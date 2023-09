Bývalý vůdce americké ultrapravicové skupiny Proud Boys Tarrio byl za útok na Kapitol z 6. ledna 2021 odsouzen na 22 let do vězení

6. 9. 2023

čas čtení 4 minuty

Účastníci útoku na americký Kapitol z 6. ledna 2021 dostávají nesmírně vysoké vězeňské tresty. Jak to dopadne s Trumpem?





Bývalý vůdce Proud Boys Henry "Enrique" Tarrio, odsouzený za vedení skupiny, kterou jeden soudce označil za "hrot kopí, díky němuž se lidé nakonec dostali do Kapitolu" 6. ledna 2021, byl v úterý odsouzen k 22 letům vězení, což je zatím nejdelší trest mezi stovkami odsouzených za narušení pokojného předání americké prezidentské moci.



Devětatřicetiletý Tarrio byl odsouzen za pobuřující spiknutí a maření kongresového řízení, které mělo potvrdit výsledky prezidentských voleb v roce 2020, v rámci výtržností, které podle amerického okresního soudce Timothyho J. Kellyho minulý týden porušily dlouhou demokratickou tradici pokojného předávání moci v Americe. Tarrio byl posledním z pěti Proud Boys, kteří byli odsouzeni.



Tarrio z Miami byl zatčen a odsouzen, přestože 6. ledna nebyl ve Washingtonu. V prosinci 2020 byl zatčen poté, co během protestu ve městě po porážce prezidenta Donalda Trumpa spálil vlajku "Black Lives Matter" strženou z kostela ve Washingtonu. V důsledku toho mu byl zakázán vstup do města.





Podle žalobců však verboval lidi, aby se 6. ledna připojili k násilnému útoku na Kapitol, aby udrželi Trumpa u moci, a vzkázal jim: "Don't f---ing leave" (Neodcházejte, kurva!), když vedli útok na Kongres, což způsobilo, že sčítání volebních hlasů bylo asi na šest hodin zastaveno. Kelly tento vzkaz citoval v úterý, když rozhodl, že Tarrio měl 6. ledna stále vedoucí úlohu, i když nebyl ve Washingtonu. Tarrio popřel, že by plánoval vniknutí do Kapitolu, a po vzpouře poskytl rozhovor, v němž uvedl, že tento krok několika Proud Boys, z nichž někteří byli mezi prvními, kdo vstoupili do budovy, neschvaloval.

Soudce souhlasil s tím, že odsouzení jsou podle federálního práva kvalifikována jako terorismus, a zvýšil Tarriovi, Ethanu Nordeanovi, Josephu Biggsovi, Zacharymu Rehlovi a Dominicu Pezzolovi federální trestní sazby.

Minulý týden dostal další vůdce Proud Boys z 6. ledna Joseph Biggs, který vedl pochod spolu s Nordeanem, trest 17 let, zatímco členové Zachary Rehl 15 let a Dominic Pezzola 10 let. Biggsův a Rehlův trest jsou zatím třetím a čtvrtým nejdelším trestem.



Tarrio se omluvil za své činy i za činy Proud Boys a řekl, že policisté, kteří bránili Kapitol, z nichž někteří byli v úterý v publiku, "si nezaslouží nic jiného než chválu, respekt a být uctěni jako hrdinové, kterými jsou. Nesmírně se stydím a jsem zklamán, že jim byl způsoben zármutek a utrpení". Řekl také, že měl zpočátku pochybnosti o tom, zda byly volby ukradeny, ale nechal si je pro sebe. "Každé médium, na které jsem se obrátil, mi řeklo, že můj hněv je oprávněný," řekl Tarrio. "Nebyl... Nemyslím si, že to, co se ten den stalo, bylo přijatelné."





Podrobnosti v angličtině ZDE







0

176

Prokurátoři požadovali pro Tarria, jednoho z nejznámějších obžalovaných, kteří stanuli před soudem v souvislosti s útokem na Kapitol, 33letý trest. Žádali však také 20 a více let pro každého ze čtyř Tarriových spoluobviněných, Kelly však uložení takových trestů odmítl.V případě Nordeana, který byl v Tarriově nepřítomnosti vůdcem Proud Boys na místě, Kelly uložil osmnáctiletý trest. To se rovnalo nejdelšímu trestu, který byl dosud udělen jakémukoli obžalovanému z 6. ledna.Rozsudky jsou klíčovým bodem v procesu, který prokurátoři označili za největší vyšetřování v dějinách USA, zaměřené na organizované krajně pravicové skupiny jako Proud Boys a Oath Keepers spolu s dalšími, které zaútočily na Kapitol v rámci mise, jejímž cílem bylo zabránit předání moci Joeovi Bidenovi. Výtržníci uvedli, že je do Kapitolu přilákal Donald Trump, který povzbuzoval své příznivce, aby podpořili jeho falešná tvrzení o ukradených volbách, a který se nyní sám stal terčem trestního stíhání za své snahy o zvrácení voleb na státní úrovni a v Kongresu.