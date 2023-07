"Hrozný způsob, jak umřít": jak extrémní horko zabíjí italské dělníky

23. 7. 2023

Stefano Olmastroni, uklízeč, uklízel regály v supermarketu prodávajícím zemědělské produkty ve Florencii krátce před svou smrtí 13. července, kdy se Itálie nacházela uprostřed anticyklóny zvané Cerberus, která vyhnala teploty nad 40 °C.



Dříve během dne 61letý muž řekl příbuzným, že se mu v horku špatně pracuje a cítí se malátný. Těšil se, že si odpočine během volného dne, který měl následující den.



Olmastroni, který měl problémy se srdcem, skončil směnu v 15 hodin a později byl nalezen zhroucený v šatně.



"Když ho našli, byla v šatně teplota 39 °C," uvedla jeho neteř Sara Ndere Olmastroniová. "Zemřel dřív, než ho stačili odvézt do nemocnice."



"Teplota byla opravdu vysoká a on byl člověk, který měl problémy se srdcem - infarkt se mohl stát kdykoli, ale určitě mu nepomohlo horko," dodala. "Byl to hrozný způsob, jak zemřít - v práci a sám."



Olmastroni je jedním z pěti lidí v Itálii, jejichž úmrtí v uplynulém týdnu pravděpodobně vyvolala extrémní vedra. Anticyklóna Caronte překonala teplotní rekord v Římě a na Sicílii vyhnala rtuť teploměru na téměř 47C. Skutečný počet obětí bude pravděpodobně mnohem vyšší.



Kromě 44letého silničáře, který zemřel poté, co zkolaboval při přípravě nového značení na ulici v Miláně, a jehož rodina stále čeká na výsledky pitvy, měli všichni zdravotní problémy související se srdcem.



Patří mezi ně 75letý Ciro Adinolfi, původem z Afragoly u Neapole, který zemřel před očima svého syna, rovněž dělníka, když obsluhoval jeřáb na staveništi skladu Amazonu v Jesi ve středním regionu Marche, a 64letý Gabriele Lucido ze Salerna na jihu země, který byl nalezen mrtvý ve svém bytě po skončení směny na staveništi v Brescii v rámci projektu vysokorychlostní železnice TAV, který realizuje Itálie a Francie.



Olindo Zuanon, pekař, zkolaboval v pondělí před svou ženou v jejich obchodě ve městě nedaleko Trevisa a později zemřel v nemocnici. Lékaři uvedli, že 63letý muž měl tělesnou teplotu téměř 42 °C.



Zaměstnanci továren a externí dělníci v celé Itálii hrozili stávkou a odbory vyzvaly k vyhlášení dovolené, protože teploty byly příliš vysoké na to, aby se v nich dalo pracovat.



"Zaměstnanci by měli dostat placené volno, když teplota překročí 35C," řekl Salvatore Cutaia, generální tajemník milánské jednotky zaměstnanců FenealUil. "Neměli by také pracovat v nejteplejších hodinách, zároveň by měly být vytvořeny zastíněné prostory, kde by mohli dělat přestávky, a zajištěna voda - tato malá opatření mohou zachránit životy."



Existuje několik způsobů, jak může někdo zemřít na následky horka. V některých případech je přímo zabije úpal, protože tělo je příliš horké na to, aby jeho orgány mohly pracovat. Jiní umírají na dehydrataci, protože se tělo potí, aby se ochladilo. U mnoha lidí, zejména u těch s nemocným srdcem a plícemi, vede rychlejší průtok krve k srdečně-cévnímu selhání.



"Předchozí onemocnění mohou způsobit, že jsou lidé vůči horkým teplotám zranitelnější," uvedla Sonia Seneviratneová, klimatoložka z ETH Zürich, která se zabývá výzkumem úmrtí v důsledku vlny veder. "Vyšší úmrtnost je pozorována zejména u osob starších 65 let."



Dodala však, že během veder mohou zemřít i mladí a zdraví lidé, zejména "v případech vysoké fyzické námahy, často v kombinaci s vybavením nebo oblečením bránícím ztrátám tepla".



V létě 2022 umírali lidé na následky horka nejčastěji v Itálii, dále v Řecku, Španělsku a Portugalsku. Tyto země patří k nejteplejším v Evropě, žijí v nich jedny z nejstarších populací a také v nich došlo k největším teplotním skokům. Není jasné, o kolik jednotlivé faktory zvýšily úmrtnost.



Lékaři varovali lidi všech věkových kategorií, aby se během vln veder drželi uvnitř a pili vodu, aby zůstali v bezpečí. Doporučili také, aby lidé dávali pozor na sousedy a starší příbuzné, kteří žijí sami.



Podle studie zveřejněné v roce 2021 se v částech Říma, kde byl zaveden program na snížení sociální izolace starších lidí, zvýšila nadměrná úmrtnost v létě méně než v oblastech, kde tento program nebyl zaveden. Program, který provozuje katolická organizace Community of Sant'Egidio, se snaží kontaktovat všechny lidi starší 80 let v dané oblasti a najít ty, kteří jsou izolovaní nebo se necítí dobře. Poté nabízí pravidelné kontroly, rady, jak se vypořádat s vlnou veder, a pomoc při zvládání každodenních úkonů.



"Snížení sociální izolace může skutečně snížit dopad vln veder na úmrtnost starších lidí," uvedl Stefano Orlando, ekonom v oblasti zdravotnictví z římské univerzity Tor Vergata a hlavní autor studie. "Není však jasné, jaké jsou nejúčinnější programy na snížení izolace."



Program - původně nazvaný "sole sì, soli no" ("slunce ano, samota ne") - byl zahájen v Římě v roce 2004 v reakci na ničivou vlnu veder v Evropě v předchozím roce, při níž zemřelo 70 000 lidí.



"Tento druh sociálních intervencí je ve srovnání s léčbou lidí velmi levný," řekl Orlando. Mohou být tak jednoduché jako zeptat se lidí, zda nepotřebují vodu, nebo jim pomoci s nákupem, dodal. "Když vyjdete z domu, abyste si koupili jídlo, můžete zemřít. Když vám během tohoto týdne vlny veder přinesu domů jídlo, mohu vám zachránit život."



Vlny veder sílí s tím, jak lidé deformují klima a zvyšují globální teploty. Studie, jejímž spoluautorem byl v červenci Seneviratne, zjistila, že 60 % úmrtí v důsledku vlny veder ve Švýcarsku v loňském létě lze přičíst klimatické krizi.





"Spalování fosilních paliv podstatně přispělo ke zvýšenému výskytu vln veder po celém světě," řekl Seneviratne. "Některé nedávné horké extrémní jevy byly tak extrémní, že jejich pravděpodobnost výskytu byla bez emisí způsobených lidskou činností téměř nulová."



Zdroj v angličtině





Boj s požáry na Rhodosu ztíží silný vítr



30 000 lidí bylo nuceno evakuovat na řeckém ostrově, z toho 2 500 muselo být převezeno z pláží





Očekává se, že silný vítr v neděli ztíží hasičům jejich snahu zvládnout požáry, které se vymkly kontrole na řeckém ostrově Rhodos, kde bylo nuceno evakuovat asi 30 000 lidí.



Plameny hoří na ostrově již téměř týden, protože Řecko sužuje dlouhodobé období extrémních veder, které ztěžuje zvládnutí požáru.



Místní úřady na Rhodosu v sobotu uvedly, že do bezpečí přesunuly 30 000 lidí ohrožených požáry, včetně více než 2 500 lidí, kteří museli být převezeni z pláží.



"Očekává se, že vítr zesílí od 12 do 17 hodin, přičemž není vyloučeno, že by k tomu mohlo dojít i dříve," uvedl mluvčí hasičů Vassilis Vathrakoyiannis.



Požáry během noci zasáhly vesnici Laerma a zapalovaly tam domy a kostel, zatímco mnoho hotelů bylo poškozeno plameny, které místy dosahovaly až k moři.



Úřady varovaly, že boj s plameny, které zuří uprostřed vrcholící turistické sezóny na Rhodosu, potrvá několik dní.



V sobotu byly evakuovány tisíce lidí, obyvatel a turistů z nejméně šesti vesnic.



V Aténách ministerstvo zahraničí uvedlo, že aktivovalo svou jednotku krizového řízení, aby pomohla s evakuací zahraničních občanů v Řecku kvůli lesním požárům.



Turisté a někteří místní obyvatelé strávili noc v tělocvičnách, školách a hotelových konferenčních centrech na ostrově, zatímco hasiči bojovali s požárem.



"Pro ostrov je to bezprecedentní situace," řekl televizi Skai TV Panagiotis Dimelis, předseda rady obce Archangelos, a dodal, že turistům přispěchalo na pomoc mnoho místních obyvatel.



Velká část ostrova byla bez elektřiny, protože veřejná energetická společnost PPC z bezpečnostních důvodů odstavila místní elektrárnu na jihu ostrova.



S požárem v noci bojovalo více než 200 hasičů, letecká podpora začala v neděli brzy ráno.







Podrobnosti v angličtině









"Je to brutální": Evropané vyprávějí o bezesných nocích a závratích během vlny veder



Lidé v Itálii, Španělsku a Řecku popisují své každodenní potíže při prudce rostoucích teplotách.



Plavkyně na otevřené vodě Grabiela Rojasová má pocit, že při teplotách moře kolem 20 stupňů není v létě bezpečné trénovat v oceánu poblíž Valencie.



Pětatřicetiletá Rojasová místo dlouhých plavání v oceánu trénuje plaváním v krytém bazénu. "Ve vodě je příliš horko," říká o španělských pobřežních vodách, které v tomto ročním období dosahují nových rekordů. "Existuje bod, kdy se nemůžete ochladit. Je to brutální."



Rojasová se asi před třemi týdny pokusila několikrát trénovat v moři, ale říká, že jí to připadalo nebezpečné. Voda nenabízela žádný odpočinek od horka. "Je tam strašná vlhkost a pak vlezete do vody a je to, jako byste šlápli do polévky. Po pěti minutách jsem se zadýchal, zatočila se mi hlava, trochu jsem zpanikařilA a vylezlA ven. Rozhodl Ajsem se, že se tam vrátím až v září nebo kdykoli se ochladí."



Rojasová říká, že si letos doma nainstalovala solární panely, které jí a jejímu manželovi umožnily udržovat cenově dostupný chlad. "Pustili jsme [klimatizaci] nonstop, protože je to zadarmo. Loni jsme byli mnohem opartrnější, protože jsme nechtěli mít účet za elektřinu ve výši 500 eur."



Minulý týden se však jednotka v ložnici rozbila a čekání na opravu bylo mizerné. "Nemůžu fungovat, když nemůžu spát v příjemném prostředí. Větrák mi nepomáhá. Spíme [s manželem] v oddělených místnostech, protože horké tělo vedle vás je příliš.



"Prostě se snažím nevycházet ven. Loni jsem chodila v noci na procházku - teď se mi prostě nechce. Chodit ven mi připadá jako trest."



Na příští týden se na jihu Evropy očekává čtvrtá vlna veder, takže lidé v regionu mají jen malou šanci vzpamatovat se z té poslední, kdy v některých částech Sicílie dosáhla teplota 47 °C.



Rosalyn Smithová, obchodní zástupkyně poblíž severoitalského města Pavia, se ve snaze uniknout horku vydala do své chaty v kopcích Varzi. Ale i ve vysoké nadmořské výšce jsou pro 67letou ženu, která žije v Itálii již 35 let, obtížné podmínky. "Odešla jsem do vyšší nadmořské výšky, ale bylo tam horko a komáři, což je tak nezvyklé. Strašně mě štípou. Loni jich bylo několik, před pěti lety v této nadmořské výšce nebyli žádní."



Říká, že pobyt uvnitř kvůli dlouhodobým extrémním teplotám jí připomíná první dny pandemie. "Je to jako být znovu v uzavřeném prostoru. Vrací se mi starý pocit, že se venku zdržujeme co nejméně. Horko vám brání v přímém přemýšlení. Mám bezesné noci - pořád převracím polštář."



Smithová říká, že léta se změnila od doby, kdy se před více než třemi desetiletími přestěhovala do Itálie. "Je to úplně něco jiného. Intenzivní vedra začínají dříve a trvají déle. V Itálii tomu říkají la bella stagione - krásné období. Už to tak není. Už se nemůžu dočkat, až léto skončí."



Noelia Rubio, 43 let, majitelka obchodu v Madridu, bojuje s únavou, španělské léto se protahuje. Během letních měsíců spí v místnosti ve sklepě svého domu, protože je tam chladněji. "[Ale] stále je těžké usnout, protože když si lehnete, je vám v okamžiku horko ... a jakmile usnete, zpotíte se na celou noc. Všichni jsme nevyspalí, ráno vstáváte už unavení. Tohle trvá každý rok dva až tři měsíce a sezóna se prodlužuje.



"Dřív jsme si dělali legraci, že máme tak týden jarní a týden podzimní počasí. Teď už to tak není: léto teď začíná v květnu a končí v říjnu." Zatímco dříve spávala ve sklepě od konce června do konce srpna, loni se do své ložnice vrátila až koncem října.



"Na horko se dá zvyknout, ale i když jste doma, snadno se dehydratujete a rozbolí vás hlava. Myslím, že se to projeví na zdraví každého z nás. Když jste na dovolené, horko není problém, ale v každodenním životě, když pracujete... je to opravdu frustrující."



Jiní říkají, že kvůli stresu z horka přicházejí o práci. CB, kurýr potravin na kole v Budapešti, zrušil začátkem tohoto týdne směny v obavě o své zdraví. "Finančně mě to bude pálit příští měsíc, až dostanu výplatu, ale mám pocit, že to stálo za to, protože nechci dostat úpal." Dvaatřicetiletý muž se nedávno přestěhoval z USA do Maďarska, aby byl blízko svému otci.



Kurýr se domnívá, že během dřívější vlny veder ve městě pocítil příznaky úpalu. "Měl jsem bolesti na hrudi a blouznil jsem. Ani v noci jsem se nemohl pořádně ochladit - nemám klimatizaci, tady v Maďarsku ji prostě nemají. Jeden z mých kolegů se s tím také potýká. Povídáme si při čekání na objednávky. Všiml jsem si, že venku je méně kurýrů," říká, i když si není jistý, zda je to kvůli horku.



Francesco, zdravotník v Miláně, také pociťuje fyzické a psychické dopady horka. "Obvykle klimatem netrpím - jsem docela přizpůsobený. Teď je to poprvé v životě, co mi horko dělá problémy. Ke konci směn pociťuji psychický vliv extrémního horka - mozek mi nefungujesprávně. Cítím se stále unavený a jsem podrážděnější."



"Vzduch ve městě je tak horký, že i když začínám směnu v šest hodin ráno, přicházím do práce zpocený a před nástupem se musím osprchovat. Jakmile začnu pracovat, moje uniforma se stane dusivým lapačem vlhkosti a brzy jsem opět zalitý potem. Mnohokrát musím volat jiné sanitky [pro] podporu, protože nemám sílu potřebnou ke zvedání a přesouvání pacientů."



Podle Francesca se teploty ve městě v posledních letech výrazně zvýšily. "Rozdíl v teplotě vnímám z [centrálního] bodu ve městě a mimo město. V centru města je to jako v peci."



Extrémní horko může na starší lidi působit více než na ostatní a osmatřicetiletá Jen Rouseová se při návštěvě své tchyně v aténské metropoli tento týden obávala o zdraví třiasedmdesátileté ženy. "Dělám si velké starosti, jaký dopad mají tato vedra na zdraví mé tchyně, zejména v souvislosti se zvýšeným rizikem požárů. Když naposledy hořelo poblíž Atén, kvalita vzduchu v jejím bytě byla otřesná," říká Rouseová.





Stejně jako Smith v Itálii i Rouse upozorňuje na problém komárů související s klimatem. Říká, že v Aténách ji poprvé kousl komár tygrovaný - invazivní druh komára, který se v evropských zemích vyskytuje stále častěji.



Kromě obav o svou tchyni se Rouseová obává i dopadu tepelného stresu na svou osmiletou dceru během pobytu v Řecku. "První den se naší dceři zatočila hlava a museli jsme se uchýlit do klimatizované lékárny, abychom si sedli," říká. "Tyhle teploty jsou prostě šílené, a to jnejsme ještě ani v srpnu."





Podrobnosti v angličtině



V Anglii varují meteorologové před záplavami





Na neděli bylo na většině území severní Anglie a Walesu vydáno žluté varování před deštěm, které může narušit cestování a ovlivnit významné sportovní akce.



Meteorologický úřad uvedl, že spadne 20-30 mm srážek, v místech vyšších poloh by mohlo spadnout až 50-70 mm s tím, že déšť bude přetrvávat po celý víkend.



Tato zpráva následuje po silných a vytrvalých srážkách v sobotu po celé zemi, kdy Wales a západní Anglie zaznamenaly značné lijáky.



Špatné počasí ve Velké Británii je způsobeno polohou Jet streamu, které zároveň vyvolává tlakovou výš na jihu, kde v některých částech Evropy panuje vlna veder.





Agentura pro životní prostředí mezitím vydala pro Anglii 12 výstrah před povodněmi, přičemž řeka Dart v Devonu a řeka Calder ve východním Lancashiru jsou považovány za nebezpečné.





Ve Walesu je vyhlášeno 10 povodňových výstrah, které zahrnují řeky Ely a Rhondda.









Podrobnosti v angličtině

