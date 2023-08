Kasino u pražského letiště a ruský vliv v ČR

V Tuchoměřicích se bude o kasinu (na pozemku jednoho ze zastupitelů) rozhodovat v referendu

31. 8. 2023

Tohle není obyčejné referendum o obyčejném kasinu, píše na sociální síti brněnský politik Matěj Hollan. Tohle je spíš zápas další posilování ruského vlivu na našem území. O zřízení obřího kasina hned vedle Letiště Václava Havla, tu totiž neusiluje nikdo jiný než “rakouský” Novomatic pod svou českou dceřinkou Paradise Casino Admiral. Když se bavíme o hernách a kasinech, prakticky automaticky k tomu můžeme přidávat podezření z organizovaného zločinu, korupce, prorůstání mafiánských a kartelových struktur do státní správy a podobně. Novomatic je formálně rakouská firma, její chapadla ale vedou skoro všude. Rakouská politika je s Novomaticem prorostlá natolik, že když kvůli Ibizagate padal Kurz, Novomatic v tom byl pochopopitelně taky. Novomatic platil všechny rakouské strany.

Novomatic začínal v Petrohradě na počátku 90. let, kdy tam dělal starostu jistý Putin. Jejich tamní kasino sídlilo na stejné adrese s jeho výborem pro zahraniční vztahy a byly jedna ruka. Když se podíváte na kauzu Wirecard, která otřásá už několik let Německem a Rakouskem jako největší bezpečnostní selhání, samozřejmě, že Novomatic naleznete v ústředí toho příběhu. Rakousko se prostřednictvím Ibizagate, kauzy Wirecard a začátkem války ukázalo jako prakticky ruská enkláva, kdy Rusové tam měli prsty všude, nyní to tam intenzivně řeší a ruší různé Novomaticem a dalšími firmami placené honosné spolky rakousko-ruského přátelství.