Deseticentimetrové kroupy: Extrémní počasí v Evropě pokračuje a hrozí další vlna veder

21. 7. 2023

Teploty zůstávají vysoké, severní Itálii zasáhlo krupobití a příští týden má jižní Evropu zasáhnout čtvrtá vlna veder



Severní Itálii zasáhly bouřky s krupobitím, zatímco téměř rekordní teploty začínají opadat, ale meteorologové varují, že příští týden zasáhne jižní Evropu čtvrtá vlna veder s teplotami až 48 °C.



Více než 110 lidí utrpělo zranění poté, co severovýchodní italský region Benátsko ve čtvrtek zasáhlo extrémní počasí včetně velkých krup, uvedl guvernér Luca Zaia, který pro postižené oblasti vyhlásil regionální stav nouze.



V Chorvatsku zemřel ve čtvrtek při bouři, která se po vlně veder přehnala Balkánem, jeden hasič, a počet obětí se tak zvýšil na šest, uvedly úřady.



Zaia řekl italské tiskové agentuře Ansa: "Kroupy, které padaly, byly naprosto neobvyklé, s ledovými kameny, které měly v některých případech průměr přes 10 cm."





Itálie zůstala v zajetí třetí vlny veder tohoto léta, i když její vrchol ve středu pominul.



Římské oddělení civilní ochrany zřídilo po městě 28 "míst pomoci v horku", aby se pokusilo zabránit zdravotním problémům obyvatel a turistů v extrémních teplotách, informovala agentura Ansa.



Některé nemocnice zaznamenaly 20-25% nárůst počtu osob, které přicházejí na pohotovostní oddělení s dehydratací nebo jinými nemocemi způsobenými působením horka.



Národní asociace italských horských průvodců uvedla, že intenzivní vedra posledních dnů mohou způsobit sesuvy půdy na ledovcích na severu země, zatímco v Materě místní úřady zakázaly v zájmu ochrany zvířat provoz vozidel tažených koňmi, včetně kočárů a bryček, které obvykle používají turisté.



Na Sicílii, kde byl v srpnu 2021 zaznamenán evropský rekord 48,8 °C, se podle údajů z webu ilMeteo.it rtuť teploměru v úterý a ve středu vyšplhala v oblasti mezi městy Mazara del Vallo v provincii Trapani a Sciacca v provincii Agrigento na 46-47 °C.



"Zkuste v takovém horku pracovat v kuchyni," řekl Gaetano Serio, šéfkuchař restaurace Osteria Lo Bianco v Palermu. "Musíte myslet na to, že když je venku 44 °C, v kuchyni je nejméně 50 °C. Je to opravdu nesnesitelné."



Odborový svaz CGIL uvedl, že teploty v továrnách v jižním regionu Basilicata se blíží 40 °C. "Příchod veder je pro zaměstnance vážným problémem, protože ohrožuje jejich zdraví a bezpečnost," uvedl svaz. "Dostáváme mnoho signálů z několika továren v celém regionu. Z tohoto důvodu žádáme pracovníky, aby se obrátili na své odbory, pokud nejsou dodržovány záruky bezpečnosti a ochrany zdraví."



Odbory rovněž vyjádřily obavy o zemědělské dělníky, z nichž většinu tvoří sezónní pracovníci a migranti ze subsaharské Afriky, kteří žijí v nuzných stanových táborech a dostávají směšné mzdy, často na základě nelegálních smluv.



Zemědělští dělníci v Marsice v Abruzzu pracovali od 4 do 11 hodin, aby se vyhnuli největším vedrům, zatímco dělníci v továrnách po celé zemi hrozili stávkou kvůli extrémním vedrům.



Podle údajů meteorologického webu ilMeteo.it zveřejněných ve čtvrtek pozdě odpoledne měly teploty na Sicílii a Sardinii dosáhnout téměř 48 °C.



V Řecku hasiči zintenzivnili shazování vody na západě Atén, kde se přes noc podařilo zkrotit rozsáhlý požár. V oblasti operovalo sedm hasičských letadel a devět vrtulníků, včetně čtyř letadel vyslaných z Itálie a Francie v rámci podpůrného mechanismu Evropské unie, uvedla agentura Associated Press.



Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis uvedl, že hasiči a úřad civilní ochrany budou i nadále v pohotovosti, protože nová vlna veder se přesunula na východ Řecka. Očekává se, že teploty v neděli dosáhnou 45 °C.



"Těžké časy zjevně ještě neskončily," řekl Mitsotakis. "Čeká nás další vlna veder a možné zesílení větru. V příštích dnech je tedy nutná absolutní ostražitost a absolutní připravenost."



Ve čtvrtek byl vyhlášen stav nouze na ostrově Rhodos, kde byly vydány příkazy k evakuaci pro několik horských oblastí.



Úřady v Aténách uvedly, že archeologická naleziště, včetně jednoho na Akropoli, budou v nejteplejších hodinách dne kvůli nové vlně veder uzavřena.



Riziko požárů ve Španělsku zůstalo na vysoké nebo velmi vysoké úrovni. Ve středu zemřel na následky horka 42letý Maročan, který zkolaboval na ulici v Murcii, uvedla veřejnoprávní tisková agentura EFE. Teploty v tomto regionu na jihovýchodě Španělska dosáhly maxima 44 °C.



V Málaze bylo naměřeno 44,2 °C, čímž byl vyrovnán dosavadní rekord pro toto město na jižním pobřeží, uvedla španělská meteorologická služba. Podle předpovědi by měly teploty v pátek klesnout a v neděli, kdy se konají celostátní volby, opět stoupnout.





Stejně jako v mnoha středomořských zemích i v Tunisku panují teploty o 6 až 10 °C vyšší, než je průměr pro toto roční období. Hasiči v zemi bojují s rozsáhlým požárem, který již dva dny zuří v borovicovém lese nedaleko hranic s Alžírskem, uvedl ve čtvrtek představitel civilní obrany.



Ředitel regionální civilní obrany Abdel Laabidi agentuře AFP řekl, že již shořelo asi 470 hektarů lesa a že s plameny stále bojují hasiči a armádní vrtulník.







