Veganská strava výrazně snižuje poškozování životního prostředí, dokazuje studie

21. 7. 2023

Podrobná analýza zjistila, že rostlinná strava vede k o 75 % nižším emisím skleníkových plynů, znečištění vody a využití půdy než strava bohatá na maso



Veganská strava výrazně snižuje škody na životním prostředí způsobené produkcí potravin, vyplývá z dosud nejkomplexnější analýzy.



Výzkum ukázal, že veganská strava vede k o 75 % nižším emisím způsobujícím oteplování klimatu, znečištění vody a využívání půdy než strava, při níž se konzumuje více než 100 g masa denně. Veganská strava také snižuje ničení divoké přírody o 66 % a spotřebu vody o 54 %, zjistila studie.



Silně záporný dopad masa a mléčných výrobků na planetu je dobře známý a lidé v bohatých zemích budou muset snížit spotřebu masa, aby ukončili klimatickou krizi. Předchozí studie však používaly modelové jídelníčky a průměrné hodnoty dopadu jednotlivých druhů potravin.



Naproti tomu nová studie analyzovala skutečnou stravu 55 000 lidí ve Velké Británii. Využila také údaje z 38 000 farem ve 119 zemích, aby zohlednila rozdíly v dopadu jednotlivých potravin, které jsou vyráběny různými způsoby a na různých místech. To výrazně posiluje důvěryhodnost jejích závěrů. Veganská strava výrazně snižuje škody na životním prostředí způsobené produkcí potravin, vyplývá z dosud nejkomplexnější analýzy.



Ukázalo se, že z hlediska dopadů na životní prostředí je mnohem důležitější, co se jí, než kde a jak se to vyrábí. Předchozí výzkum ukázal, že i maso s nejnižším dopadem - vepřové maso z ekologického zemědělství - je zodpovědné za osmkrát větší škody na klimatu než rostlina s nejvyšším dopadem - olejnina.



Výzkumníci uvedli, že Velká Británie by měla zavést politiku, která by lidem pomohla snížit množství konzumovaného masa, aby splnila národní klimatické cíle. Ministři opakovaně prohlásili, že nebudou lidem nařizovat, co mají konzumovat, a to navzdory precedentu, kterým je například zdanění nápojů s vysokým obsahem cukru.



Profesor Peter Scarborough z Oxfordské univerzity, který vedl výzkum publikovaný v časopise Nature Food, uvedl:"Naše volba stravy má velký dopad na planetu. Snížení množství masa a mléčných výrobků v jídelníčku může mít velký vliv na naši stravovací stopu."



Globální potravinový systém má na planetu obrovský dopad, protože vypouští celou třetinu celkových emisí skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování. Spotřebovává také 70 % světové sladké vody a způsobuje 80 % znečištění řek a jezer. Přibližně 75 % půdy na Zemi je využíváno lidmi, převážně pro zemědělství, a ničení lesů je hlavní příčinou obrovských ztrát v biologické rozmanitosti.



Prof. Neil Ward z Východoanglické univerzity řekl: "Jedná se o významný soubor zjištění. Vědecky posiluje názor, který v posledních letech vyjádřil Výbor pro změnu klimatu a Národní potravinová strategie, že odklon od potravin živočišného původu může významně přispět ke snížení ekologické stopy Spojeného království."



Studie rovněž ukázala, že strava s nízkým obsahem masa - méně než 50 g denně - má poloviční dopad na emise skleníkových plynů, znečištění vody a využívání půdy než strava s vysokým obsahem masa. Rozdíly mezi nízkotučnou, pescetariánskou (obsahující ryby) a vegetariánskou stravou však byly poměrně malé.



Prof. Richard Tiffin z univerzity v Readingu uvedl: "Tato studie představuje nejkomplexnější pokus o propojení údajů o spotřebě potravin s údaji o dopadech výroby potravin na životní prostředí.



"Povzbuzení konzumentů s vysokým podílem masa, aby snížili spotřebu masa, a povzbuzení vegetariánů, aby se stali vegany, by mělo vést ke snížení emisí," řekl. "Na základě těchto výsledků je však těžké odůvodnit změny ve stravování mírných všežravců jinak než přechodem na zcela veganskou stravu."



Vědci, kteří novou studii provedli, uvedli, že strama umožňující udržitelnou globální produkci potravin by znamenala, že lidé v bohatých zemích "radikálně" sníží spotřebu masa a mléčných výrobků.



Jiné způsoby snižování dopadu potravinového systému na životní prostředí, jako jsou nové technologie a omezování plýtvání potravinami, by podle nich nestačily.



Největší rozdíl byl ve studii zaznamenán u emisí metanu, silného skleníkového plynu produkovaného skotem a ovcemi, které byly u veganské stravy o 93 % nižší než u stravy s vysokým obsahem masa.



Britská Aliance pro zdraví v oblasti změny klimatu v roce 2020 doporučila, aby byla udržitelná strava podpořena povinným environmentálním označováním potravin, regulací propagace a zdaněním potravin s vysokým obsahem uhlíku.



Mluvčí britské konzervativní vlády k tomu uvedl: "Lidé by se měli sami rozhodovat o tom, jaké potraviny jedí. Dosažení cíle nulových emisí je prioritou, a přestože výběr potravin může mít vliv na emise skleníkových plynů, dobře řízená hospodářská zvířata jsou také přínosem pro životní prostředí, například podporují biologickou rozmanitost, chrání ráz krajiny a vytvářejí důležité příjmy pro venkovské komunity."





Ministr zemědělství Mark Spencer minulý týden uvedl, že by rád viděl geneticky modifikované krávy, které by vypouštěly méně metanu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

