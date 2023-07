Konzervativec se registrovaného partnerství jak stébla trávy chytá

28. 7. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Konzervativní poslanci se dnes snaží prosadit návrh zákona, v němž podle svých tvrzení chtějí zcela zrovnoprávnit manželství a registrované partnerství s výjimkou adopcí. Je to samozřejmě zoufalý způsob, jak zabránit gay marriage. Sami tito poslanci ale ukazují, jak se mění mentalita společnosti.

Mezi obhájci toho návrhu jsou totiž i někteří opravdu konzervativní lidovci. Lidovci jako jeden muž přitom registrované partnerství v roce 2006, kdy bylo prosazeno zejména díky levici pod vedením Jiřího Paroubka, odmítali. Takže neuplynulo ani dvacet let a najednou je výrazem konzervativního postoje rozšiřování práv registrovaných partnerů.

No jasně, přece by dnes konzervativci netrvali na tom, že ženám musí být zakázáno studovat na univerzitách nebo že demokracie je nepřijatelné uspořádání společnosti, o vrchnosti a jejích svatých právech, pocházejících prý z Boha, nemluvě. Co budou asi říkat za dvacet let o manželství pro všechny? Asi to samé, co říkají dnes o možnosti žen studovat na univerzitách. To přece není téma, to je přece jasné!

Dovedu si také představit zděšené reakce konzervativců na skutečnost, že tradiční křesťanská rodina po staletí připouštěla vdávání a otěhotnění dvanáctiletých dětí. Dnes jsme přece dále a máme k tomu dětskou psychologii, pediatrii, dnes už přece víme! Ano, stejně tak dnes už přece víme na základě studia medicíny, psychologie a sociologie, že gay marriage je pro celou společnost žádoucí, nejvíce pak pro děti.

Tak se konečně probuďte do reality a hrozte se toho, jak fungovala tradiční společnost včetně toho, že dětem homosexuálů a homosexuálním dětem brala jejich základní práva a duševní zdraví. Ostatně se zdá, že sami lidovci si začínají uvědomovat, že jim začíná ujíždět vlak a že společnost už dávno myslí jinak.

Na Seznamu lze najít článek, který tvrdí, že dokonce jejich konzervativní šéf Výborný začíná otevřeně mluvit o tom, že tzv. čunkofleci straně škodí. Pan Výborný by si ale měl položit otázku, proč chce bok po boku s panem Foldynou tedy měnit Ústavu přesně podle vůle a hodnot čunkofleků a pana Putina.

Možná by mu v tom zatleskal opravdu od srdce pan Čarnogurský, ale západní demokraté rozhodně ne. Lidovci by si měli položit opravdu vážně otázku, kam vlastně patří. Nebo si aspoň pustit projev premiéra Camerona, v němž se chlubí, že Británie má gay marraige. Ten je tady, z roku 2014 (považte!):







https://www.youtube.com/watch?v=wMBfjWR6dg4



















