincem, který je hledán za děsivé zločiny, něco stojí. Přinejmenším to vysílá signál dalším vůdcům a vojenským velitelům: pokud se dopustíte zvěrstev, vaše možnosti se mohou stát omezenými, možná dokonce vaše dny sečtenými.



Je to obzvlášť povzbudivá zpráva, když si uvědomíme, co se stalo v podobné situaci před osmi lety.



V roce 2015 se Umaru al-Bašírovi - tehdejšímu súdánskému prezidentovi, po němž Mezinárodní trestní soud vyhlásil pátrání na základě obvinění z genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných v Dárfúru - skutečně podařilo navštívit Jihoafrickou republiku, a to navzdory obrovskému tlaku na jeho zatčení.



Skutečnost, že uprchlému Putinovi dnes neprojde to, co uprchlému al-Bašírovi před osmi lety, mi připadá jako pokrok v oblasti mezinárodní spravedlnosti.

