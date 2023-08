Chudým se vzalo, bohatým dalo

9. 8. 2023 / Boris Cvek

Je to zvláštní pocit, když člověk čte, že za dobu prudce rostoucí inflace hlásí české firmy rekordní zisky, třeba právě v potravinářství. Neplatí to zdaleka pro všechny firmy. Pro pekárny to bylo opravdu složité období. Nicméně mnoho jiných firem je na tom velmi dobře, prostě si vydělaly na vysokých cenách. Přitom v ekonomice klesají reálné mzdy, vrátila se mantra o škrtání, ministr práce chce na nezaměstnaných ušetřit jednu miliardu, snižuje se valorizace důchodů. Potraviny nebo třeba energie jsou navíc těmi náklady, jimž se chudí nemohou vyhnout. Podle aktuální zprávy se podařilo bohatým rodinám zaplatit růst nákladů na energie z daňových škrtů, chudé rodiny se ale dostaly do mínusu, protože jim škrty v daních prakticky nic nepřinesly.

Jinými slovy řečeno inflace u nás proběhla tak, že se chudým vzalo a bohatým dalo. Pokud někdo říkal, že v době krize se musíme uskromnit všichni, samo o sobě to bylo hrozné, protože pro chudého to znamená cestu k samému dnu, zatímco bohatý bude mít o jedno auto méně. Ve skutečnosti se ale museli uskromnit hlavně chudí. Ostatně Tomáš Prouza už mnoho měsíců ze statistik obchodních řetězců tvrdí, že chudí lidé výrazně omezili nákupy, že jsou to zejména oni, za kým jde pokles prodeje potravin.

Pokud padáte na dno uprostřed velké hostiny zisků a daňových úlevu, vláda má pro vás tento program: nestyďte se zažádat si o sociální dávky. Kdo ví ostatně, kdy se začne škrtat právě i tam. Ukrajinské uprchlíky jsme již takto vlastně hodili přes palubu. Šetřit se přece musí. Tedy na chudých.

