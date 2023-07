V Anglii se dnes konají doplňovací volby: Prohrají je konzervativci?

20. 7. 2023

čas čtení 3 minuty





Opoziční strany doufají, že se jim podaří zvrátit vládní většinu ve třech volebních obvodech, které uprostřed kontroverzí uvolnili toryovští poslanci



Ve třech parlamentních křeslech, kde se konají doplňovací volby, se ve čtvrtek otevřely volební místnosti a Rishi Sunak se připravuje na volební zkoušku svého premiérství.



Volební obvody, které jsou v držení konzervativců, jsou terčem labouristů a liberálních demokratů, kteří doufají, že se jim podaří zvrátit velkou většinu a toryovské poslance pošlou do letních prázdnin nervózní ohledně jejich vlastní politické budoucnosti před parlamentními volbami.





Voliči mohou odevzdávat své hlasy od čtvrteční sedmé hodiny ranní v jihozápadní baště toryů Somertonu a Frome, v bývalém volebním okrsku Borise Johnsona na západním londýnském předměstí Uxbridge a South Ruislip, a v Selby a Ainsty v severním Yorkshiru.



Johnson odstoupil, aby se vyhnul vyloučení z parlamentu kvůli zprávě, která zjistila, že uvedl poslance v omyl v souvislosti s kauzou Partygate. Adams skončil jako poslanec poté, co byl odmítnut pro Horní sněmovnu. A David Warbuton, poslanec v Somersetu od roku 2015, skončil poté, co byl vyšetřován kvůli tvrzení o sexuálním obtěžování a užívání drog.



Sunakovi konzevativci mají špatné výsledky v předvolebních průzkumech, a to na celostátní úrovni.



Pokud budou konzervativci poraženi, mohl by se Sunak stát prvním premiérem od roku 1968, kdy Harold Wilson prohrál troje doplňovací volby během jediného dne.



Nejbezpečnějším volebním okrskem toryů je Selby a Ainsty - kdev parlamentních volbách v roce 2019 měli konzervativci většinu 20 000 hlasů. Labouristé i konzervativci tvrdí, že očekávají těsný výsledek - v rozmezí asi 1 000 hlasů. Labouristé Keira Starmera zde chce strhnout vítězství na svou stranu, aby ukázali, že dokáže vítězit ve venkovských oblastech stejně jako v metropolích a svých tradičních bývalých průmyslových centrech. Potřebný náskok je však mnohem větší, než naznačují současné průzkumy veřejného mínění.



Somerton a Frome by měl být také bezpečný volební okrsek toryů - v posledních volbách zde strana získala většinu 19 000 hlasů. Po loňské ztrátě Tivertonu a Honitonu, kdy oblast v sousedním Devonu získali liberální demokraté, je však považováno za nejpravděpodobnější.



V Uxbridge a South Ruislipu vzrostly v posledních dnech naděje na vítězství toryů vzhledem k určitému hněvu na rozšíření londýnské zóny s velmi nízkými emisemi, které provedl labouristický starosta hlavního města Sadiq Khan.





Doplňovací volby budou první parlamentní volby, při nichž je vyžadován průkaz totožnosti, poté co byl tento systém letos na jaře zaveden pro volby do zastupitelstev. V Británii nejsou občanky a kdo nemá cestovní pas, je znevýhodněn, znevýhodňuje to tedy chudší občany a mladé lidi. Zatímco důchodci (kteří často hlasují pro konzervativce) se smějí u volebních uren prokázat svým průkazem na vstup do veřejné dopravy, studenti (kteří hlasují proti konzervativcům) nikoliv.









Podrobnosti v angličtině ZDE

