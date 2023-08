Jak NATO flirtuje se zradou Ukrajiny a ohrožuje celou Evropu

16. 8. 2023

Představitel NATO navrhuje, že by se Ukrajina mohla výměnou za členství vzdát svého území



Kyjev návrh šéfa štábu generálního tajemníka NAO rozzlobeně odmítl s tím, že by to byla odměna za ruskou agresi



Ukrajina by se mohla vzdát území ve prospěch Ruska výměnou za členství v NATO a ukončení války, navrhl vysoký představitel NATO, což vyvolalo rozzlobenou reakci Kyjeva.



Stian Jenssen, náčelník štábu generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, na úterní akci v Norsku uvedl, že jakákoli mírová dohoda by sice musela být pro Ukrajinu přijatelná, ale členové aliance diskutují o tom, jak by mohla být 18 měsíců trvající válka ukončena.



"Myslím, že řešením by mohlo být, že se Ukrajina vzdá území a na oplátku získá členství v NATO," řekl Jenssen svým posluchačům a poznamenal, že diskuse o poválečném statusu Ukrajiny v diplomatických kruzích pokračují.



Ukrajina však důsledně požaduje obnovení svých mezinárodně uznaných hranic z doby před rokem 2014 a vede protiofenzívu ve snaze získat zpět rozsáhlé části svého území, kterého se Rusko zmocnilo.



Jenssen opatrně zdůraznil, že pouze ventiluje myšlenku a že "musí být na Ukrajině, aby se rozhodla, kdy a za jakých podmínek chce jednat", což odráží postoj NATO, že žádné mírové urovnání s Ukrajinou by nemělo být dohodnuto bez Ukrajiny.



To však Kyjevu nestačilo, protože je nespokojen s tím, že Jenssen, významná osobnost a blízký spojenec Stoltenberga, o tomto návrhu vůbec veřejně hovoří.



Kyjev prohlásil, že jakákoli dohoda o výměně území za členství v NATO by byla odměnou za ruskou agresi. Mychajlo Podoljak, vysoký poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uvedl: "Výměna území za deštník NATO? To je směšné.



"Znamená to vědomě zvolit porážku demokracie, podporovat globálního zločince, zachovat ruský režim, zničit mezinárodní právo a přenést válku na další generace."



Podoljak uvedl, že pokud Rusko neutrpí ve válce těžké ztráty, bude pro Západ i nadále představovat dlouhodobý problém. "Pokud Putin neutrpí drtivou porážku, politický režim v Rusku se nezmění a váleční zločinci nebudou potrestáni, válka se určitě vrátí s chutí Ruska do dalších bojů."



Pozice Ukrajiny je však zkoušena pomalým postupem její protiofenzívy, která začala v červnu. Přestože Kyjev obdržel darem západní tanky a rakety dlouhého doletu a dělostřelectvo, jeho síly zatím dosáhly jen omezených územních zisků proti silně bráněným ruským pozicím. Je to proto, že Západ dodal zbraně pozdě a Rusové se na okupovaném území mezitím zakopali.



NATO vydalo v úterý večer vysvětlující prohlášení, jehož cílem bylo uklidnit tento spor. "Budeme Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak bude třeba, a jsme odhodláni dosáhnout spravedlivého a trvalého míru. Postoj Aliance je jasný a nezměnil se," uvedl její mluvčí.





Diskuse o tom, jak by bylo možné dosáhnout míru, však pravděpodobně neutichnou, i když obě strany pokračují v boji. "Neříkám, že to tak musí být. Ale mohlo by to být možné řešení," řekl Jenssen.







Podrobnosti v angličtině ZDE

