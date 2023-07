Rusko a USA směřují k přímému konfliktu na Blízkém východě

28. 7. 2023

Představitelé Pentagonu znovu žádají ruská letadla, aby se držela dál od amerických dronů poté, co byl jeden z nich v neděli v Sýrii vážně poškozen, píše Nick Mordowanec. Představitelé Pentagonu znovu žádají ruská letadla, aby se držela dál od amerických dronů poté, co byl jeden z nich v neděli v Sýrii vážně poškozen,

USA obnovily své úsilí v Sýrii v boji proti militantní skupině Islámský stát (ISIS), i když organizace, která před deseti lety kontrolovala části iráckého a syrského území, ztratila asi 95 % tohoto území.

Oblast je v současné době obsazena USA, Ruskem, Tureckem a Íránem. Tento měsíc byl vůdce ISIS Usama Al-Muhadžir zabit americkými silami při leteckém útoku ve východní Sýrii.

Zástupkyně tiskového tajemníka Pentagonu Sabrina Singh v úterý novinářům řekla, že USA "neusilují o eskalaci, neusilují o válku s Ruskem" a dodala, že neexistuje žádná omluva pro to, aby se ruská letadla dostala do blízkosti dronu MQ-9 Reaper.

"Budeme i nadále naléhat na ruské síly v Sýrii... aby dodržovaly standardy chování, které se očekávají od národního letectva," řekla Singh a odmítla to rozvést.

Zdroj z Pentagonu sdělil Newsweeku e-mailem, že nemá ke komentářům Singhové co dodat.

Plukovník amerického letectva ve výslužbě Jeffrey Fischer řekl Newsweeku prostřednictvím Signalu, že Rusko jasně pokračuje v útocích proti neozbrojeným americkým letadlům operujícím v souladu s pravidly vzdušného prostoru.

"Pokud by si to Rusko přálo, mohlo by tato letadla sestřelit raketami nebo zbraněmi, ale místo toho se zdá, že pouze předvádí nebezpečné obtěžování," řekl Fischer. "Není pochyb o tom, že akce Ruska jsou eskalační. Možná doufají, že vyvolají nějakou reakci ze strany USA, nad rámec diplomatických snah a snah o použití měkké moci, které již byly realizovány. Není jasné, proč USA nezaujaly silnější postoj proti těmto útokům."

Plukovník americké námořní pěchoty ve výslužbě Mark Cancian řekl Newsweeku prostřednictvím e-mailu, že nedělní incident v Sýrii "vypadá jako drobné obtěžování, kdy Rusové vyjadřují své rozhořčení nad Spojenými státy a jejich politikou".

Dodal: "Zasahování do amerických akcí proti ISIS v Sýrii se zdá být obzvláště krátkozraké, protože Rusové také oponují ISIS."

MQ-9 byl poškozen ve 12:23. V neděli to uvedl generálporučík Alex Grynkewich, velitel Centrálního a kombinovaného letectva amerických centrálních sil velitele amerického Centrálního velitelství.

Řekl, že ruské stíhací letouny "letěly nebezpečně blízko" k dronu, když byl na misi ISIS, "obtěžovaly MQ-9 a vystřelovaly světlice z pozice přímo nad hlavou, s odstupem jen několika metrů mezi letadly."

Jedna z ruských světlic údajně zasáhla MQ-9 a vážně poškodila jeho vrtuli. Operační posádka byla schopna udržet dron ve vzduchu a vrátit ho na jeho domovskou základnu.

"Očividné ignorování bezpečnosti letu ze strany ruských stíhaček omezuje naši misi zajistit trvalou porážku ISIS," řekl Grynkewich. "Vyzýváme ruské síly v Sýrii, aby okamžitě ukončily toto bezohledné, nevyprovokované a neprofesionální chování."

Podobný případ se podle Pentagonu odehrál 5. července, kdy ruské stíhací letouny Su-35 obtěžovaly tři bezpilotní letouny MQ-9 při misi proti cílům ISIS. Ruští piloti údajně shodili několik padákových světlic před americké drony, což donutilo americká letadla "provádět úhybné manévry". Jeden z ruských pilotů údajně zapnul přídavné spalování přímo před jedním z dronů MQ-9, čímž snížil viditelnost pro bezpečný provoz.

Tiskový tajemník Pentagonu, brigádní generál letectva Pat Ryder, řekl 6. července, že akce Ruska byly neprofesionální a nebezpečné. Profesionální letci by měli být méně lehkomyslní, dodal.

Po Ryderových poznámkách byl vojenskými představiteli hlášen samostatný incident, který se týkal obtěžování MQ-9 nad Sýrií. Světlice byly údajně vypuštěny v letové dráze dronu ruskými letadly Su-34 a Su-35, které podle úředníků "letěly nebezpečně blízko letadla, což ohrozilo bezpečnost všech zúčastněných".

Associated Press s odvoláním na anonymního vysokého představitele obrany minulý týden oznámila, že USA zvažují několik vojenských možností, jak řešit ruské obtěžování na syrské obloze, a dodala, že území nebude americkými silami postoupeno a že letadla a drony budou stále rozmístěny v západním regionu země výhradně pro mise proti ISIS.

Ruští představitelé učinili podobná tvrzení, když v minulém týdnu dvakrát uvedli, že stíhačky F-16 a Typhoon narušily syrský vzdušný prostor v oblasti al-Tanf šestkrát a osmkrát během jednoho dne, podle ruského státního zpravodajského kanálu TASS.

