Ruská agrese na Ukrajině: 'Cílem je zničení Ukrajiny': varuje Západ ukrajinský exministr obrany

8. 9. 2023

čas čtení 10 minut



Bývalý ukrajinský ministr obrany varoval své západní protějšky, že jednání s Moskvou mír nepřinesou a že Vladimir Putin je i nadále odhodlán Ukrajinu zcela zničit a její občany asimilovat do Ruské federace.



V článku pro deník Guardian Oleksij Reznikov tvrdí, že jakákoli "dohoda" s Kremlem konflikt neukončí. "Rusko požaduje uznání okupovaných území Ukrajiny za své území výměnou za ukončení války," píše.



"To však zjevně sleduje jediné - získat čas, přeskupit se a 'konečně vyřešit ukrajinskou otázku' s využitím nových zdrojů. Rusko neuznává existenci Ukrajiny a ukrajinského lidu.



"Jeho cílem je zničení ukrajinské státnosti a asimilace Ukrajinců".



Reznikov - kterého v neděli odvolal z funkce prezident Volodymyr Zelenskyj - přirovnal výzvy k územním ústupkům Ukrajiny k mezinárodním požadavkům z roku 1938, aby se Československo vzdalo Sudet ve prospěch nacistického Německa. K předání došlo na příkaz Velké Británie a Francie.





V článku pro deník Guardian Oleksij Reznikov tvrdí, že jakákoli "dohoda" s Kremlem konflikt neukončí. "Rusko požaduje uznání okupovaných území Ukrajiny za své území výměnou za ukončení války," píše."To však zjevně sleduje jediné - získat čas, přeskupit se a 'konečně vyřešit ukrajinskou otázku' s využitím nových zdrojů. Rusko neuznává existenci Ukrajiny a ukrajinského lidu."Jeho cílem je zničení ukrajinské státnosti a asimilace Ukrajinců".Reznikov - kterého v neděli odvolal z funkce prezident Volodymyr Zelenskyj - přirovnal výzvy k územním ústupkům Ukrajiny k mezinárodním požadavkům z roku 1938, aby se Československo vzdalo Sudet ve prospěch nacistického Německa. K předání došlo na příkaz Velké Británie a Francie.



- Čínský vicepremiér Zhang Guoqing navštíví mezi 10. a 12. zářím ruský Vladivostok, uvedlo v pátek čínské ministerstvo zahraničí.



Čína a Rusko, ačkoli nejsou formálními spojenci, udržovaly úzké vztahy po celou dobu invaze Moskvy na Ukrajinu, kterou Čína odmítla odsoudit.



USA a další západní mocnosti vyzvaly Peking, aby nedodával Rusku zbraně, které by mohly být použity ve válce na Ukrajině.



.- Ukrajinské letectvo sestřelilo přes noc 16 bezpilotních letounů vypuštěných Ruskem - oficiální představitelé



Ukrajinské letectvo sestřelilo v noci na dnešek v Oděské a Mykolajivské oblasti 16 bezpilotních letounů vypuštěných Ruskem, uvedli v pátek regionální a vojenští představitelé.



Oleh Kiper, gubernátor Oděské oblasti, napsal na Telegramu:



V noci na dnešek zaútočili ruští teroristé na Oděskou oblast již popáté v tomto týdnu.



Vojenské velení pro jih uvedlo, že nad Oděskou oblastí bylo sestřeleno 14 bezpilotních letounů a další dva nad Mykolajivskou oblastí, píše agentura Reuters.



Uvedlo, že drony byly vypuštěny z Ruska a z Krymu, který Rusko zabralo a anektovalo v roce 2014.



Kiper uvedl, že trosky z dronu poškodily jednu nebytovou budovu, ale v Oděské oblasti nehlásil žádné oběti.



Regionální představitelé uvedli, že Rusko zaútočilo raketami také na jihovýchodní Záporožskou oblast a severovýchodní Sumskou oblast, kde bylo zraněno několik lidí.



- Ruský útok v ukrajinském Kryvém Rogu zabil jednoho člověka a devět dalších zranil - gubernátor



Ruský raketový útok zabil jednoho člověka a devět dalších zranil v Kryvém Rohu, domovském městě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uvedl regionální gubernátor.



Oleh Lysak na Telegramu uvedl, že raketa v pátek ráno zasáhla administrativní budovu v jihoukrajinském městě.





- Ruská blokáda ukrajinských přístavů musí skončit, varuje předseda Evropské rady



Rusko musí zastavit blokádu ukrajinských námořních přístavů poté, co odstoupilo od dohody zprostředkované OSN a Tureckem o zajištění dodávek obilí, uvedl v pátek předseda Evropské rady Charles Michel.



V rozhovoru s novináři v Dillí před summitem G20 podle agentury AFP řekl:



Je upřímně řečeno skandální, že Rusko poté, co ukončilo černomořskou obilnou iniciativu, blokuje a napadá ukrajinské přístavy. To musí přestat.



Rusko v červenci odstoupilo od obilné dohody poté, co prohlásilo, že se nepodařilo splnit cíl zmírnit hlad v Africe.







Od té doby v regionu narůstá napětí, Rusko podniká útoky na ukrajinské exportní uzly a kyjevské síly se zaměřují na námořní přístavy a válečné lodě Moskvy.

Biografie, která má vyjít v úterý, uvádí, že Musk nařídil inženýrům Starlinku, aby vypnuli provoz v oblasti útoku, protože se obával, že Vladimir Putin odpoví jadernými zbraněmi na ukrajinský útok. Údajně řekl, že Ukrajina "zachází příliš daleko", když hrozí, že způsobí Kremlu "strategickou porážku".



O Muskových výhrůžkách, že v různých fázích konfliktu stáhne komunikaci Starlink, se psalo již dříve, ale toto je poprvé, kdy se uvádí, že odřízl ukrajinské síly uprostřed konkrétní operace.



Datum chystaného útoku nebylo upřesněno. Musk jej údajně označil za "mini Pearl Harbor", ačkoli ukrajinské síly operovaly ve svých mezinárodně uznaných teritoriálních vodách.



- Blinken odsoudil falešné volby v Ruskem okupovaných oblastech.







Ruské úřady pořádají tento víkend v okupovaných částech Ukrajiny místní volby ve snaze upevnit svou moc na územích, která Moskva před rokem nelegálně anektovala a stále je plně neovládá.



Hlasování do Ruskem dosazených zákonodárných sborů v Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti začíná v pátek a končí v neděli. Kyjev a Západ jej již odsoudily.



"Představuje hrubé porušení mezinárodního práva, které Rusko nadále ignoruje," uvedla tento týden Rada Evropy, nejvýznamnější orgán pro lidská práva na kontinentu.



Kyjev se k tomuto názoru připojil a parlament ve svém prohlášení uvedl, že hlasování v oblastech, kde Rusko "vede aktivní bojové akce", představuje hrozbu pro životy Ukrajinců. Zákonodárci vyzvali ostatní země, aby výsledky hlasování neuznaly.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve čtvrtek prohlásil, že "Ruskem předstírané volby v okupovaných oblastech Ukrajiny jsou nelegitimní".



Hlasování je naplánováno na stejný víkend jako místní volby v Rusku. V okupovaných regionech začalo minulý týden předčasné hlasování, kdy volební úředníci chodili od dveří ke dveřím nebo zřizovali provizorní volební místnosti na veřejných místech, aby přilákali kolemjdoucí.



- Prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek vyzdvihl tři vojenské jednotky za "velmi, velmi účinné" akce proti ruským jednotkám na frontě na východě a jihu Ukrajiny. Zelenskyj ve svém nočním projevu poskytl jen málo podrobností, ale uvedl, že jedna jednotka národní gardy bojuje na východě a dvě na jihu - v ohniscích tři měsíce trvající kyjevské protiofenzívy. "Výsledky jsou přesně to, co Ukrajina nyní od všech potřebuje," řekl Zelenskyj.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken během návštěvy Černihivské oblasti, kterou na začátku války obsadila Moskva, ocenil sílu Ukrajiny tváří v tvář ruské invazi.



Blinken a rumunská ministryně zahraničních věcí Luminita Odobescuová uskutečnili telefonát, v němž projednali rumunské vyšetřování trosek dronu nalezených v Rumunsku v blízkosti jeho hranic s Ukrajinou, uvedlo americké ministerstvo zahraničí. Rumunské ministerstvo obrany ve čtvrtek uvedlo, že země nečelila žádnému přímému ohrožení svého území nebo teritoriálních vod ze strany ruských úderů na Ukrajinu.



Šéf NATO Jens Stoltenberg ve čtvrtek uvedl, že neexistují žádné známky toho, že by Rusko zahájilo úmyslný útok na člena aliance Rumunsko poté, co byly v blízkosti jeho hranic s Ukrajinou nalezeny možné trosky dronu. Stoltenberg uvedl, že Rumunsko ve středu o nálezu informovalo své spojence v NATO a že to "ukazuje na riziko incidentů a nehod".



- Některé z obětí smrtícího ruského raketového útoku na rušném tržišti na východě Ukrajiny byly pohřbeny. Při útoku v Kosťantynivce v ukrajinské Doněcké oblasti zahynulo nejméně 17 lidí a 32 bylo zraněno.



- Rusko pokračuje v bombardovací kampani proti ukrajinskému vývozu potravin, když během pěti dnů provedlo již čtvrtý útok dronem na obilná sila a další infrastrukturu v okolí přístavu Izmail na Dunaji. Gubernátor Oděské oblasti Oleh Kiper uvedl, že čtvrteční útok trval tři hodiny.



- Irsko uvedlo, že do země týdně přijíždí asi 500 Ukrajinců, kteří se připojili k desítkám tisíc svých krajanů, kteří na ostrov uprchli během posledních 18 měsíců. Rostoucí tlak na služby však bude znamenat, že další z nich budou muset být dočasně ubytováni ve stanech.



- Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že ruská vlajka nemá na olympijských hrách v Paříži v příštím roce co dělat kvůli válečným zločinům spáchaným režimem Vladimira Putina na Ukrajině.



- Šéf zahraničního výboru amerického Senátu požadoval, aby tři největší americké společnosti poskytující služby v oblasti těžby ropy "zastavily veškeré investice" do ruské infrastruktury pro fosilní paliva.



- Společnost British American Tobacco oznámila, že do měsíce prodá v Rusku své poslední cigarety, a ukončí tak svou přítomnost na čtvrtém největším tabákovém trhu na světě rok a půl poté, co to poprvé slíbila v reakci na invazi na Ukrajinu.



- Poprvé po téměř čtyřech letech byl na ruské velvyslanectví v severokorejském hlavním městě Pchjongjangu vpuštěn nový personál, uvedla delegace poté, co protipandemická opatření zablokovala většinu cest a vedla k uzavření mnoha ambasád.



- Zelenskyj a izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek jednali o způsobech, jakými může Izrael podpořit Kyjev v jeho konfliktu s Ruskem. Zelenskyj již dříve vyzval Izrael, aby Kyjevu poskytl otevřenější podporu, a kritizoval jeho snahu zachovat v osmnáctiměsíční válce nestranný přístup.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0

481

Kreml mezitím požádal Turecko, aby pomohlo Rusku vyvážet obilí do afrických zemí bez jakékoli účasti Ukrajiny.Vladimir Putin v pondělí uvedl, že Moskva je jen několik týdnů od bezplatných dodávek obilí do šesti afrických zemí."Nabídka Kremlu na 1 milion tun obilí do Afriky je naprosto cynická," řekl Michel."Lodě s obilím musí mít bezpečný přístup do Černého moře," dodal s tím, že iniciativa OSN původně dodala na trh 32 milionů tun, "zejména do rozvojových zemí".Podle nové biografie Elon Musk loni nařídil vypnout svou satelitní komunikační síť Starlink poblíž krymského pobřeží, aby znemožnil útok ukrajinských dronů na ruské válečné lodě.CNN citovala úryvek z biografie Elona Muska od Waltera Isaacsona, který popisuje, jak se ozbrojené ponorkové drony blížily ke svým cílům, když "ztratily spojení a neškodně byly vyplaveny na břeh".