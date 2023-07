To jsou pitomosti. Namísto toho, aby mluvil s protiukrajinskými Romy, bude Fiala křít koně...

21. 7. 2023

tisková zpráva Zoo Praha:







V úterý 25. července v 9.30 pokřtí předseda vlády ČR Petr Fiala měsíční hříbě koně Převalského na pražských Dívčích hradech. Malá klisnička je prvním mládětem narozeným v tamním výběhu zbudovaném Zoo Praha. V budoucnu by mohla zamířit do vlasti svých předků v rámci jednoho z reintrodukčních programů Zoo Praha – buď do středního Kazachstánu, nebo na východ Mongolska. Právě nad chystaným projektem návratu posledních divokých koní světa do Kazachstánu převzal premiér Fiala záštitu.





