Státní duma komentuje návrhy na mobilizaci 3 milionů Rusů

4. 9. 2023

čas čtení 2 minuty

V Rusku existuje myšlenka mobilizovat tři miliony lidí pro válku s Ukrajinou, řekl generálporučík Andrej Guruljov, člen obranného výboru Státní dumy, v rozhovoru pro Transbaikalii. "Říkají: 'Mobilizujme 3 miliony'," řekl náměstek, aniž by upřesnil, odkud přesně návrh přišel.

Podle Guruljova bude obtížné takovou iniciativu realizovat, protože branci musí být vybaveni zbraněmi, technikou, vybavením, municí a dalšími prostředky boje. "Vojensko-průmyslový komplex nedá tolik najednou," řekl poslanec.

V tomto ohledu se úřady rozhodly jít opačným směrem a zaměřily se na nábor na základě smlouvy, řekl Guruljov a dodal, že plán počítá se zapojením 420 000 vojáků do armády do konce roku. "Ano, dnes probíhá válka. - Je nutné vytvořit rezervy. A s hromaděním vojáků z povolání se zvyšuje produkce vojensko-průmyslového komplexu. Víc není třeba. Nemůžeme nahnat lidi do průmyslu. Není možné vyrobit pouze jedny automaty. Proto to, co se dnes dělá, je nesmírně systematické, rozumné a chytré," řekl generál.

Vzhledem k tomu všemu neexistují žádné plány na vyhlášení nové vlny mobilizace v Rusku, zdůraznil Guruljov. Zvěsti o tom označil za pokus destabilizovat situaci v zemi. "Neustále se snaží otřást situací. - Aby lidé reptali," řekl náměstek.

Skutečnost, že "jestřábi" v ruských bezpečnostních silách nabízejí prezidentu Vladimiru Putinovi, aby změnil vedení armády, vyhlásil stanné právo a zahájil všeobecnou mobilizaci, uvedly zdroje Bloombergu na konci srpna. Ruská armáda potřebuje čerstvé síly, protože bude muset udržet území anektovaná v loňském roce po útoku na Ukrajinu. Podle amerických zpravodajských služeb ztratili ruští vojáci jen zabitých 120 tisíc lidí a s přihlédnutím k raněným dosáhly ztráty 300 tisíc.

V srpnu ruské armádě zřejmě došly zálohy, o čemž svědčí skutečnost, že velení přesouvá síly podél frontové linie, aby "zalepilo díry", napsali analytici Amerického institutu pro studium války (ISW). Ačkoli ukrajinská protiofenzíva nevedla k významným územním ziskům, vyvolala vyčerpání a degradaci ruských sil, uvedli analytici.

Navzdory tomu Kreml odkládá rozhodnutí o nové vlně mobilizace, protože se obává opakování poklesu Putinova ratingu. Mezitím již byly přijaty téměř všechny zákony o hromadných odvodech, na podzim budou poslanci zvažovat další - o uvěznění za vyhýbání se mobilizaci. Dříve šéf výboru Státní dumy pro obranu Andrej Kartapolov řekl, že byly napsány "pro velkou válku" a podle něj "už je ve vzduchu".

Zdroj v ruštině: ZDE

