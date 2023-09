Filip Pertold k dnešní české politice

1. 9. 2023 / Filip Pertold

Ve Vídni zúží na kousku ulici, aby mohli mít pěkný strom... Mám takový utkvělý pocit, že tu vládne odlišný přístup v urbanismu než v Praze. Řekl bych přesně opačný...

A takových cyklostezek jsem neviděl ani v Dánsku, ale to už asi všichni vědí.

* * *



Na konci léta jsem vždy nějak vnímavější k okolí. Co mě zaujalo?



Třeba muži nad padesát, se sešli, aby určili vizi Česka na třicet let dopředu.

Snad se jim tam kromě dálnic vešly i sociální služby, to by je mělo zajímat nejvíce. Doufám, že do vize také dali funkční státní správu, protože jinak ty sociální služby pro ně nebudou.







(normálně charakteristiky lidí nezmiňuji v kontextu podobných akcí, ale když jde o něco tak subjektivního jako vize společnosti, čekal bych heterogenní zastoupení).







Prezident se rozhodl nepodepsat část důchodové reformy. Bohužel zatím neřekl, proč to nepodepsal.





Dovedu si představit řadu důvodů, třeba zcela netransparentní systém nových mimořádných valorizací.





Nicméně zároveň další měsíc budou naskakovat lidi do předčasných důchodů, které zůstanou výhodnější. Jelikož důchodová reforma je rozfrcaná do různých legislativních balíčků, lidi se neorientují, co vlastně nepodepsal. Suma sumarum velký chaos.







* * *







Slyšeli jste někdy politiky, jak se hádají o výši mateřské (PPM)?







Já také ne. Proč tomu tak je? Protože mateřská je pojistná dávka. Je závislá na minulém příjmu. Takže se valorizuje úplně sama.. Když mzdy míří nahoru, tak PPM jde nahoru, když dolů, tak dolů.







Proč rodičovský příspěvek není pojistná dávka? Z nějakého důvodu dostáváte za dítě nejdříve půl roku pojistnou dávku a pak nepojistnou. Proč se z rodičáku nestane pojistná s nějakým fiktivním přijmem pro chudé a bez zaměstnání?







Je to pro danou délku čerpání levnější ( možná) a dává politikům možnost dávat dárky. Toť vše.







Děti nastupují do škol a IDEA vydá další graf vývoje platů učitelů a jejich pravděpodobné směřování. Zatím to vypadá, že směřujeme k Maďarsku ne k Německu. Možná to je ta vize Česka?Takže si ty tahanice pěkně užijme.