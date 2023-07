Doplňovací volby v Británii: Konzervativci přišli o dvě z tří křesel

21. 7. 2023

Labouristé porazili torye v okrsku Selby a Ainsty, ale neuspěli v Uxbridge



Pětadvacetiletý Keir Mather je příštím labouristickým poslancem v Selby, labouristé těsně neuspěli ve starém sídle Borise Johnsona v Uxbridge a South Ruislip a liberální demokraté zvítězili v Somertonu a Frome.





Labouristická strana dosáhla svého historicky největšího vítězství v doplňovacích volbách, když zvrátila většinu 20 000 hlasů konzervativců v Selby a Ainsty a poslala do parlamentu 25letého mladíka.



Straně Keira Starmera se však nepodařilo zvítězit v Uxbridge a South Ruislip, bývalém volebním obvodu Borise Johnsona. Konzervativci si toto křeslo ve vnějším Londýně udrželi s většinou 495 hlasů, což byla jediná dobrá zpráva v jinak mizerné noci pro Rishiho Sunaka.

Liberální demokraté zvítězili v okrsku Somerton a Frome, v souboji vyvolaném rezignací skandálem zasaženého Davida Warburtona. Sarah Dykeová, členka kabinetu pro životní prostředí v okresní radě Jižního Somersetu, zvítězila s převahou 11 008 hlasů nad konzervativci.



Strana zelených se ve všech třech doplňovacích volbách umístila na vzdáleném třetím místě.



Greg Hands, předseda konzervativců, uvedl, že strana je výsledkem v Selby zklamaná, a argumentoval tím, že "k tomu přispěli především voliči konzervativců - dřívější voliči konzervativců - kteří zůstali doma".





Zatímco celkové výsledky doplňovacích voleb znamenají pro torye špatnou zprávu - odborník na průzkumy veřejného mínění Prof Sir John Curtice uvedl, že strana má "hluboké volební problémy" - radost labouristů zmírnil neúspěch v Uxbridge.

Liberální demokraté získali 21 187 hlasů s náskokem 28 procentních bodů, zatímco toryové dosáhli nejhoršího výsledku v historii tohoto sídla s 10 179 hlasy a 26 % hlasů. Na třetím místě se umístili Zelení, čtvrtí byli Reform UK a pátí labouristé.



Po vítězství ve Wakefieldu v roce 2022 získali labouristé v doplňovacích volbách v roce 2019 dvě křesla.



Vítězství labouristů v Selby překračuje jak celostátní 12bodovou hranici, kterou strana potřebuje k získání celkové většiny v příštích parlamentních volbách, tak i 16bodovou hranici, kterou naznačují poslední průzkumy.



Podle Dr. Hannah Buntingové a Prof. Willa Jenningse, volebních analytiků televize Sky, je zisk Selby rekordem ve velikosti většiny, kterou labouristé v doplňovacích volbách kdy získali. Nejvyšší většina, kterou strana v doplňovacích volbách převálcovala, je 14 654 hlasů v Mid Staffordshire před více než 30 lety.



Ze všech tří doplňovacích voleb byla nejvyšší účast v Uxbridge a South Ruislip, kde hlasovalo 46,11 % voličů. V Somersetu to bylo 44,12 % a v Selby 44,77 %.







Představitelé labouristů obviňovali z klíčové kampaně toryů v této oblasti rozhodnutí londýnského starosty Sadiqa Khana rozšířit systém s velmi nízkými emisemi (Ulez) i na vnější oblasti města, včetně Uxbridge. Komentátoři poznamenávají, že v Londýně žije mnoho chudých lidí, kteří si nemohou dovolit zbavit se svých starých, často znečisťujících vozidel, která často potřebují k práci.Místopředsedkyně labouristů Angela Raynerová naznačila, že podle názoru strany by měl Khan tuto politiku přehodnotit. "Myslím, že jednou z věcí, nad kterými se dnes musíme zamyslet, je nejen nálada proti toryům, ale také rozhodnutí v Uxbridge, které se týkalo Ulezu."Výsledek v Uxbridge ukazuje, že když nenasloucháte voličům, volby nevyhrajete."Novým poslancem za Selby se stal 25letý Keir Mather, bývalý výzkumný pracovník stínového ministra zdravotnictví Wese Streetinga. Mather zvítězil o 4 161 hlasů.Mather se jako nejmladší poslanec v Dolní sněmovně stane "dítětem sněmovny". Ve svém vítězném projevu uvedl, že "tisíce hlasů byly poprvé v labouristické urně", a prohlásil: "V této kampani jsme přepsali pravidla, kde dokáží labouristé zvítězit."Očekávalo se, že labouristé pohodlně zvítězí v Uxbridge, kde se Johnsonova většina v parlamentních volbách 2019 - jeho prvních ve funkci premiéra - smrskla na 7 210 hlasů.Labouristé nevěřili, že v doplňovacích volbách v Uxbridge nevyhráli, a představitelé strany požadovali přepočítání hlasů. Přepočítání přineslo stejný výsledek: těsné vítězství konzervativců.Bývalý pošťák Steve Tuckwell, místní konzervativní radní, který ve Westminsteru nahradí Johnsona, prohlásil, že hlasování bylo "referendem" o Ulez.Ve svém vítězném projevu se Tuckwell odvolával na rozhodnutí londýnského starosty rozšířit zónu, kde lidé musí platit denní poplatek 12,50 liber za jízdu, pokud jejich auto nesplňuje emisní normy. "Sadiq Khan prohrál labouristům tyto volby," řekl Tuckwell.V Uxbridge a South Ruislipu došlo k přechodu od konzervativců k labouristům o 6,7 procentního bodu. Labouristé potřebovali k získání mandátu 7,6 procentního bodu.Doplňovací volby byly vyvolány Johnsonovou šokující rezignací poté, co výbor pro výsady Dolní sněmovny doporučiljeho dlouhodobé vyloučení z parlamentu za vědomé uvedení parlamentu v omyl ohledně mejdanů v Downing Street během covidového lockdownu.Liberální demokraté získali od konzervativců v doplňovacích volbách v tomto parlamentu už čtyři křesla poté, co v roce 2021 vyhráli Chesham a Amersham a North Shropshire a loni Tiverton a Honiton.