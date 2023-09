Pátrání pana ministra zemědělství po hříchu obchodních řetězců

8. 9. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Pan ministr zemědělství se ve čtvrtek setkal s představiteli osmi obchodních řetězců v ČR. Opakovaně (podobně se vyjádřil už v Otázkách V. Moravce v neděli) tvrdí, že „chce znát, zda se ty řetězce chovají v České republice stejně jako v zahraničí“. Opravdu to chce znát? A to se na to bude ptát těch řetězců?

Když v neděli ve zmíněném pořadu České televize vyslovil svá podezření vůči chování řetězců, pan Prouza, hájící jejich zájmy, to řekl jasně: dokažte to a podejte stížnost úřadům. Tohle přece musí řešit stát. Pan ministr se má setkávat s řetězci ne proto, aby se od nich něco dozvěděl, ale aby je konfrontoval se zjištěními státní správy, pokud tedy jde o porušování zákonů (a jaké máme vlastně zákony a úřady ve srovnání s Německem…? u nás je jistě všechno vysoce kvalitní). Nic lépe nedemonstruje nefunkčnost státu než chování pana ministra.

Nebo ve skutečnosti jde jenom o mediální kalení vody, o propagandu namířenou proti těm cizákům řetězcům? Nic nemáme v ruce, ale mohlo by být, že ty řetězce vlastně tady v ČR dělají ve srovnání s Německem hrozné věci. Proto se jich půjdeme zeptat, jestli to tak je. A samozřejmě pořádně to rozmázneme v médiích, aby podezření mohlo bujet a čeští zemědělci a potravináři mohli mít pocit, že je někdo hájí proti cizákům. Na více se asi nezmohou.

České potraviny mají ovšem podle pana ministra jednu z nejvyšších kvalit v Evropě. Kam se hrabou Němci, Rakušané nebo Francouzi a Italové. Proto vlastně pan ministr chce, aby se obchodní řetězce chovaly u nás jako na Západě, protože na Západě to s potravinami funguje špatně. Kdo by tam jedl nebo nakupoval, nota bene žil! To je ta prozápadní politika vlády.





