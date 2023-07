Pokusy evakuovat 19 000 turistů z ostrova Rhodos za děsných podmínek

23. 7. 2023

čas čtení 3 minuty

Turisté uvádějí, že se ocitli ve "skutečné noční můře" poté, co požáry způsobily nouzovou evakuaci 19 000 lidí na řeckém ostrově Rhodos.



Více než 3 000 lidí bylo zachráněno z pláží a dalších 16 000 bylo odvezeno do bezpečí na pevninu. Požár v jihovýchodní oblasti ostrova v sobotu zesílil,



Místní úřady se snažily dostat požáry pod kontrolu uprostřed dlouhotrvající vlny veder v jižní Evropě, která, jak varovali úředníci, může v příštích dnech vyvolat další evakuace.



Dovolenkáři popisovali scény paniky a chaosu na plážích, kde tisíce lidí čekaly na záchranu.





Jeden z nich uvedl, že viděl děti padat do moře z evakuačních člunů, z nebe padal popel. Jiný popisoval, jak lidé na plážích opouštěli své věci a šplhali na záchranná plavidla.











Ian Murison z Londýna přirovnal evakuaci ke "konci světa". Moře zčernalo sazemi a lidé se hrnuli ke člunům.Murison uvedl, že se svou rodinou ušel v parném vedru téměř čtyři kilometry směrem k pláži Gennadi, kde na ně čekala scéna chaosu."Tisíce lidí se přesunuly na pláž. Nebylo možné nastoupit do autobusů, protože lidé prostě utíkali. Bylo to doslova jako na konci světa a plameny byly nyní mnohem viditelnější, protože je samozřejmě noc a ve dne jsme to nemohli vidět," řekl Sky News."Najednou tam byly plameny, které přeskakovaly na oblohu, a obloha byla v dálce úplně oranžová, takže to tak nějak nastartovalo určitou míru paniky."Murison řekl, že na pláži, která byla poseta kufry, jež byly vyhozeny ze záchranného člunu, aby mohly být další rodiny odvezeny do bezpečí, zůstaly stovky nebo tisíce lidí.Helen Tonková z East Midlands řekla, že cestovní společnost Tui v sobotu před jedenáctou hodinou večer letadlem, které přistálo na Rhodosu, uvrhla její rodinu a stovky dalších lidí do "živé noční můry".Tonkové bylo po přistání sděleno, že jejich hotel v Gennadi byl evakuován a že ona, její manžel a dcery ve věku 15, 21 a 22 let budou muset místo toho přespat ve školní sportovní hale, která byla přeměněna na nouzové útočiště ve městě Rhodos.Pochválila místní lidi za to, že poskytli jídlo a podporu uvízlým, ale řekla, že její rodina a desítky dalších byly "zcela opuštěny" svými cestovními kancelářemi.Další žena, Sharon Richardsová, popsala, jak její rodina dostala v sobotu večer pokyn k útěku z hotelu v Lardosu na požárem zničeném jihovýchodě ostrova.Richardsová z Glasgow uvedla, že její rodina, včetně devítiletého chlapce a dívek ve věku 11 a 17 let, a desítky dalších britských hostů byly zklamány britskými cestovními společnostmi.Turisté z jiných zemí byli evakuováni, ale britské společnosti Jet2 a Tui neposkytly těm na místě žádné řádné informace, uvedla."Řekli nám, abychom nechali kufry v hotelu a utekli na pláž. Plameny byly na svahu hned vedle nás, a hned naproti hotelu je benzinová pumpa," řekla."Byli jsme opravdu dost vyděšení, nevěděli jsme, co se děje. Všichni Poláci a Skandinávci z našeho hotelu byli víceméně hned odvezeni autobusy do jiných hotelů, zatímco my Britové jsme tam zůstali bez pomoci."