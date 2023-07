Srovnání superagerů s typickými staršími dospělými odhaluje významné rozdíly v životním stylu a struktuře mozku

24. 7. 2023

Výzkum vedený Centrem pro biomedicínské technologie, Universidad Politécnica de Madrid, Španělsko, porovnal mozky dlouhověkých lidí s mozky osob normálních kognitivních věkových schopností v článku "Struktura mozku a fenotypový profil superagerů ve srovnání s věkově odpovídajícími staršími dospělými: longitudinální analýza z projektu Vallecas", publikovaném v časopise The Lancet Healthy Longevity.

Epizodická paměť, vzpomínka na osobní životní zkušenosti, je náchylná ke zhoršení souvisejícímu s věkem. Neurodegenerativní onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, často vedou k závažnému zhoršení epizodické paměti.

Někteří starší dospělí nazývaní superageři nějakým způsobem odolávají poklesu paměti souvisejícímu s věkem a udržují epizodickou paměť srovnatelnou se zdravými jedinci o 20-30 let mladšími. Vědci analyzovali strukturální vlastnosti a další faktory spojené s fenotypem stárnutí při hledání toho, co je činí tak odolnými.

Výzkumníci použili podmnožinu dat z kohorty longitudinální studie projektu Vallecas, která zahrnuje osoby žijící v komunitě ve věku 70-85 let, bez neurologických nebo psychiatrických poruch. Účastníci, kteří splňovali kritéria pro superagery (byli starší 80 let s epizodickou pamětí srovnatelnou se zdravými jedinci o 20–30 let mladšími), byli vybráni jako superageři.

Studie srovnávala superagery (n = 64, průměrný věk 81,9 let) s typickou kontrolní skupinou starších dospělých (n = 55, průměrný věk 82,4) s věkově typickou paměťovou funkcí. Během vyšetřování byly provedeny různé neuropsychologické a klinické hodnocení, MRI skenování a odběr vzorků krve.

Obě skupiny nevykazovaly žádné rozdíly v genetických rizikových faktorech pro nefamiliární Alzheimerovu chorobu nebo krevní biomarkery demence, což naznačuje, že superageři a příslušníci kontrolní skupiny nebyli v různých bodech procesu souvisejícího s demencí.

Faktory životního stylu, jako je fyzická aktivita, dosažené vzdělání a socioekonomický status, byly úzce spojeny s fenotypem stárnutí. Tyto faktory jsou obvykle spojeny s prevencí nebo zpožděním demence související s věkem. Mít hudební zázemí a - což je možná překvapivé - být po rozluce nebo rozvedený versus být ženatý nebo žít ve společné domácnosti bylo spojeno s superagery.

Zatímco hudební zázemí by mohlo ovlivňovat kognitivní zdraví prostřednictvím tréninku a pokračující praxe ekvivalentní mentálnímu cvičení po mnoho let, faktory spojené s odloučením a životem o samotě jsou méně jasné. Může se jednat o nutnost soběstačnosti nebo absence potřeby pečovat o druhého, který sám nemusí být superager. I když to není zaměření současné studie, jde o zajímavou korelaci, která stojí za další zkoumání.

Fyziologicky bylo zjištěno, že superageři mají větší objemy hipokampu, silnější přední cingulární kortiky a menší kortikální atrofii ve srovnání s typickými staršími dospělými. Fenotyp superagerů byl spojen se zachováním šedé hmoty v oblastech mozku souvisejících s pamětí a cholinergních jádrech, což naznačuje rezistenci vůči normálnímu poklesu paměti.

Bylo zjištěno, že superageři mají sníženou míru atrofie v celé mozkové kůře a specifických oblastech souvisejících s pamětí, jako je hipokampus a cholinergní bazální přední mozek. Tyto oblasti jsou spojeny s paměťovou funkcí a mozkové struktury superagerů vykazovaly menší pokles ve srovnání s typickými staršími dospělými.

Bylo zjištěno, že rychlost pohybu je spojena s lepší pamětí. Superageři prokázali vyšší rychlost pohybu, měřenou chůzí a poklepáváním prsty, ve srovnání s kontrolní skupinou. Podněty z oblasti duševního zdraví byly také významné při odlišení superagerů od typických starších dospělých. Superageři vykazovali lepší duševní zdraví v dotaznících pro úzkostný stav, úzkostný rys a geriatrickou depresivní stupnici ve srovnání s kontrolní skupinou.

Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se prozkoumaly potenciální mechanismy pro podporu fenotypu superstárnutí a důkladněji se prozkoumaly současné poznatky observační studie při hledání příčinného vztahu mezi životním stylem a poznáváním v pozdním životě.

Zdroj v angličtině: ZDE

