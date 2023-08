Ruská agrese na Ukrajině: údery na Oděsu si vyžádaly tři zraněné; Zelenskij slibuje spravedlnost za smrtící útok na Cherson

14. 8. 2023

Foto: Hořící supermarket v Oděse, zdroj ukrajinské úřady



- Ukrajina v pondělí oznámila, že její síly minulý týden dobyly zpět území v okolí města Bachmut na východě země, které v létě obsadily ruské jednotky



"V sektoru Bachmut byly minulý týden osvobozeny tři kilometry čtvereční," řekla státní televizi náměstkyně ministra obrany Hanna Maliar.



"Celkem bylo na jižním křídle sektoru Bachmut osvobozeno 40 kilometrů čtverečních," dodala.



Ruské síly v čele se žoldnéřskou skupinou Wagner dobyly město s přibližně 70 000 obyvateli v květnu po měsících urputných bojů.



Maljarová uvedla, že ukrajinské síly postupují směrem k dobytým městům Melitopol a Berďansk, a dodala, že "nepřátelské akce pokračují v Urožajnu", osadě na jižní frontě v Doněcké oblasti.



"Máme tam určité úspěchy. Určité úspěchy měly naše síly také na jihu Staromajorska," uvedla.

Maliarová rovněž potvrdila, že ukrajinské jednotky provedly "určité úkoly" na levém břehu řeky Dněpr v Chersonské oblasti.



"Nemůžeme prozradit podrobnosti, ale tyto úkoly jsme splnili. Abychom se tam mohli opevnit, je třeba vytlačit nepřítele a vyklidit území," řekla Maliarová.













Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo ve svém prohlášení:

- Noční útok na Oděsu podle místního guvernéra zranil tři lidi; ruský úder, který v Chersonu zabil sedm lidí, nezůstane "bez odezvy"

- Sedm lidí včetně 23denní holčičky zahynulo v neděli při ruském ostřelování v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny, uvedlo tamní ministerstvo vnitra.

V důsledku sestřelení raket, které Rusové namířili na centrum Oděsy, trosky poškodily ubytovnu jedné ze vzdělávacích institucí, obytný dům a supermarket.





- Gubernátor ruské Belgorodské oblasti v neděli obvinil ukrajinský dron z poškození obytného domu poté, co ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana sestřelila nejméně čtyři ukrajinské drony v blízkosti hranic. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana později v neděli sestřelila další dron a nedošlo k žádným obětem.





- Německo dodá Ukrajině bezpilotní systém Luna nové generace, uvedl deník Bild am Sonntag. Zařízení bude zahrnovat pozemní řídicí stanici s několika drony, odpalovací katapult a vojenské nákladní automobily.



- Úřady krátce zastavily provoz na Ruskem postaveném Kerčském mostě spojujícím okupovaný Krym s Ruskem - důvod však neuvedly. Stalo se tak den poté, co ruská protivzdušná obrana údajně zmařila tři ukrajinské raketové útoky.



- Ukrajina se po roce a půl, kdy je ruská vojska pokládala, stala nejzaminovanější zemí na světě. Vojáci na některých místech odkrývají pět min na každý metr čtvereční, uvedl ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.







"Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny důrazně odsuzuje provokační akce, které provedla Ruská federace 13. srpna v Černém moři v souvislosti s tureckou nákladní lodí "Sukru Okan", která byla na cestě do přístavu Izmail,Ruské námořnictvo hrubě porušilo Chartu OSN, Úmluvu OSN o mořském právu a další normy mezinárodního práva. Tyto akce byly příkladem záměrné politiky Ruska ohrožující svobodu plavby a bezpečnost obchodní námořní dopravy v Černém moři."Ukrajinské město Oděsa zažilo další noc ruských dronových a raketových útoků, z nichž poslední si podle místních představitelů vyžádal nejméně tři zraněné.Gubernátor oblasti u Černého moře uvedl, že padající úlomky raket měly za následek vypuknutí požárů."Výbuchová vlna vyrazila okna v budovách," napsal Oleh Kiper v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.Velení ukrajinských ozbrojených sil na jihu země uvedlo, že jeho síly protivzdušné obrany zničily všech 15 bezpilotních letounů a osm námořních raket typu Kalibr, které Rusko odpálilo na Oděsu.Terčem útoku se stalo i nedaleké přístavní město Mykolajiv, kde se po celou noc rozezněl letecký poplach.Oděsa, největší ukrajinský přístav a námořní základna, je opakovaně napadána raketami a drony od chvíle, kdy Moskva minulý měsíc odstoupila od dohody podporované OSN, která umožňovala bezpečnou přepravu obilí z ukrajinských přístavů.Při dělostřeleckém ostřelování v obci Široka Balka na břehu řeky Dněpr zahynula rodina - manžel, manželka, dvanáctiletý chlapec a třiadvacetidenní holčička - a další obyvatel.Dva muži byli zabiti v sousední obci Stanislav, kde byla zraněna také jedna žena.Útok na Chersonskou oblast následoval po sobotním vyjádření náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanny Maliar, která se snažil potlačit zvěsti, že se ukrajinské síly vylodily na okupovaném levém (východním) břehu Dněpru v Chersonské oblasti."Opět začal odborný humbuk kolem levého břehu v Chersonské oblasti. K vzrušení není žádný důvod," řekla.Jinde ukrajinští vojenští představitelé v sobotu večer uvedli, že kyjevské síly dosáhly na jihu pokroku, přičemž si připsaly úspěch u klíčové vesnice v jižní Záporožské oblasti a obsadily další blíže nespecifikovaná území.Ukrajinský generální štáb uvedl, že dosáhl "částečného úspěchu" v okolí takticky důležité oblasti Robotyne v Záporožské oblasti, ruské bašty, kterou Ukrajina potřebuje znovu dobýt, aby mohla pokračovat v postupu na jih směrem k Melitopolu."Jsou zde osvobozená území. Obranné síly pracují," řekl o jižní frontě generál Oleksandr Tarnavskij, velitel jižních sil Ukrajiny.V posledních týdnech probíhaly boje na mnoha místech podél více než 1 000 km dlouhé frontové linie, protože Ukrajina vede protiofenzívu se zbraněmi dodávanými ze Západu a západně vycvičenými jednotkami proti ruským silám, které sem vtrhly před téměř 18 měsíci.Od zahájení protiofenzívy na začátku června dosahují ukrajinské jednotky jen postupných úspěchů.V červenci Rusko zastavilo účast na černomořské dohodě o dodávkách obilí, která umožňovala Ukrajině vyvážet zemědělské produkty přes Černé moře. Od té doby Moskva prohlásila, že všechny lodě směřující do ukrajinských vod považuje za lodě, které mohou převážet zbraně.V neděli Rusko v prohlášení uvedlo, že jeho hlídková loď Vasilij Bykov vystřelila z automatických zbraní na plavidlo Sukru Okan plující pod vlajkou Palau poté, co kapitán lodi nereagoval na žádost o zastavení kvůli inspekci.Rusko uvedlo, že plavidlo směřovalo k ukrajinskému přístavu Izmail.Ruská armáda se na plavidlo nalodila s pomocí vrtulníku Ka-29, uvedlo ministerstvo."Poté, co inspekční skupina dokončila svou práci na palubě, pokračovala loď Sukru Okan v cestě do přístavu Izmail," uvedlo ruské ministerstvo obrany.Vysoce postavený poradce ukrajinského prezidenta Volodymyr Zelenskyj uvedl, že incident je "jasným porušením mezinárodního námořního práva, aktem pirátství a zločinem proti civilním plavidlům třetí země ve vodách jiných států".Analytici tvrdí, že střelba Ruska na obchodní loď zvýší již tak silné obavy majitelů lodí, pojišťoven a obchodníků se zbožím z možného nebezpečí, které hrozí při uvíznutí v Černém moři - hlavní trase, kterou Ukrajina i Rusko využívají k dopravě zemědělských produktů na trh.Rusko a Ukrajina jsou dva největší světoví zemědělští producenti a hlavní hráči na trhu s pšenicí, ječmenem, kukuřicí, řepkou, řepkovým olejem, slunečnicovým semenem a slunečnicovým olejem. Rusko má rovněž dominantní postavení na trhu s hnojivy.Od chvíle, kdy Rusko opustilo dohodu o dodávkách obilí z černomořského regionu, Moskva i Kyjev vydaly varování a provedly útoky, které vyvolaly nervozitu na světových trzích s komoditami, ropou a lodní dopravou.Rusko prohlásilo, že bude považovat všechny lodě, které se přiblíží k ukrajinským přístavům, za potenciální vojenská plavidla, a země, pod jejichž vlajkou plují, za bojovníky na ukrajinské straně. Rusko rovněž zasáhlo ukrajinská obilná zařízení na Dunaji.Ukrajina odpověděla podobnou hrozbou lodím blížícím se k ruským nebo Ruskem ovládaným ukrajinským přístavům. Ukrajina před více než týdnem rovněž zaútočila na ruský ropný tanker a válečnou loď na své námořní základně Novorossijsk, která sousedí s významným obilným a ropným přístavem.Ukrajina a Západ tvrdí, že kroky Ruska se rovnají faktické blokádě ukrajinských přístavů, která hrozí přerušením toku pšenice a slunečnicových semen z Ukrajiny na světové trhy.Rusko tento výklad odmítá a tvrdí, že Západ neprovedl souběžnou dohodu, která by zmírnila pravidla pro jeho vlastní vývoz potravin a hnojiv.Vladimir Rogov, Ruskem dosazený úředník v částech Záporoží kontrolovaných Moskvou, uvedl, že jižně od Velkého Novosilka probíhají intenzivní boje, ukrajinské jednotky se v rámci protiofenzívy Kyjeva snaží proniknout ruskými liniemi a postoupit až k pobřeží Azovského moře."Nepříteli se podařilo proniknout a získat opěrný bod v severní části Urožajna po dvou týdnech nejtěžších a nejkrvavějších bojů o tuto osadu," uvedl Rogov s odkazem na stejnou část fronty.Dodal, že ruští vojáci stále kontrolují jižní část Urožajne, a dodal, že ukrajinské síly zjevně usilují o převzetí kontroly nad městem ležícím jižněji, Staromlynivkou.Ukrajina zahájila v červnu protiofenzívu a pokusila se znovu dobýt rozsáhlá území dobytá Ruskem na jihu a východě země. Znovu dobyla několik vesnic na jihu a část území kolem zničeného města Bachmut na východě, ale zatím nedosáhla významnějších úspěchů proti dobře nasazeným ruským jednotkám.Oděsa byla přes noc zasažena dvěma vlnami útoků: celkem 15 bezpilotními letouny a 8 raketami Kalibr, jak uvedl gubernátor místní oblasti.Oleg Kiper tvrdí, že ukrajinská protivzdušná obrana "vše zničila".Výbuchová vlna vyrazila okna několika budov a poškodila auta zaparkovaná poblíž. Ve třech objektech vypukly požáry."Tři zaměstnanci supermarketu byli zraněni, dva z nich byli hospitalizováni.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil spravedlnost poté, co ruské ostřelování v neděli v Chersonu zabilo sedm lidí - včetně 22denní holčičky- a nejméně 22 dalších zranilo.Místní představitelé v jižním regionu, jehož část Kyjev loni osvobodil, vyhlásili na pondělí den smutku.Při ostřelování vesnice Šyroka Balka zahynulo pět lidí, včetně čtyřčlenné rodiny. Další dva lidé, včetně faráře, byli zabiti v sousední obci Stanislav.