USA: Vivek Ramaswamy je hrozbou pro demokracii

4. 9. 2023

Jako viceprezident by podle svých slov potvrdil výsledky voleb – ale pouze v případě, že Kongres schválí nová omezení pro hlasování, píše Will Saletan. Jako viceprezident by podle svých slov potvrdil výsledky voleb – ale pouze v případě, že Kongres schválí nová omezení pro hlasování,

Vivek Ramaswamy kandiduje na prezidenta jako dědic Donalda Trumpa. Stejně jako Trump pohrdá politickými zkušenostmi, odmítá institucionální omezení a šíří autoritářské myšlenky. Navrhl zvýšit věkovou hranici pro účast ve volbách pro většinu lidí na 25 let. Slíbil, že propustí 75 % federální pracovní síly. Chce eliminovat řadu agentur – včetně FBI, Centra pro kontrolu nemocí a Komise pro jadernou regulaci – a navrhl, že pokud se Kongres nepodřídí, zavede takové rozsáhlé změny exekutivním nařízením a vyzve soudy, aby ho zastavily.

Ramaswamy, který je již v průzkumech třetí a stoupá na republikánském žebříčku, slíbil, že Trumpovi udělí milost ve všech jeho 91 obviněních z těžkého zločinu, i když se prokáže vše, co je uvedeno v obviněních. Zároveň ale říká, že prezident Joe Biden spáchal zločiny, měl by být uvězněn na doživotí a nikdy by neměl dostat milost.

Nyní Ramaswamy vydal další, tvrdší hrozbu americké demokracii. Dal jasně najevo, že jako viceprezident by byl ochoten zablokovat potvrzení své vlastní porážky Kongresem.

Loni ve své knize Národ obětí Ramaswamy uznal, že "přijetí výsledků voleb a pokojné předání moci je součástí toho, co znamená být ústavní republikou". Pochválil bývalého viceprezidenta Mikea Pence za potvrzení voleb v roce 2020. "Mike Pence, muž, kterého si velmi vážím, se rozhodl, že je jeho ústavní povinností odolat prezidentovým pokusům přimět ho, aby jednostranně zvrátil výsledky voleb, a to i tváří v tvář nepokojům v Kapitolu 6. ledna," napsal Ramaswamy. "Naše instituce se udržely."

Ale od vydání knihy - a od té doby, co v únoru odstartoval svou kandidaturu - Ramaswamy změnil postoj. S ohledem na základnu MAGA se obrátil proti Penceovi a přijal mnoho Trumpových názorů na volby v roce 2020. Obvinil z násilí 6. ledna levicovou cenzuru (která údajně vyprovokovala dobré lidi ke vzpouře), naznačil, že "federální agenti" manipulovali davem, a nabídl milost některým lidem, kteří byli odsouzeni za zločiny z tohoto dne. Když se Washington Post zeptal republikánských prezidentských kandidátů, zda je Biden "legitimním vítězem voleb v roce 2020", Ramaswamyho mluvčí uvedla, že věří, že potlačování informací o notebooku Huntera Bidena bylo "nelegitimní formou vměšování do voleb".

Před čtyřmi týdny se Politico zeptalo Ramaswamyho, zda by potvrdil výsledky voleb, jako to udělal Pence. Opakovaně odmítal odpovědět. V republikánské prezidentské debatě 23. srpna všichni ostatní kandidáti tvrdili, že Pence udělal správnou věc. Ale Ramaswamy, místo aby souhlasil, promluvil během této výměny názorů, jen aby pokáral Pence za to, že neslíbil Trumpovi milost.

Po debatě John McCormack z National Review naléhal na Ramaswamyho, aby odpověděl na otázku ohledně Pence. Ramaswamy odpověděl, že by neudělal to, co Pence. Místo toho řekl, že by usiloval o "národní kompromis" sestávající ze čtyř volebních reforem: "jednodenního hlasování", papírových hlasovacích lístků, voličských průkazů a toho, že by se den voleb stal státním svátkem. Ramaswamy řekl, že Kongres měl tyto reformy schválit v "okně mezi listopadem a lednem" po volbách v roce 2020. S těmito změnami řekl McCormackovi: "Vystoupil bych 7. ledna a řekl: 'Teď vyhraji ve svobodných a spravedlivých volbách.'"

Ramaswamyho význam byl nejasný, ale od té doby se stal jasnějším. V pátek označil své čtyři požadavky za "tvrdý požadavek pro víru v naše volby". Nabídl, že nechá některé lidi hlasovat před dnem voleb, ale potvrdil, že jako obecné pravidlo by to bylo zakázáno. Vysvětlil tedy, že lidé, kteří očekávali, že se v den voleb nebudou moci dostat do své volební místnosti - ale jejichž důvody pro nepřítomnost v tento den nebyly schváleny vládou - ztratí možnost volit.

V tomto ohledu Ramaswamy nerozlišoval mezi korespondenčním hlasováním a předčasným osobním hlasováním. To je významné, protože předčasné osobní hlasování je stejně bezpečné jako hlasování v den voleb. Neexistuje žádný "bezpečnostní" nebo "integritní" důvod pro požadavek, aby voliči osobně odevzdali své hlasovací lístky v den voleb, spíše než ve dnech nebo týdnech před volbami. Jediným účinkem takového omezení je ztížení hlasování.

V nedělním pořadu Meet the Press se moderátor Chuck Todd zeptal Ramaswamyho, zda Pence "udělal 6. ledna správnou věc". Ramaswamy opět řekl, že "by to udělal úplně jinak". A tentokrát předložil své čtyři požadavky jako podmínku pro potvrzení voleb:

"Jako předseda Senátu bych provedl tuto úroveň reformy; poté za této podmínky potvrdil výsledky voleb; prezidentovi, prezidentu Trumpovi, to pak předložil, aby to podepsal jako zákon; a 7. ledna vyhlásil kampaň za znovuzvolení za svobodné a spravedlivé volby."

Ramaswamyho vize sebe sama jako předsedy Senátu je fantazijní. Role viceprezidenta jako předsedy Senátu nezahrnuje zavádění legislativy nebo hlasování pro ni, s výjimkou případů patu. Ale klíčová fráze, kterou Ramaswamy pečlivě vyslovil, je pod touto podmínkou. Když zkombinujete toto prohlášení s verzí, kterou dal McCormackovi, jeho význam se stane až příliš zřejmým: Kdyby byl viceprezidentem ve dvou měsících po volbách v roce 2020, požadoval by, aby Kongres uvalil nová federální pravidla na státy, včetně nejen voličských průkazů, ale obecného zákazu předčasného osobního hlasování. Pouze pokud by Kongres těmto požadavkům vyhověl, potvrdil by výsledky voleb z 6. ledna.

V úterý Andrea Mitchell z MSNBC ukázal Ramaswamymu video s jeho odpovědí na Meet the Press. V reakci na to vysvětlil Mitchellovi, že by využil celé dva měsíce po volbách, nejen den 6. ledna, k tomu, aby tlačil na Kongres, aby přijal legislativu zavádějící jeho nová volební pravidla. Ale nezpochybnil, že jeho potvrzení voleb bude podmíněno tím, že Kongres schválí tuto legislativu.

Zvažte dva scénáře. V jednom z nich Ramaswamy získává republikánskou prezidentskou nominaci. Dbá na to, aby si za svého kandidáta vybral někoho, kdo by byl ochoten odmítnout certifikaci, pokud by jeho kandidátka prohrála volby v roce 2028.

V druhém, pravděpodobnějším scénáři Trump získá nominaci a vybere Ramaswamyho jako svého kandidáta. Vyhrají volby, ale příští republikánská kandidátka v roce 2028 prohraje. Takže viceprezident Ramaswamy odmítne potvrzení těchto voleb.

Co se v těchto scénářích stane dál? Loni v prosinci Kongres schválil legislativu , která stanoví, že v budoucích certifikacích viceprezident "nebude mít pravomoc výhradně určovat, přijímat, odmítat nebo jinak rozhodovat nebo řešit spory" o volitele. Pokud však Ramaswamy využije nějaké mezery v tomto jazyce – například slova "výhradně" – a odváží se vyzvat soudy, budou mít jen dva týdny na vyřešení patové situace před inaugurací. Pokud do té doby nový prezident nesloží přísahu, předseda Sněmovny reprezentantů – v současné době Kevin McCarthy – se stane prezidentem kontumačně. Tento úřadující prezident si ponechá moc, dokud nebude certifikace vyřešena.

Pokud by soudy, dovolávající se soudní zdrženlivosti, nechaly sčítání nevyřešené – přičemž ani jeden z prezidentských kandidátů si nezajistil potvrzení požadovaných 270 volitelských hlasů –, ústavní směrnice by rozhodnutí odsunuly do Sněmovny reprezentantů, kde republikáni ovládají většinu státních delegací, a proto by mohli vybrat vítěze.

Tyto scénáře nejsou přitažené za vlasy. Před dvěma lety jsme byli na jejich pokraji. Co nás zachránilo, bylo Penceovo rozhodnutí potvrdit volby bez podmínek. To je přesně to, co nám Ramaswamy říká, že neudělá.

