Vlny veder v Antarktidě jsou varováním pro lidstvo - a máme jen málo času na záchranu planety

8. 8. 2023

Hladina mořského ledu v Antarktidě prudce klesá, k extrémním výkyvům počasí dochází rychleji, než vědci předpovídali



Antarktida v současné době zažívá dramatické změny nebývalou rychlostí, které se vyznačují opakovanými extrémními jevy. Patří k nim letní vlny veder v okolí Antarktidy a loňská podzimní vlna veder, kdy se teploty vyšplhaly až o 40 °C nad průměr. Navíc jak loni v létě, tak letos v zimě dosáhl rozsah mořského ledu rekordně nízkých hodnot. K těmto změnám došlo ještě rychleji, než vědci předpovídali.





Tyto změny se shodují s širším globálním vývojem extrémních teplot vzduchu a mořské hladiny, lesních požárů, povodní, nemocí a dalších událostí, které mají hluboký dopad na ekosystémy a společnost. Vědci varují společnost před globální změnou klimatu a jejími dopady již od první zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu z počátku 90. let 20. století. Opakovaně tak činí i antarktická komunita. Tato varování se nyní naplňují.



Antarktida je klíčovou součástí zemského systému a strážcem sílících změn. Jako antarktičtí vědci vidíme důkazy o narůstajících změnách, včetně změn v potravních sítích, rychlých změn populací, selhání rozmnožování a kolapsu místních ekosystémů, přičemž se předpokládá rychlá proměna oblasti, která umožňuje naší planetě žít a mimořádným způsobem přispívá ke globální biologické rozmanitosti.



Jedná se o kritický okamžik, který má dopad na naše blaho, budoucí generace a ekosystémy na celém světě. V konfrontaci s těmito důkazy naléhavě vyzýváme státy, aby zintenzivnily a překročily své současné závazky v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. K dosažení čisté nuly a k jejímu překročení je třeba okamžitě zvýšit ambice. Sliby nestačí.



Události, které se odehrávají v Antarktidě, se neomezují pouze na tento kontinent. V posledních několika letech padá jeden rekord za druhým, pokud jde o vlny veder, lesní požáry, záplavy a sucha po celém světě. Významnou hrozbu představují také nemoci, jako je ptačí chřipka (H5N1), která v posledních dvou letech zasáhla 81 zemí. IPCC a Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby informovaly o změnách na celé planetě, které mají dopad na společnost, infrastrukturu, populace, druhy, ekosystémy a přírodu, na níž je člověk zcela závislý.



Současné změny v Antarktidě a Jižním oceánu i jinde na světě odrážejí těsné propojení Antarktidy se zbytkem zemského systému. Naše životy a naše budoucnost závisí na zdravé a fungující Antarktidě. Znepokojivé změny v Antarktidě jsou proto pro nás varováním i příležitostí. Tato příležitost spočívá v tom, že si uvědomíme, že pokud Antarktidu ochráníme, zpomalíme a nakonec zastavíme změny, pomůžeme zajistit budoucnost pro nás, naše rodiny a naše živobytí. To vyžaduje politickou vůli a zapojení občanské společnosti. Vyžaduje však také přispění vědců, kteří nám pomohou čelit tomu, co přichází, pochopit důsledky našeho jednání, vyvinout nové přístupy ke zmírňování změn a přizpůsobování se jim a pomoci nám pochopit, jakým rizikům čelíme a v jakém časovém horizontu. Je zřejmé, že komunita biologů, která se sešla v Ōtautahi Christchurch, dělá, co může, a je připravena udělat více. Doufají, že jim političtí lídři naslouchají a začnou jednat.



Během nedávného setkání odborníků z více než 20 zemí v Ōtautahi Christchurch představilo množství účastníků převratné poznatky, které poukazují na pozoruhodné proměny antarktických druhů, populací a ekosystémů. Tato odhalení doprovázely projevy upřímného znepokojení a v některých případech i údivu nad rychlostí těchto reakcí celého systému.





Rozsah neobvyklých jevů v Antarktidě přesahuje pouze biologické systémy. Byly překonány i další rekordy, přičemž v letošním roce došlo podle satelitních záznamů k poklesu hladiny mořského ledu na nebývale nízkou úroveň. V loňském roce zasáhla rozsáhlé oblasti Antarktidy alarmující vlna veder, která na některých místech způsobila nárůst teploty o 35-40 °C nad dlouhodobé průměry. Extrémní teploty byly pozorovány i v různých jiných částech kontinentu, včetně Antarktického poloostrova.





Jak se konference sympozia rozvíjela a výsledky výzkumu byly zveřejňpvány, přítomnou vědeckou komunitou prostupoval pocit obav. V reakci na objevující se údaje se přítomní vědci cítili nuceni vydat společné komuniké, v němž vyjádřili hluboké obavy z narůstajících environmentálních problémů, které se objevují na antarktickém kontinentu.Máme jen málo času na změnu. Události v Antarktidě, které jsme pozorovali a katalogizovali, a prognózy z našeho výzkumu naznačují, že se toto okno rychle uzavírá.Čas na rozhodující akci je právě teď. To, co uděláme dnes, rozhodne o naší budoucnosti na celá staletí. Všichni si zasloužíme lepší budoucnost. Společně můžeme něco změnit.