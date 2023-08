THEATRUM KUKS 2023: mim Vizváry, akrobatky, andělské hlasy i barokní bublatorium

17. 8. 2023

čas čtení 4 minuty

tisková zpráva



Ke konci srpna ožije hospitál Kuks i blízké okolí živým uměním podobně jako za časů hraběte Šporka. Už 22. ročník festivalu THEATRUM KUKS nabídne od 23. do 27. srpna pestrou směs divadla, vážné hudby, opery, tance či loutkových představení pro děti, ale také třeba rezidenci tří ikon české fermentační scény nebo výlet storytellingovým autobusem po podkrkonošských vršcích. To vše laděné do nejen barokních andělských výšin.