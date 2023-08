Rozhovor Britských listů 618. O brutálních záplavách ve Slovinsku a o neinformovanosti české veřejnosti

10. 8. 2023

Albín Sybera zažil v těchto dnech drsné záplavy ve Slovinsku a přitom české turisty, jedoucí na dovolenou, jako by se nechumelilo. Neměly by existovat nějaké celoevropské sdělovací prostředky, něco jako BBC, které by zajišťovaly vzájemnou informovanost občanů EU, aby lidé nebyli uzavřeni do své domácí bubliny?

