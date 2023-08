Převaha počtu žen v OSPODu

3. 8. 2023 / Bohumír Tichánek

Nebylo snadné přečíst příspěvek:



Podotknu směrem k oddělením OSPOD při městských úřadech. Nebylo snadné přečíst příspěvek: „Zem, která týrá svoje děti“ - 1. 8. 2023 / Milan Čech.Podotknu směrem k oddělením OSPOD při městských úřadech.





Ženy – obecně bývají ohleduplnější než muži, citlivější. Jsou vybavené mateřským pudem – bez rozmýšlení skočí do řeky pro topícího se potomka, kdežto muž, bez tohoto pudu, bude chvíli přemýšlet – snad o kus dál po proudu, snad sundat oblečení, atp.



Ženy mívají lepší intuici než muži, opět pro záchranu dítěte z nebezpečí. Jemnější chuť a čich mají ve prospěch přežití potomků. Ať dvouleté, desetileté - vždy bývají choulostivějí vůči nebezpečné potravině než dospělý člověk.



Před časem mne zaujalo, že lidsky – psychicky náročnou práci ve prospěch ohrožených dětí vykonávají zásadně ženy – sociální pracovnice, (také referentky - sociální pracovnice) a to v Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) při městských úřadech.



Odhaduji, že OSPOD se kontaktuje s rodinou, která mnohdy nezajišťuje zrovna nejlepší život dítěte. Jistě i ústní kontakt s rodiči může být obtížnější než v rodinách, které nemívají s OSPODem nic společného.



Pak si dovoluji zvažovat, zda by snad sociálními pracovníky OSPOD měli být muži, snad i početnější než ženy. Přece bývají vhodnější při možném tvrdém průběhu jednání, a i psychicky odolnější. Dále jednou z mála výhod, kterou jsou vybaveni muži víc než ženy – je pohled do budoucnosti. Možná tato slabší stránka žen - referentek i soudkyň, může škodit při zvažování, co bude dítě zažívat v biologicky příbuzné rodině, avšak s horšími předpoklady pro dobrou výchovu dítěte.



Prošel jsem internetové stránky pěti obecních úřadů a poměr mužů a žen – referentů OSPODu byl: 0:12 ~ 1:10 ~ 0:4 ~ 1:20 ~ 0:8. Tedy celkem 2 muži a 54 žen.



Jinou souvislost již jen krátce. Slepá bohyně spravedlnosti má šátek na očích - soudci mají pečlivě zvažovat, na čí straně je víc pravdy. Jenže ženy mají pevnou vůli, danou stavbou mozku. To může v některých případech bránit hlubšímu hledání a spíš setrvání na prvotním názoru. Pak rok od roku větší podíl žen soudkyň než mužů, zařazených v justici, by mohl být českými prezidenty zvažovaný.

