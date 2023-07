Pan Nezávislý ze Závislého břehu

26. 7. 2023 / Petr Haraším

Výměna hvězd Jedna hvězda rudá padla a druhá hvězda, hnědorudá, se vedrala na její místo na temném nebi závislé žurnalistiky. Mistr všech prezidentských vytáček, haló novinář Ovčáček předal uslintanou štafetu dobře vybranému užitečnému nástupci, jeho zástupci. První kopal ligu za kluky z Východu, druhý stejně kope mičudu českého osudu v dresu Pravého brněnského neduhu. V kategorii poklon bez omezení, úlisnému podlézání a nadšeného mazání kolem vládní huby se na další léta funkce ujímá pan Nezávislý. Oba svorně rukou mediální pilně a bez ostychu slouží proruskému systému klient-mafiánského řízení zatím ještě (dlouho nebude) demokratické republiky.

Fuj ho

Poněvadž se vládě politické změny daří s ukrutnou radostí ponižovat Českou republiku a deptat její občany, musí o to víc rozpalovat novinářské náčiní pan Nezávislý a být i výt víc než žhavý Cerberus. Nenajde se zrovna moc článků, kde by nepředvedl ukázkový akt čestného novinářského aktivismu v lezení premiérovi či ministru spravedlnosti přímo do temných míst.

Aktuálně se jeho nezávislosti nelíbí, že veřejnoprávní rozhlas provedl zcela nezávislou a demokratickou a svobodnou výzkumnou anketu. O nezávislosti on přeci něco ví a takhle tedy rozhodně nevypadá. Průzkum potvrdil, co si myslí minimálně polovina občanů a ta druhá si o tom šeptá před počítáním oveček. Holt je to tak, ministr Blažek ohrožuje právní řád (neřád jeden) a také spravedlnost (lump jeden), což se panu Nezávislému nemůže pranic líbit.

Proto po soudružském způsobu (asi mu to poradil Kudrna, nikoli ten z Brna) nejprve zaútočí na cenu průzkumu lumpáren ministra Blažka, aby vše korunoval statečným pohoršením stran placení ze společného veřejnoprávního pytlíku všech platících občanů, kterážto hrůza se hvězd dotýká. Kdo jiný než veřejnoprávní médium by věc veřejnou mělo veřejně platit? Že by Pravý břeh z nějaké pokoutné dotace?

Pan Nezávislý tradičně neudržel pravicový vztek a prubnul výzkum, respektive jeho neúprosné vyznění podpořené většinou respondentů, shodit tvrzením o neplatnosti, páč příznivci SPD také souhlasí s označením ministra za prznitele spravedlnosti a odpůrce právního řádu, což plně dokazuje i zcela potvrzuje falešnost výzkumu. Nepřátelský a nezávislý veřejnoprávní rozhlas tímto jde také na ruku té slizské Pirátské straně, která už nevydržela muka upřímného lhaní brněnského kmotra a zbabělost rovněž brněnského premiéra a upustila trochu oné morálky a onoho svědomí, leč marně, do kalných vod rybníčku české politiky roku 2023. Jistě si na Pravém břehu alias Fórum 24 stýskají, že stačilo pár kroužků navíc a „Piráte“ mohli brázdit v děravých neckách vody českých rybníků a neplést se dospělým hochům do politického klání čili rvaní státu na krvavé cáry.

Průzkum je neprofesionální a hloupý, neboť klade nedovolené otázky nevědomým nic neznamenajícím. Copak se lze dnes beztrestně ptát, zda někdo (spravedlivý Blažek) v něčem (bytové prasárně) nejede? V době soudruha lidé věděli, doma potají špitali, ale věděli, který soudruh pro soudružku ukořistil opuštěnou vilu, dnes vědí, doma špitat nemusí, a ví kdo, co, komu, za co a jak, ač zhola nic, poněvadž zas soudruh soudruha u moci pevně drží.

Občané nejsou hloupí, jak se domnívá a jak sugeruje nezávislý obránce ultrapravicové vládní doktríny. Vyřešit rovnici o hodně známých s jasným výsledkem soukromého vlastnictví bytového fondu nedá až tak moc práce. Když včera houfec obecních bytů dnes říká pane známým brněnským politikům s centrem kolem jednoho z nich, tak, pravda, může nejednoho takhle napadnout, že čestná politická stranická práce nejen ovoce přináší.

Nekončíme

To ještě není vše. Pan Nezávislý fabuluje, že rozhlas porušuje novinářskou etiku a ba co víc, porušuje i principy právního státu. Nikoli brněnští bytaři a jejich nevolený šéf okupující ministerský trůn, na kterého už nám v EU zděšeně ukazují, nebo jeho vypečený náměstek vyšetřovaný na popud z domácích luhů a hájů španělskou justicí za hromadění majetku po milionech, ale veřejnoprávní rozhlas to je, co etiku a dobrý mrav porušuje.

Nezávislý novinář a provládní žurnalista poté předvede krok stranou, když zbaběle spílá rozhlasu, že přeci měl a přeci mohl, ale přeci nedělal „tej ankety“ na Babiše za Babiše.

A když už je v ráži, tak nástupce zástupce z hola čista kárá špinavého ministra. Kárá, kárá, za co poctivého ministra s mafiánským škraloupem asi tak kárá? Ejhle, ministr spravedlnosti stále ještě ke vzteku celé ODS, Kalouska, novinářů ze serveru Fórum 24 a pravice nerozprášil Vrchní státní zastupitelství v Olomouci na atomy. Hele, a ještě nepoučil nezávislé státní zástupce, jak mají správně jednat s jediným odsouzeným premiérem České republiky. Copak si soudce může dovolit rozhodovat, jak se ústřednímu výboru ODS nelíbí? Takhle domluva se soudruhy po Sametu rozhodně nezněla. Vida, ministr mlčí, ač jakobínští státní zástupci chtějí zlikvidovat premiéra Nečase. Snad pan Nezávislý okamžitě volal policii, hasiče, pohraničníky i kouzelníky, aby Nečase ze spárů Jakobínů vysekali. Situace je vážná, poněvadž Nezávislý vážně tvrdí, že odsouzený Nečas usiloval o totéž, o co usiluje zatím neodsouzený premiér Fiala. Jen nevím, jestli paní Nagy má dost rákosek, aby oba řádně vyplácala. Tak ne, oba prý mermomocí usilují o vyrovnaný rozpočet a lepší svět pro veškeré české potomstvo. Tak tu rákosku prosím na pana Nezávislého z Nezávislého za to, že si tak moc vymýšlí ve prospěch vlády a strany.

Policie, státní zástupci, politici, novináři ze Seznamu, vše špatně, Blažek je plně nevinen. Přeci i samotný premiér z Pravého břehu přísahal na ministrovu morálku, užitečnost a vládní zodpovědnost. A zájem republiky.

Na závěr velká hádanka

Kdo to asi byl? „Články proti Rittigovi psal proto, aby vyvinul tlak na policii a aby se frustrovaná společnost vyrovnala s velkým množstvím korupčních kauz. Jednalo se o jakýsi apel, aby se společnost s asociálními jevy vyrovnala“.

Ne, nemůžete hádat třikrát!

A abych nezapomněl, prosím podpořte nezávislou žurnalistiku z Pravého břehu stranické politiky, smyslem je totiž přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodu ulhaných špinavých politiků.

Haraším Petr Orlau

Nezávislým pohledem do stranického plátku Forum 24





