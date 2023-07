Mezinárodní olympijský výbor pozval ukrajinskou šermířku, která byla diskvalifikována za protiruský protest

29. 7. 2023

čas čtení 2 minuty



Olha Charlanová dostala "jedinečnou výjimku" v olympijské kvalifikaci poté, co odmítla podat ruku ruské soupeřce



Mezinárodní olympijský výbor vydal zvláštní pozvánku ukrajinské šermířce k účasti na olympijských hrách v Paříži v příštím roce poté, co byla diskvalifikována z turnaje za to, že odmítla podat ruku své poražené ruské soupeřce. Mezinárodní olympijský výbor vydal zvláštní pozvánku ukrajinské šermířce k účasti na olympijských hrách v Paříži v příštím roce poté, co byla diskvalifikována z turnaje za to, že odmítla podat ruku své poražené ruské soupeřce.



Prezident MOV Thomas Bach, sám bývalý olympijský vítěz v šermu, v neobvykle emotivním dopise osobně napsal Olze Charlanové, že pro ni udělal "jedinečnou výjimku" z olympijských kvalifikačních postupů.



"Jako kolega šermíř si nedokážu představit, jak se v tuto chvíli cítíte," uvedl Bach. "Válka proti Vaší zemi, utrpení lidí na Ukrajině... to vše je kolotoč emocí a pocitů. Je obdivuhodné, jak tuto neuvěřitelně těžkou situaci zvládáte, a já bych vám rád vyjádřil svou plnou podporu."



Dopis byl v kopii zaslán ukrajinské šermířské federaci, jejímu národnímu olympijskému výboru a Mezinárodní šermířské federaci, která Charlanovou ve čtvrtek diskvalifikovala z mistrovství světa v šermu v Miláně poté, co nabídla, že se dotkne šavle, ale nepodá ruku ruské šermířce Anně Smirnovové, kterou porazila. Smirnová na protest proti tomuto odmítnutí uspořádala padesátiminutový protest na místě.



Bach uvedl, že bez kvalifikačních bodů z mistrovství světa by se Charlanová za normálních okolností nemohla pařížské olympiády zúčastnit.



"Vzhledem k vaší jedinečné situaci vám Mezinárodní olympijský výbor přidělí dodatečné kvótní místo pro olympijské hry Paříž 2024 pro případ, že se nebudete moci kvalifikovat ve zbývajícím období," napsal Bach. "Tuto jedinečnou výjimku děláme také proto, že probíhající řízení v žádném případě nenahradí kvalifikační body, které jste kvůli své diskvalifikaci ztratil."



Rozhodnutí uvítal ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, který vyzval Mezinárodní šermířskou federaci, aby své rozhodnutí změnila.





"Pravda a důstojnost zvítězí, když se za ně všichni postavíme a budeme bojovat jako jeden muž," napsal Kuleba na sociální síti.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0