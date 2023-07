Ruská agrese na Ukrajině: Washington konstatuje, že kazetové bomby dodané USA "mají dopad" proti ruské obraně

21. 7. 2023

čas čtení 12 minut



Ukrajina v "posledním týdnu" používá zbraně, které zakázalo 120 zemí, sděluje Bílý dům; Oděsa byla napadena již čtvrtou noc

National Police published a video of the first moments after the Russian attack on Odesa last night as the police officers rushed to help.



This is the reality Ukraine has to live in. pic.twitter.com/xUpEJaL7mE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 21, 2023 - Ukrajina začala používat kazetové bomby na obranu proti Rusku, sdělují USA



Ukrajinské síly začaly v "posledním týdnu" používat kazetové bomby dodané USA, které jsou zakázány více než 120 zeměmi, a mají "dopad" na ruskou obranu, uvedl mluvčí Bílého domu.



"Používají je vhodně, používají je efektivně a skutečně mají dopad na ruské obranné formace a ruské obranné manévry," řekl novinářům mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby.



Munice dorazila na Ukrajinu minulý týden a USA ji považují za způsob, jak Kyjevu dodat kriticky potřebnou munici, která by mu pomohla posílit ofenzívu a protlačit se skrze ruské frontové linie.



Ukrajina se zavázala, že kontroverzní bomby použije pouze k vytlačení koncentrací ruských nepřátelských vojáků.



Nasazení munice přichází v době, kdy Kyjev hlásí nový pokus Ruska o návrat k ofenzívě na severovýchodě Ukrajiny, kde podle něj Moskva shromáždila 100 000 vojáků a stovky tanků.



- Pohotrovosr proti ruským útokům byla rozšířena na celou východní Ukrajinu:

Air raid map as of 10:57 am. pic.twitter.com/pLHDCBnpiT — Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) July 21, 2023 Ukrajinské síly začaly v "posledním týdnu" používat kazetové bomby dodané USA, které jsou zakázány více než 120 zeměmi, a mají "dopad" na ruskou obranu, uvedl mluvčí Bílého domu."Používají je vhodně, používají je efektivně a skutečně mají dopad na ruské obranné formace a ruské obranné manévry," řekl novinářům mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby.Munice dorazila na Ukrajinu minulý týden a USA ji považují za způsob, jak Kyjevu dodat kriticky potřebnou munici, která by mu pomohla posílit ofenzívu a protlačit se skrze ruské frontové linie.Ukrajina se zavázala, že kontroverzní bomby použije pouze k vytlačení koncentrací ruských nepřátelských vojáků.Nasazení munice přichází v době, kdy Kyjev hlásí nový pokus Ruska o návrat k ofenzívě na severovýchodě Ukrajiny, kde podle něj Moskva shromáždila 100 000 vojáků a stovky tanků.

- V Oděské oblasti byl vyhlášen letecký poplach. Rusko tento týden zasáhlo toto přístavní město čtyři dny po sobě.



- Šéf CIA William Burns naznačil, že ruský prezident Vladimir Putin vyčkává s rozhodnutím, co nakonec udělá s Jevgenijem Prigožinem.



V komentáři na bezpečnostním fóru v Aspenu Burns řekl: : "Jsme svědky velmi komplikovaného tance. Putin je člověk, který si obecně myslí, že pomsta je pokrm, který je nejlepší podávat studený. Podle mých zkušeností je Putin dokonalým apoštolem odplaty, takže bych byl překvapen, kdyby Prigožin unikl další odplatě."



"Kdybych byl Prigožinem," dodal, "nevyhazoval bych svého ochutnávače jídla".



Podle zprávy BBC Burns na akci potvrdil, že CIA o Wagnerově povstání předem věděla.



- Agentura Reuters uvádí, že Jurij Malaško, ukrajinský gubernátor jižní oblasti Záporoží, informoval o 80 ruských útocích na osady v regionu za předchozích 24 hodin a uvedl, že čtyři lidé byli zabiti.





- Podle ruské státní tiskové služby Tass se počet lidí na Ruskem okupovaném ukrajinském území hospitalizovaných po červnovém zničení přehrady Kachovka zvýšil na 166. Odvolávala se na zdroje z místních Ruskem dosazených úřadů.





- Kromě těchto dvou zranění, která utrpěli při útoku na Oděsu, o nichž informoval gubernátor Oleh Kiper, uvedla státní televizní stanice Suspilne ve svém souhrnu nočních zpráv tyto další incidenty:



Při útoku ruských vojáků na infrastrukturní zařízení v Polohivském okrese Záporožské oblasti byli 20. července zabiti čtyři dělníci a další dva lidé byli zraněni, informoval regionální úřad.



V Charkovské oblasti byla v důsledku nočního ostřelování zraněna 56letá žena. V Chersonské oblasti ostřelovala Ruská federace v noci na 21. července čtyři lokality. Nebyla hlášena žádná zranění.



Dne 20. července při ruském ostřelování v Doněcké oblasti zahynuli dva lidé v Kosťantynivce a další dva obyvatelé oblasti byli zraněni.



- Oděský gubernátor: dva zranění při raketovém útoku na zemědělský cíl



Oděský gubernátor uvedl další podrobnosti o nočním ruském útoku a uvedl, že cíle byly změněny z přístavních objektů na zemědělské podniky.



V příspěvku na Telegramu Oleh Kiper uvedl:



Rusové zaútočili na Oděsu raketami Kalibr z Černého moře. Ve snaze obejít systémy protivzdušné obrany nepřítel nasměroval střely do minimální výšky, přičemž využil vlastností krajiny.



Po třech po sobě jdoucích nocích mohutného raketového a dronového teroru přístavní infrastruktury přešli na zemědělské podniky v regionu.



Dvě rakety zasáhly sýpky jednoho ze zemědělských podniků. Vypukl požár a během hašení požáru byl vyhlášen druhý letecký poplach. Další raketa zasáhla tentýž podnik a poškodila zemědělské a záchranné zařízení. Požár na ploše větší než 200 metrů čtverečních byl zlikvidován.



Nepřítel zničil 100 tun hrachu a 20 tun ječmene. Dva zaměstnanci podniku byli zraněni.



- Ruské námořnictvo provedlo cvičení s ostrou střelbou v severozápadní části Černého moře, uvedlo moskevské ministerstvo obrany několik dní poté, co Kreml prohlásil, že lodě plující na Ukrajinu přes tuto vodní cestu bude považovat za potenciální vojenské cíle.



Černomořská flotila "provedla ostrou střelbu protilodních řízených střel na cílovou loď na bojovém cvičišti v severozápadní části Černého moře", uvedlo ruské ministerstvo obrany v prohlášení na Telegramu podle agentury AFP.



Rusko ve středu uvedlo, že nákladní lodě na cestě do ukrajinských přístavů v Černém moři budou považovány za lodě s možným vojenským nákladem, a to několik dní poté, co vypovědělo dohodu o vývozu obilí s Ukrajinou.





Kreml rovněž vyhlásil blíže nespecifikované oblasti v "severozápadní a jihovýchodní části mezinárodních vod Černého moře" za "dočasně nebezpečné pro plavbu".



- Polský bezpečnostní výbor na svém středečním zasedání rozhodl o přesunu vojenských jednotek na východ země kvůli přítomnosti skupiny Wagner v Bělorusku, citovala v pátek jeho tajemníka státní tisková agentura PAP.



Šéf skupiny Wagner Jevgenij Prigožin se ve středu na videu nechal slyšet, jak vítá své bojovníky v Bělorusku a říká jim, že se prozatím nebudou dále účastnit války na Ukrajině, ale nařizuje jim, aby shromáždili síly pro Afriku, zatímco budou cvičit běloruskou armádu.



Ve čtvrtek běloruské ministerstvo obrany uvedlo, že Wagnerovi žoldnéři začali cvičit běloruské speciální jednotky na vojenské střelnici jen několik kilometrů od hranic s Polskem, které je členem NATO.



"Výcvik nebo společné cvičení běloruské armády a skupiny Wagner je nepochybně provokací," řekl agentuře PAP Zbigniew Hoffmann.



"Výbor analyzoval možné hrozby, například dislokaci jednotek skupiny Wagner. Proto ministr národní obrany, předseda výboru Mariusz Blaszczak, rozhodl o přesunu našich vojenských formací ze západu na východ Polska."



Lidé žijící v blízkosti polských hranic s Běloruskem ve čtvrtek uvedli, že poté, co ruská skupina Wagner přijela cvičit běloruské speciální jednotky, slyšeli střelbu a vrtulníky, což umocnilo jejich obavy, že válka na Ukrajině zasáhne i je.



Ministr obrany Blasczak na začátku tohoto měsíce uvedl, že Polsko začalo přesouvat více než 1 000 vojáků na východ země.



Na začátku července Polsko rovněž uvedlo, že vyšle 500 policistů, aby posílili bezpečnost na hranicích s Běloruskem.



- Moskva pravděpodobně považuje dohodu o dodávkách obilí do černomořského přístavu, od níž tento týden za mezinárodního odsouzení odstoupila, za "jednu z mála zbývajících možností, jak působit na Západ", a odstoupila od ní, aby si zajistila ústupky, uvedl Institut pro studium války v nejnovějším hodnocení války na Ukrajině.



Ukrajina sklízí většinu obilí v červenci až srpnu a ruské údery na ukrajinskou přístavní a zemědělskou infrastrukturu mohou dále zkomplikovat schopnost Ukrajiny uvolnit prostor pro nově sklizené obilí.



Americký thinktank uvedl, že není jasné, zda má Rusko skutečně v úmyslu udeřit na civilní lodě v Černém moři, jak naznačilo, že by mohlo učinit tento týden.



Dodal však, že "Kreml se pravděpodobně domnívá, že toto oznámení bude mít mrazivý účinek na námořní aktivity v Černém moři a vytvoří podmínky připomínající úplnou blokádu ukrajinských přístavů na začátku plnohodnotné invaze".



Ruské údery proti ukrajinské přístavní a obilné infrastruktuře a námořní postoje rovněž nadále ilustrují, že Kreml je ochoten využít námořní a přesné úderné prostředky k upřednostnění bezprostředních ekonomických zájmů namísto operací na Ukrajině, které sledují celkové cíle kampaně Kremlu.



- Ukrajina varovala, že se může zaměřit na veškerou lodní dopravu z ruských a Ruskem okupovaných přístavů, a signalizovala svou připravenost bojovat v Černém moři poté, co Moskva vyhlásila námořní blokádu









- Atomový dozor OSN tvrdí, že nemohl zkontrolovat střechy ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, která je obsazena ruskými vojsky. Ukrajina obviňuje Rusko, že si z elektrárny udělalo štít pro svá dělostřelecká děla a dynamizovalo střechu reaktoru, čímž si z místa udělalo atomovou vyjednávací kartu.



- Ministři zahraničních věcí EU projednali návrh na vytvoření fondu ve výši 20 miliard eur (22,4 miliardy dolarů), z něhož by se během čtyř let zaplatily zbraně, munice a vojenská pomoc Ukrajině. EU rovněž uvedla, že prodlouží své sankce proti Rusku o šest měsíců, tedy do konce ledna.



- Ceny pšenice na světových trzích po odstoupení Ruska od dohody o dodávkách obilí podporované OSN nadále rostly. Na burze Chicago Board of Trade se pšenice ve čtvrtek ráno obchodovala o téměř 1,5 % výše, zatímco ceny kukuřice a sójových bobů rovněž rostly. Následoval tak středeční nárůst cen pšenice o více než 8 %.



- Rada bezpečnosti OSN se v pátek sejde kvůli "humanitárním důsledkům" odstoupení Ruska od černomořské dohody o dodávkách obilí, uvedla britská mise OSN.



- USA zavedly sankce související s Ruskem proti téměř 120 osobám a subjektům, jejichž cílem je zablokovat Moskvě přístup k elektronice a dalšímu zboží, které pomáhá její válce proti Ukrajině. Cílem nových opatření je "snížit příjmy Ruska z kovového a těžebního sektoru, podkopat jeho budoucí energetické schopnosti a zhoršit přístup Ruska do mezinárodního finančního systému", uvedlo ministerstvo financí ve svém prohlášení.



- Podle ukrajinských představitelů bylo potvrzeno, že během třetího nočního po sobě jdoucího náletu Ruska na přístavní města na jihu Ukrajiny byli zabiti nejméně tři lidé. V Oděse byl zabit člen ochranky a v Mykolajivu manželský pár. Čína rovněž potvrdila, že při posledních úderech byla poškozena budova jejího konzulátu v Oděse.



- Rusko uvedlo, že kvůli tomu, co nazvalo "nepřátelskými akcemi" Londýna, zavádí omezení pro britské diplomaty a požaduje, aby pět dní předem oznámili veškeré plány na vycestování za hranice okruhu 120 km.



- Británie zrušila sankce vůči Olegu Tinkovovi, zakladateli digitální banky Tinkoff, několik dní po odvolání britského miliardáře Richarda Bransona a devět měsíců poté, co se Tinkov, kritizující invazi Moskvy na Ukrajinu, vzdal ruského občanství. Británie uvalila na Tinkova sankce měsíc po ruské invazi na Ukrajinu, ale Tinkov toto označení zpochybnil, pravidelně kritizoval ruské akce na Ukrajině a zbavil se svého podílu v bance.



- Eugen Švidler, dlouholetý spojenec miliardáře Romana Abramoviče, mezitím zahájil právní spor proti sankcím, které na něj byly uvaleny po ruské invazi na Ukrajinu. V soudním sporu, který bedlivě sledují i další sankcionovaní oligarchové, se právníci Švidlera, jehož majetek má údajně hodnotu 1,3 miliardy liber, domáhají, aby bylo jeho určení k sankcím prohlášeno za nezákonné a zrušeno, a rovněž požadují náhradu jeho nákladů.



- Náměstek ukrajinského ministra hospodářství jednal v Pekingu s náměstkem čínského ministra obchodu v rámci první návštěvy ukrajinského vládního představitele na vysoké úrovni v této zemi od roku 2019.



Podrobnosti v angličtině Ukrajina obviňuje Rusko, že si z elektrárny udělalo štít pro svá dělostřelecká děla a dynamizovalo střechu reaktoru, čímž si z místa udělalo atomovou vyjednávací kartu.EU rovněž uvedla, že prodlouží své sankce proti Rusku o šest měsíců, tedy do konce ledna.Na burze Chicago Board of Trade se pšenice ve čtvrtek ráno obchodovala o téměř 1,5 % výše, zatímco ceny kukuřice a sójových bobů rovněž rostly. Následoval tak středeční nárůst cen pšenice o více než 8 %.Cílem nových opatření je "snížit příjmy Ruska z kovového a těžebního sektoru, podkopat jeho budoucí energetické schopnosti a zhoršit přístup Ruska do mezinárodního finančního systému", uvedlo ministerstvo financí ve svém prohlášení.Podrobnosti v angličtině ZDE



2