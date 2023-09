Ruská agrese na Ukrajině: Výbuchy v Rostově, kde sídlí velitelství jižního vojenského okruhu Ruska

7. 9. 2023

čas čtení 13 minut



- V ruském městě Rostov, poblíž sídla velitelství jižního vojenského okruhu, které hraje klíčovou roli při ruské invazi na Ukrajinu a bylo jedním z míst, kterých se zmocnil zesnulý vůdce skupiny Wagner Jevgenij Prigožin během své nepovedené červnové vzpoury, byly zaznamenány výbuchy.

Another explosion in Russia. This time in the center of Rostov near the headquarters of the criminal Southern Military District.



pic.twitter.com/gf4Oazupjw — Olga Lautman 🇺🇦 (@OlgaNYC1211) September 7, 2023

Regionální gubernátor Vasilij Golubev na Telegramu uvedl, že nejméně tři budovy a několik automobilů bylo poškozeno a jeden člověk byl zraněn poté, co ruská protivzdušná obrana sestřelila dva ukrajinské drony zaměřené na město, ležící pouhých 100 km východně od hranic s Ukrajinou.



Golubev uvedl, že zbytky jednoho dronu dopadly mimo město, zatímco druhý spadl "v centru, v oblasti ulice Puškinská 42".



Rostov je největší město na jihu Ruska a je hlavním městem Rostovské oblasti, která sousedí s částí východní Ukrajiny, kde zuří válka.



Podle thinktanku Institute for the Study of War (ISW) je sídlem velení ruského jižního vojenského okruhu, jehož 58. kombinovaná armáda bojuje proti kyjevské protiofenzívě na jihu Ukrajiny.



V Rostově se rovněž nachází velitelské centrum pro ruskou spojenou skupinu sil na Ukrajině jako celek, a je tedy pro ruskou armádu kritickým logistickým uzlem.



- NATO nemá žádné indicie, že by trosky dronu nalezené na rumunském území byly způsobeny úmyslným útokem Moskvy proti Rumunsku, uvedl ve čtvrtek šéf aliance.



"Nemáme žádné informace, které by naznačovaly úmyslný útok ze strany Ruska, a čekáme na výsledek probíhajícího vyšetřování," řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg zákonodárcům EU.

Regionální gubernátor Vasilij Golubev na Telegramu uvedl, že nejméně tři budovy a několik automobilů bylo poškozeno a jeden člověk byl zraněn poté, co ruská protivzdušná obrana sestřelila dva ukrajinské drony zaměřené na město, ležící pouhých 100 km východně od hranic s Ukrajinou.Golubev uvedl, že zbytky jednoho dronu dopadly mimo město, zatímco druhý spadl "v centru, v oblasti ulice Puškinská 42".Rostov je největší město na jihu Ruska a je hlavním městem Rostovské oblasti, která sousedí s částí východní Ukrajiny, kde zuří válka.Podle thinktanku Institute for the Study of War (ISW) je sídlem velení ruského jižního vojenského okruhu, jehož 58. kombinovaná armáda bojuje proti kyjevské protiofenzívě na jihu Ukrajiny.



- USA dodají Ukrajině munici s ochuzeným uranem



Spojené státy poskytnou Ukrajině protitankovou munici s ochuzeným uranem v rámci nového balíčku vojenské pomoci v hodnotě až 175 milionů dolarů, oznámil Pentagon během návštěvy amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena v Kyjevě.



Částka 175 milionů dolarů je součástí celkové pomoci ve výši více než 1 miliardy dolarů, kterou Blinken oznámil v ukrajinském hlavním městě ve středu, první den své dvoudenní návštěvy.



Je to poprvé, co USA posílají na Ukrajinu pancéřovou munici, ačkoli Velká Británie tak již učinila. Americkými střelami budou vyzbrojeny tanky Abrams, které se Spojené státy rovněž chystají dodat v nadcházejících měsících.



Ruské velvyslanectví ve Washingtonu odsoudilo toto rozhodnutí jako "projev nelidskosti" a dodalo, že "Spojené státy klamou samy sebe, když odmítají uznat neúspěch takzvané protiofenzívy ukrajinské armády".



Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ve svém příspěvku na sociální síti Telegram rozhodnutí USA rovněž odsoudila a napsala: "Co to je: lež, nebo hloupost?". Tvrdila, že v místech, kde byla použita munice s ochuzeným uranem, byl zaznamenán nárůst výskytu rakoviny.





- Ukrajina dělá pokroky v protiofenzívě zahájené v červnu s cílem získat zpět území, které zabralo Rusko, uvedl ve čtvrtek generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.



"Ukrajinci postupně získávají půdu pod nohama... podařilo se jim prolomit obranné linie ruských sil a postupují vpřed," řekl Stoltenberg zákonodárcům v projevu v Evropském parlamentu.



- Ruské útoky na ukrajinské přístavy na Dunaji zpomalí vývoz obilí a je třeba posílit jiné trasy, uvedl rumunský prezident Klaus Iohannis.



Od července, kdy Moskva odstoupila od dohody, která de facto zrušila ruskou blokádu ukrajinských černomořských přístavů, Rusko opakovaně udeřilo na ukrajinské říční přístavy, které leží přes Dunaj od Rumunska, uvedla agentura Reuters.



Rumunský černomořský přístav Konstanta je největší alternativní exportní trasou Ukrajiny, kam se obilí dováží po silnici, železnici nebo na bárkách po Dunaji. Ukrajina je jedním z největších světových vývozců obilí.



Prezident Iohannis ve středu pozdě večer na summitu zemí Iniciativy tří moří v Bukurešti řekl:



Útoky na ukrajinské přístavy na Dunaji jsou samozřejmě velkým problémem. Samozřejmě to svým způsobem zpomalí vývoz.



Posílíme ostatní trasy, přijali jsme ukrajinskou námořní přepravu přes naše rumunské teritoriální vody u Černého moře, budeme pokračovat v posilování vývozu po železnici a po silnici.



Chorvatský premiér Andrej Plenković na stejné tiskové konferenci uvedl, že jeho země nabídla přístup do Středozemního moře přes své přístavy a že její ministerstvo dopravy spolupracuje s Evropskou komisí a Ukrajinou.



Rumunsko je spolu s Bulharskem, Maďarskem, Polskem a Slovenskem jednou z pěti východních zemí EU, které po ruské invazi zaznamenaly prudký nárůst dovozu ukrajinského obilí, což narušilo místní trhy a vyvolalo protesty zemědělců, což vedlo EU ke schválení dočasných obchodních omezení.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který na summitu vystoupil prostřednictvím videospojení, vyzval země, aby zákaz neprodlužovaly.



"Ukrajina je rozhodně proti jakémukoli dalšímu omezování vývozu našeho obilí," řekl.





"Zemědělci v různých zemích používají ukrajinské krmivo ve prospěch svých farem. Společnosti z různých zemí na tranzitu vydělávají. A to je přínosem pro celou evropskou ekonomiku."







Ruský útok přišel v době, kdy byl v Kyjevě na neohlášené dvoudenní návštěvě americký ministr zahraničí Antony Blinken, který byl v ukrajinském hlavním městě poprvé po roce. Blinken se setkal se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou, jednal s prezidentem Volodymyrem Zelenským a pokrok v ukrajinské protiofenzívě označil za "velmi, velmi povzbudivý".



Nejvyšší americký diplomat během své návštěvy oznámil novou pomoc Ukrajině v celkové výši více než 1 miliardy dolarů, včetně odpalovacích systémů raket Himars, protitankových zbraní Javelin, tanků Abrams a dalších zbraňových systémů. Pentagon uvedl, že pošle také náboje s ochuzeným uranem pro tanky Abrams, což je kontroverzní druh munice.



- Rumunský prezident Klaus Iohannis vyzval k naléhavému vyšetřování zjevných trosek dronů objevených na jeho území po ruských útocích na sousední části Ukrajiny. Rumunsko, člen NATO, předtím opakovaně odmítlo tvrzení Kyjeva, že ruské bezpilotní letouny íránské výroby spadly a vybuchly na rumunském území během útoku na ukrajinský přístav Izmail v neděli večer.



- Ruskem jmenovaný okupační úředník přiznal, že moskevské síly opustily ukrajinskou vesnici Robotyne, a to více než týden poté, co Kyjev oznámil její znovudobytí. "Ruská armáda opustila - takticky opustila - tuto osadu, protože zůstat na holém povrchu, když není možné se zcela zakopat ... nemá obecně smysl. Proto se ruská armáda přesunula do kopců," řekl Jevgenij Balickij, nejvyšší představitel dosazený Moskvou v Záporožské oblasti.





- Situace podél východní fronty zůstává složitá a hlavním úkolem ukrajinských vojsk je zajistit spolehlivou obranu a zabránit ztrátě opěrných bodů, uvedl velitel ukrajinských pozemních sil. "Nepřítel se nevzdává svých plánů dosáhnout pohraničních regionů," řekl Oleksandr Syrskyi.



- Ukrajinský parlament odhlasoval jmenování Rustema Umerova novým ministrem obrany, uvedl jeden ze zákonodárců. Umerov je předním členem komunity krymských Tatarů, který zastupoval svou zemi při citlivých jednáních s Ruskem. Nahradí Oleksije Reznikova, který po 22 měsících ve funkci odstoupil na Zelenského popud.



- "Gangsterské" jaderné hrozby Vladimira Putina vyžadují, aby NATO přijalo mnohem agresivnější odpověď, včetně nasazení většího počtu letadel s jadernými zbraněmi, prohlásil náčelník generálního štábu polských ozbrojených sil. Generál Rajmund Andrzejczak rovněž uvedl, že si nemyslí, že by se Severní Korea chystala prodávat zbraně Rusku bez souhlasu Číny.





Podrobnosti v angličtině ZDE



0

129

Thinktank citoval Andrije Jusova, mluvčího ukrajinské vojenské rozvědky (GUR), který tento týden uvedl, že Rusko je schopno vyrábět pouze "desítky" řízených střel Kalibr a menší množství střel Iskander měsíčně, což mu neumožní doplnit zásoby, které mělo před rokem 2022.Jusov rovněž uvedl, že Rusko má problémy se získáváním moderního optického vybavení, elektroniky, čipů a obvodů.Ruské zdroje mezitím poznamenaly, že Moskva má problémy sehnat dostatek gumy na výměnu opotřebovaných pneumatik na svých vojenských vozidlech, což by se mohlo stát ještě větším problémem v zimě, kdy se zhorší podmínky.Ruské zdroje tvrdí, že ruské úřady v blíže neurčené době tvrdily, že do poloviny srpna najdou řešení opotřebovaných pneumatik, ale situace se do 5. září nezměnila.Surovikin, považovaný za spojence zesnulého zakladatele skupiny Wagner Jevgenije Prigožina, se od červnové krátké vzpoury domobrany neobjevil na veřejnosti.Ve své poslední aktualizaci o válce na Ukrajině ISW s odvoláním na ruské zasvěcené zdroje a milblogery poznamenala, že Surovikinův profil byl z oficiálních internetových stránek ministerstva obrany odstraněn. Thinktank se sídlem v USA uvedl:Odstranění Surovikinova profilu není samo o sobě nijak pozoruhodné - ruské vojenské vedení odvolalo Surovikina z funkce velitele Vzdušně-kosmických sil (VKS) v srpnu a nepřítomnost jeho profilu na internetových stránkách MO by mohla být prostým odrazem této skutečnosti.ISW rovněž citoval zdroje, podle nichž Surovikin přijal novou funkci ve Společenství nezávislých států, a uvedl, že takový krok by odpovídal modelu, kdy jsou nedostatečně výkonní generálové převeleni do vnějších oblastí a na periferní místa "jako forma trestu".Jmenování Surovikina do funkce v SNS, která podle všeho není vojenskou ani velitelskou funkcí, naznačuje, že ruské vojenské vedení pravděpodobně pokračuje v praxi přesouvání zneuznaných nebo neefektivních velitelů na pozice, které nejsou zapojeny do války na Ukrajině.říká Serhij Ivin, řemeslný nástrojář z východoukrajinského Charkova.Po invazi Rusů v únoru 2022 se Ivin zapojil na plný úvazek jako člen průzkumné jednotky ukrajinské armády. Po třech měsících války se však rozhodl znovu otevřít kovárnu a přenechal svému mistrovi každodenní vedení podniku, který vyrábí ručně kované sekery, řezbářské nože a další dřevoobráběcí nástroje."Jednou válka skončí," řekl Jamiemu Wilsonovi a Nicku Hopkinsovi během krátké dovolené z fronty. "Chceme zachránit toto místo a tento podnik a chceme zachránit tým, protože lidé chtějí jíst, chtějí mít budoucnost. A zbytek světa potřebuje nástroje."Při tříhodinovém útoku ruského dronu na dunajský přístav Izmail byla poškozena přístavní infrastruktura, uvedl regionální guvernér v příspěvku na Telegramu.Oleg Kiper uvedl, že šlo o čtvrtý útok na přístav na jihu Oděské oblasti za posledních pět dní. Uvedl, že byla poškozena civilní a přístavní infrastruktura, obilné silo a administrativní budova, přičemž řidič nákladního automobilu utrpěl lehké zranění nohy.Rusko zvýšilo počet útoků na ukrajinské přístavy od července, kdy odstoupilo od dohody, která Kyjevu umožňovala vyvážet obilí přes jeho černomořské přístavy.Ruské úřady uvedly, že ukrajinské bezpilotní letouny byly rovněž sestřeleny protivzdušnou obranou v Moskevské oblasti a v Brjanské oblasti, která hraničí se severní Ukrajinou.Tisková agentura Ria uvedla, že jeden dron byl sestřelen v Ramenském okrese jihovýchodně od Moskvy a že podle předběžných informací nedošlo k "žádným destrukcím ani obětem v důsledku pádu trosek".Další dron byl sestřelen nad Brjanskem, uvedl na Telegramu regionální gubernátor Alexandr Bogomaz. Dodal, že nedošlo k žádným obětem ani škodám.Videozáznamy následků útoku, jednoho z nejsmrtelnějších ruských úderů za poslední měsíce, ukazují požáry zuřící ve zničených budovách a vojáky odnášející pytle s těly..